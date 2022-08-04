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    Joaquin Phoenix’li Joker 2’nin vizyon tarihi açıklandı

    DC’nin en sevilen karakterlerinden olan Joker, ikinci filmi ile beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Joker 2’de, Joaquin Phoenix yine karakteri canlandırırken filmin vizyon tarihi de açıklandı.
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    Joker 2: Folie a Deux vizyon tarihi açıklandı
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    Joker 2 ya da daha doğru ifadeyle Joker: Folie a Deux adıyla gelecek olan devam filminde Batman’in ezeli düşmanı Joker’i yine usta oyuncu Joaquin Phoenix canlandıracak. Joker filmi, farklı yapısıyla büyük beğeni toplanmış ve pek çok ödüle layık görülmüştü.

    Joaquin Phoenix tekrar Joker (Arthur Fleck) rolüyle karşımıza çıktığı devam filminin adı Joker: Folie a Deux olacak. 2019 yılında gişe rekorları kıran Joker’in devam filminin müzikal türünde olması bekleniyor. İlk filmden 5 yıl sonra çıkacak devam filminde Harley Quinn’in de yer alması bekleniyor. Harley karakterine ise Lady Gaga’nın can vereceği söylenmekte.

    Esasında “Folie a Deux” ibaresine biraz bakmalıyız. “Paylaşılmış kişilik bozukluğu” olarak adlandırılan bu hastalık, kişinin sanrılarının başka bir kişiye aktarılmasıyla ortaya çıkmakta ve genellikle “iki kişilik delilik” olarak ifade edilmekte. Dolayısıyla Harley Quinn’in filmde olup olmayacağı onaylanmamış olsa da filmin adından yola çıkarak karakterin yapımda yer alacağını söyleyebiliriz. Ancak Lady Gaga ve müzikal söylemleri doğruysa filmin hitap ettiği kitlenin daha dar olacağını belirtmeliyiz.

    Joker: Folie a Deux, 2024'de vizyona girecek

    Joaquin Phoenix’e Oscar kazandıran ve dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gelir elde eden Joker’in devam filmi için Phoenix, 20 milyon dolar maaş talep ediyor. Öte yandan Joker: Folie a Deux ile birlikte ilk filmin yönetmeni Todd Philips geri dönüyor. Devam filminin senaryosu ise Scaott Silver ile birlikte hazırlanıyor. Joker filmi, 62.5 milyon dolara mal olmuştu, devam filminin bütçesinin ne olacağı ise belirsiz. Joker: Folie a Deux, 4 Ekim 2024 tarihinde vizyona girecek.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    #ŞARBAY# 6 saat önce

    Başlık ile içerik pek uyumlu değil... Ben başına gelen sorunu buradan edindiğim bilgilerle halletmiştim, öneririm... https://webdeyazilim.com/instagram-hesap-kurtarma.html

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    ccguven 9 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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