HBO'nun Dune: Prophecy dizisinden yeni fragman yayınlandı

Dune: Prophecy, Paul Atreides'in doğumunun yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor ve tamamı kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanıyor. Bene Gesseritler, Galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü ele geçiriyor. Diziden şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Dune filmleri kadar Game of Thrones'tan da izler taşıyan bir yapımın bizleri beklediğini gösteriyor.
Dune: Prophecy, 17 Kasım'da İzleyici ile Buluşacak
Dune dizisi Charmed, Alias ve Fringe gibi dizilerde senarist olarak görev alan Alison Schapker öncülüğünde hazırlandı. Dizinin ilk bölümünü ise Anna Foerster (Outlander, Underworld 5) yönetti. Dizinin oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Indira Varma, Mark Strong ve Travis Fimmel gibi isimler yer alıyor.
Bu dizi projesi ilk ortaya çıktığında, Denis Villeneuve de işin bir parçasıydı. Ama kendisi daha sonra Dune'un devam filmlerine odaklanmak için diziden ayrıldı. Bu yüzden dizinin ekrana gelecek bu son hâlinde Villeneuve'ün parmağı bulunmuyor. Bu da diziye daha temkinli yaklaşmamıza sebep oluyor. Dune: Prophecy'nin Denis Villeneuve'ün filmlerine yakın bir kalite tutturup tutturamayacağını bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)