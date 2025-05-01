J.J. Abrams'ın yaratıcısı olduğu Duster dizisinden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Türkiye'de de yayına başlayan Max platformunda bu yaz yayınlanacak dikkat çekici yapımlardan biri de Duster olacak. Suç dünyasında geçen dizi, son yıllarda TV dünyasında daha çok yapımcı olarak varlık gösteren J.J. Abrams'ın yıllar sonra imza attığı ilk dizi olma özelliğini taşıyor.

J.J. Abrams sinema tarafında inişli çıkışı bir kariyere sahip olsa da TV tarafında çok daha iyi bir karneye sahip. Felicity, Alias, Lost ve Fringe gibi Abrams'ın elinden çıkan diziler, geniş hayran kitlelerine sahip. Bu yüzden Duster da merak uyandırıyor.

Mayıs ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 2 gün önce eklendi

Duster, 15 Mayıs'ta Max'te İzleyici ile Buluşacak

Lost dizisinden tanıdığımız Josh Holloway'in başrolünü üstlendiği Duster, 1970'ler Amerika'sında geçiyor ve bir suç örgütünün zorlu görevlerde şoför olarak kullandığı Jim (Holloway)'e odaklanıyor. Jim'in hâlihazırda epey tehlikeli olan hayatı, işlerin ters gitmesiyle birlikte iyiden iyiye çığrından çıkıyor.

J.J. Abrams'ın LaToya Morgan (Turn) ile birlikte yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda Josh Holloway'e Rachel Hilson, Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg ve Camile Guaty gibi isimler eşlik ediyor.

15 Mayıs'ta başlayacak olan diziden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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