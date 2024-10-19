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    Anlık Bildirim

    HBO'nun Dune: Prophecy dizisinden yeni fragman yayınlandı

    HBO'nun merakla beklenen Dune dizisinden yeni bir fragman daha yayınlandı. Dune: Prophecy adını taşıyan dizi, kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanıyor.
    HBO'nun Dune: Prophecy dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl başlayacak en dikkat çekici dizilerden biri de Dune: Prophecy olacak. Merakla beklenen Dune dizisi, önümüzdeki ay HBO'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Dune: Prophecy için tanıtım çalışmalarını sürdüren HBO, diziden yeni bir fragman daha yayınladı. Neredeyse üç dakikalık bu yeni fragman, hem dizinin konusu hem de karakterleri hakkında çok daha fazla şey öğrenmemizi sağlıyor.

    Dune: Prophecy, Paul Atreides'in doğumunun yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor ve tamamı kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanıyor. Bene Gesseritler, Galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü ele geçiriyor. Diziden şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Dune filmleri kadar Game of Thrones'tan da izler taşıyan bir yapımın bizleri beklediğini gösteriyor.

    Dune: Prophecy, 17 Kasım'da İzleyici ile Buluşacak

    Dune dizisi Charmed, Alias ve Fringe gibi dizilerde senarist olarak görev alan Alison Schapker öncülüğünde hazırlandı. Dizinin ilk bölümünü ise Anna Foerster (Outlander, Underworld 5) yönetti. Dizinin oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Indira Varma, Mark Strong ve Travis Fimmel gibi isimler yer alıyor.

    Bu dizi projesi ilk ortaya çıktığında, Denis Villeneuve de işin bir parçasıydı. Ama kendisi daha sonra Dune'un devam filmlerine odaklanmak için diziden ayrıldı. Bu yüzden dizinin ekrana gelecek bu son hâlinde Villeneuve'ün parmağı bulunmuyor. Bu da diziye daha temkinli yaklaşmamıza sebep oluyor. Dune: Prophecy'nin Denis Villeneuve'ün filmlerine yakın bir kalite tutturup tutturamayacağını bekleyip göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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