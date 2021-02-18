Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezon çekimleri başladı

Yaratıcılığını Steve Blackman ve Jeremy Slater'ın yaptığı süper kahraman dizisi The Umbrella Academy'nin ilk sezonu 2019 yılında yayınlanmıştı ve gayet güzel yorumlar almıştı. Üçüncü sezonu da geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı.

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Geçtiğimiz saatlerde de dizinin oyuncularından Elliot Page, yaptığı bir Instagram paylaşımı ile birlikte üçüncü sezon için çekimlerin başladığını duyurdu. Ne yazık ki şu an için dizinin yayın tarihi bilinmiyor ancak bu yılın sonlarında yayınlanacağını düşünebiliriz. Üçüncü sezon, ilk iki sezon gibi 10 bölümden oluşacak.

Önceki sezonlarda bulunan Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore ve Ritu Arya'nın, üçüncü sezonda da dizide bulunacağı zaten daha öncesinden açıklanmıştı.

Dizinin tüm bölümlerini şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

https://www.gamesradar.com/the-umbrella-academy-season-3-elliot-page-confirms-filming-has-begun/

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