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    Anlık Bildirim

    Robert Downey Jr.'lı HBO dizisi The Sympathizer'dan fragman yayınlandı

    Pulitzer ödüllü romandan uyarlanan The Sympathizer dizisinden yeni fragman yayınlandı. HBO'nun Vietnamlı bir casusa odaklanan bu yeni dizisinde ünlü oyuncu Robert Downey Jr. da rol alıyor.
    HBO'nun The Sympathizer dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    The Sopranos, Six Feet Under, Game of Thrones gibi efsanevi dizileri izleyicilerle buluşturan Amerikan kablolu kanalı HBO, bugün televizyon dünyasının en prestijli markası konumunda. Bu yüzden HBO'nun imza attığı her iş merak uyandırıyor. İşin içinde bir de dikkat çekici isimler olunca merakımız daha da katlanıyor. Bu yıl izleyici ile buluşacak The Sympathizer, tam da böyle merak uyandıran bir yapım.

    HBO'da izleyici ile buluşacak olan dizi, Güney Kore sinemasının en önemli isimlerinden Park Chan-wook'un imzasını taşıyor. İhtiyar Delikanlı (Oldboy), İntikam Meleği (Sympathy for Lady Vengeance), Hizmetçi (The Handmaiden) gibi şahane yapımlardan tanıdığımız Park Chan-wook'un yönettiği bu mini dizide, ana karakterlerden birini yıldız oyuncu Robert Downey Jr. canlandırıyor.

    The Sympathizer, Pulitzer Ödüllü Romandan Uyarlandı

    Viet Thanh Nguyen'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan dizi, Batı güçlerinin desteklediği Kuzey Vietnam tarafından Güney Vietnam ordusuna yerleştirilen Captain kod adlı casusun hikâyesini anlatıyor. Vietnam Savaşı'nın ardından ABD'ye göç etmek zorunda kalan Captain, burada Güney Vietnamlılar arasında yaşamını sürdürürken, casusluk faaliyetlerini de devam ettiriyor. Ancak Güneyliler arasında geçirdiği zaman, Captain'ın Kuzey'e olan bağlılığını sorgulamaya başlamasına sebep oluyor.

    Captain'a Vietnam asıllı oyuncu Hoa Xuande'nin hayat verdiği dizide Robert Downey Jr., sürekli farklı kılıklara bürünen Amerikalı bir casusu canlandırıyor.

    Yedi bölümlük bir mini dizi olan The Sympathizer, 14 Nisan'da başlayacak. Dizi ülkemizde ise 15 Nisan'dan itibaren BluTV platformunda izleyici ile buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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