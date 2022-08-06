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    Anlık Bildirim

    HBO Max ve discovery+ birleşiyor

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre discovery+ ve HBO Max platformları 2023 yazında tek bir platformda birleştirilecek ve yayın hayatlarına bu şekilde devam edecekler.
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    HBO Max ve discovery+ birleşiyor
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    Sinema ve dizi sektöründe video akış platformları artık bir vazgeçilmez olmuş durumda. Her ne kadar pandemide ciddi bir şekilde bu platformlar büyüse de pandeminin etkisinin geçmesiyle bu büyüme biraz yavaşladı hatta bazı platformlarda geriledi. Geçtiğimiz saatlerde de daha öncesinde kötü haber aldığımız HBO Max ile ilgili enteresan bir haber geldi.

    HBO Max ve discovery+ birleşiyor

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Warner Bros'un video akış platformu HBO Max ve discovery+ birleşiyor. Platformlar 2023'ün yaz aylarında birleşecek ve ayrı bir platform olarak sunulacak. Platformun 3 farklı abünelik seçeneği olacağı söyleniyor. Başlangıç için yalnızca Amerika'da erişime açılacak.

    Ayrıca bir canlı yayın platformunun olabileceği de söylentiler arasında. Detaylı bilgiler önümüzdeki süreçte gelecektir. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda HBO Max bütçe kesintisi sebebiyle bazı ülkelerdeki çalışmalarını durdurmuştu. Umuyoruz ki bu birleşme platformu toparlar ve yükselmeye başlarlar.

    Ayrıca HBO Max'in filmler yayınlandıktan 45 gün sonra platformda yayında olacak sözü de artık geçerli olmayacak. Şirket her film için ayrı bir değerlendirme yapacak ve daha geç de paltforma eklenebilir.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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