Dune: Prophecy dizisinden beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Denis Villeneuve'ün yönettiği Dune filmlerinin yakaladığı başarı, Frank Herbert'ın efsanevi bilim-kurgu serisine olan ilgiyi yeniden arttırdı. Bu da Dune evreninde geçen yeni projelerin önünü açtı. Önümüzdeki dönemde izleyici ile buluşacak bu yapımlardan biri de (HBO) MAX tarafından hazırlanan Dune dizisi olacak. Dune: Prophecy adını taşıyan dizi, bu sonbaharda izleyici ile buluşacak.

Heyecanla beklenen Dune dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan MAX, bugün diziden ilk fragmanı yayınladı. Paylaşılan bu ilk fragman, Denis Villeneuve'ün filmlerinde de olduğu gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen, gösterişli bir uyarlamanın bizleri beklediğini gösteriyor.

Dune Dizisi Bu Sonbaharda İzleyici ile Buluşacak

Dune dizisi ilk duyurulduğunda, projenin başında Denis Villeneuve ve Jon Spaiths vardı. Dune filminin de senaristi olan Jon Spaiths diziyi yazacak, Villeneuve de ilk bölümlerini yönetecekti. Ancak Dune'un başarısı sonrası zaman kaybetmeden devam filmine geçilince her iki isim de projeden ayrıldı ve görevlerini başkalarına devretti. Spaiths yapımcı olarak projede kalsa da dizinin yaratıcı ekibi tamamen değişti. Bu yüzden ortaya nasıl bir iş çıktığını bekleyip göreceğiz.

Dizinin ekrana gelecek bu son hâli, Charmed, Alias ve Fringe gibi dizilerde senarist olarak görev alan Alison Schapker öncülüğünde hazırlandı. Dizinin ilk bölümünü ise Anna Foerster (Outlander, Underworld 5) yönetti.

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İlk Dune filminin yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçen Dune: Prophecy, galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü elinde tutan Bene Gesserrit tarikatının yükselişine odaklanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Indira Varma, Mark Strong ve Travis Fimmel gibi isimler yer alıyor.

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