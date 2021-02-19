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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı

    DC’nin önemli karakterlerinden birisi olan Aquaman’in geçtiğimiz yıl duyurulan animasyon dizisinden ilk görsel paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Şubat 2021, 01:00 (3 sa.)
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    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı
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    DC evreninin en önemli karakterlerinden birisi olan Aquaman’in geçtiğimiz yıl bir animasyon dizisi duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde diziden ilk görsel yayınlandı. Yayınlanan görsel ile animasyonun tarzını da öğrenmiş olduk.

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    Üç bölümden oluşması beklenen Aquaman: King of Atlantis dizisinin yönetmenliğini James Wan üstleniyor. Victor Courtright ve Mary Halpern-Graser dizinin yaratıcılığını üstlenecek. HBO Max’te yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi ne yazık ki bilinmiyor.

    Aquaman: King of Atlantis, DC filmlerinde izlediğimiz Aquaman’in daha komik bir yorumu olacak. Arthur Curry’nin kral olduğu ilk günleri konu alacak ve üvey kardeşi Orm ile başa çıkmaya çalışacak.

    Son olarak Aquaman’in devam filminin çalışmaları da şu anda devam ediyor. Bahsi geçen görseli aşağıda bulabilirsiniz.

    HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı
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    https://www.ign.com/articles/aquaman-king-of-atlantis-animated-series-first-image-hbo-max Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu mu çizgi film? 😐
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