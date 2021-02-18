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    Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezon çekimleri başladı

    Popüler video akış platformu olan Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonu için çekimler başladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Şubat 2021, 17:30 (Güncellendi, 10 sa.)
    555
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    2
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezon çekimleri başladı

    Yaratıcılığını Steve Blackman ve Jeremy Slater'ın yaptığı süper kahraman dizisi The Umbrella Academy'nin ilk sezonu 2019 yılında yayınlanmıştı ve gayet güzel yorumlar almıştı. Üçüncü sezonu da geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı.

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    Geçtiğimiz saatlerde de dizinin oyuncularından Elliot Page, yaptığı bir Instagram paylaşımı ile birlikte üçüncü sezon için çekimlerin başladığını duyurdu. Ne yazık ki şu an için dizinin yayın tarihi bilinmiyor ancak bu yılın sonlarında yayınlanacağını düşünebiliriz. Üçüncü sezon, ilk iki sezon gibi 10 bölümden oluşacak. 

    Önceki sezonlarda bulunan Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore ve Ritu Arya'nın, üçüncü sezonda da dizide bulunacağı zaten daha öncesinden açıklanmıştı.

    Dizinin tüm bölümlerini şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz. 



    https://www.gamesradar.com/the-umbrella-academy-season-3-elliot-page-confirms-filming-has-begun/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    c

    13 saat önce
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    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sultanneb 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel dizi bekliyordum bu haberi
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    K konusancpu 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sevindirici bir haber bekliyoruz :)
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