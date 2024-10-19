HBO'nun Dune: Prophecy dizisinden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl başlayacak en dikkat çekici dizilerden biri de Dune: Prophecy olacak. Merakla beklenen Dune dizisi, önümüzdeki ay HBO'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Dune: Prophecy için tanıtım çalışmalarını sürdüren HBO, diziden yeni bir fragman daha yayınladı. Neredeyse üç dakikalık bu yeni fragman, hem dizinin konusu hem de karakterleri hakkında çok daha fazla şey öğrenmemizi sağlıyor.

Dune: Prophecy, Paul Atreides'in doğumunun yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor ve tamamı kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanıyor. Bene Gesseritler, Galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü ele geçiriyor. Diziden şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Dune filmleri kadar Game of Thrones'tan da izler taşıyan bir yapımın bizleri beklediğini gösteriyor.

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Dune: Prophecy, 17 Kasım'da İzleyici ile Buluşacak

Dune dizisi Charmed, Alias ve Fringe gibi dizilerde senarist olarak görev alan Alison Schapker öncülüğünde hazırlandı. Dizinin ilk bölümünü ise Anna Foerster (Outlander, Underworld 5) yönetti. Dizinin oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Indira Varma, Mark Strong ve Travis Fimmel gibi isimler yer alıyor.

Bu dizi projesi ilk ortaya çıktığında, Denis Villeneuve de işin bir parçasıydı. Ama kendisi daha sonra Dune'un devam filmlerine odaklanmak için diziden ayrıldı. Bu yüzden dizinin ekrana gelecek bu son hâlinde Villeneuve'ün parmağı bulunmuyor. Bu da diziye daha temkinli yaklaşmamıza sebep oluyor. Dune: Prophecy'nin Denis Villeneuve'ün filmlerine yakın bir kalite tutturup tutturamayacağını bekleyip göreceğiz.

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