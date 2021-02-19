HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı

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DC evreninin en önemli karakterlerinden birisi olan Aquaman’in geçtiğimiz yıl bir animasyon dizisi duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde diziden ilk görsel yayınlandı. Yayınlanan görsel ile animasyonun tarzını da öğrenmiş olduk.

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Üç bölümden oluşması beklenen Aquaman: King of Atlantis dizisinin yönetmenliğini James Wan üstleniyor. Victor Courtright ve Mary Halpern-Graser dizinin yaratıcılığını üstlenecek. HBO Max’te yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi ne yazık ki bilinmiyor.

Aquaman: King of Atlantis, DC filmlerinde izlediğimiz Aquaman’in daha komik bir yorumu olacak. Arthur Curry’nin kral olduğu ilk günleri konu alacak ve üvey kardeşi Orm ile başa çıkmaya çalışacak.

Son olarak Aquaman’in devam filminin çalışmaları da şu anda devam ediyor. Bahsi geçen görseli aşağıda bulabilirsiniz.

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https://www.ign.com/articles/aquaman-king-of-atlantis-animated-series-first-image-hbo-max

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