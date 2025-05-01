J.J. Abrams'ın yaratıcısı olduğu Duster dizisinden yeni fragman yayınlandı

J.J. Abrams sinema tarafında inişli çıkışı bir kariyere sahip olsa da TV tarafında çok daha iyi bir karneye sahip. Felicity, Alias, Lost ve Fringe gibi Abrams'ın elinden çıkan diziler, geniş hayran kitlelerine sahip. Bu yüzden Duster da merak uyandırıyor.
Duster, 15 Mayıs'ta Max'te İzleyici ile Buluşacak
Lost dizisinden tanıdığımız Josh Holloway'in başrolünü üstlendiği Duster, 1970'ler Amerika'sında geçiyor ve bir suç örgütünün zorlu görevlerde şoför olarak kullandığı Jim (Holloway)'e odaklanıyor. Jim'in hâlihazırda epey tehlikeli olan hayatı, işlerin ters gitmesiyle birlikte iyiden iyiye çığrından çıkıyor.
J.J. Abrams'ın LaToya Morgan (Turn) ile birlikte yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda Josh Holloway'e Rachel Hilson, Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg ve Camile Guaty gibi isimler eşlik ediyor.
15 Mayıs'ta başlayacak olan diziden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: