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    Anlık Bildirim

    Dune: Prophecy dizisinden beklenen fragman geldi

    Dune filmleriyle aynı evrende geçen HBO Max dizisi Dune: Prophechy'den ilk fragman yayınlandı. Merakla beklenen dizinin bu sonbaharda izleyici ile buluşacağı açıklandı.  
    Dune dizisinden ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Denis Villeneuve'ün yönettiği Dune filmlerinin yakaladığı başarı, Frank Herbert'ın efsanevi bilim-kurgu serisine olan ilgiyi yeniden arttırdı. Bu da Dune evreninde geçen yeni projelerin önünü açtı. Önümüzdeki dönemde izleyici ile buluşacak bu yapımlardan biri de (HBO) MAX tarafından hazırlanan Dune dizisi olacak. Dune: Prophecy adını taşıyan dizi, bu sonbaharda izleyici ile buluşacak.

    Heyecanla beklenen Dune dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan MAX, bugün diziden ilk fragmanı yayınladı. Paylaşılan bu ilk fragman, Denis Villeneuve'ün filmlerinde de olduğu gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen, gösterişli bir uyarlamanın bizleri beklediğini gösteriyor.

    Dune Dizisi Bu Sonbaharda İzleyici ile Buluşacak

    Dune dizisi ilk duyurulduğunda, projenin başında Denis Villeneuve ve Jon Spaiths vardı. Dune filminin de senaristi olan Jon Spaiths diziyi yazacak, Villeneuve de ilk bölümlerini yönetecekti. Ancak Dune'un başarısı sonrası zaman kaybetmeden devam filmine geçilince her iki isim de projeden ayrıldı ve görevlerini başkalarına devretti. Spaiths yapımcı olarak projede kalsa da dizinin yaratıcı ekibi tamamen değişti. Bu yüzden ortaya nasıl bir iş çıktığını bekleyip göreceğiz.

    Dizinin ekrana gelecek bu son hâli, Charmed, Alias ve Fringe gibi dizilerde senarist olarak görev alan Alison Schapker öncülüğünde hazırlandı. Dizinin ilk bölümünü ise Anna Foerster (Outlander, Underworld 5) yönetti. 

    İlk Dune filminin yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçen Dune: Prophecy, galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü elinde tutan Bene Gesserrit tarikatının yükselişine odaklanıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Indira Varma, Mark Strong ve Travis Fimmel gibi isimler yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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