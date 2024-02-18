Robert Downey Jr.'lı HBO dizisi The Sympathizer'dan fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör The Sopranos, Six Feet Under, Game of Thrones gibi efsanevi dizileri izleyicilerle buluşturan Amerikan kablolu kanalı HBO, bugün televizyon dünyasının en prestijli markası konumunda. Bu yüzden HBO'nun imza attığı her iş merak uyandırıyor. İşin içinde bir de dikkat çekici isimler olunca merakımız daha da katlanıyor. Bu yıl izleyici ile buluşacak The Sympathizer, tam da böyle merak uyandıran bir yapım.

HBO'da izleyici ile buluşacak olan dizi, Güney Kore sinemasının en önemli isimlerinden Park Chan-wook'un imzasını taşıyor. İhtiyar Delikanlı (Oldboy), İntikam Meleği (Sympathy for Lady Vengeance), Hizmetçi (The Handmaiden) gibi şahane yapımlardan tanıdığımız Park Chan-wook'un yönettiği bu mini dizide, ana karakterlerden birini yıldız oyuncu Robert Downey Jr. canlandırıyor.

The Sympathizer, Pulitzer Ödüllü Romandan Uyarlandı

Viet Thanh Nguyen'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan dizi, Batı güçlerinin desteklediği Kuzey Vietnam tarafından Güney Vietnam ordusuna yerleştirilen Captain kod adlı casusun hikâyesini anlatıyor. Vietnam Savaşı'nın ardından ABD'ye göç etmek zorunda kalan Captain, burada Güney Vietnamlılar arasında yaşamını sürdürürken, casusluk faaliyetlerini de devam ettiriyor. Ancak Güneyliler arasında geçirdiği zaman, Captain'ın Kuzey'e olan bağlılığını sorgulamaya başlamasına sebep oluyor.

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Captain'a Vietnam asıllı oyuncu Hoa Xuande'nin hayat verdiği dizide Robert Downey Jr., sürekli farklı kılıklara bürünen Amerikalı bir casusu canlandırıyor.

Yedi bölümlük bir mini dizi olan The Sympathizer, 14 Nisan'da başlayacak. Dizi ülkemizde ise 15 Nisan'dan itibaren BluTV platformunda izleyici ile buluşacak.

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