Robert Downey Jr.'lı HBO dizisi The Sympathizer'dan fragman yayınlandı

HBO'da izleyici ile buluşacak olan dizi, Güney Kore sinemasının en önemli isimlerinden Park Chan-wook'un imzasını taşıyor. İhtiyar Delikanlı (Oldboy), İntikam Meleği (Sympathy for Lady Vengeance), Hizmetçi (The Handmaiden) gibi şahane yapımlardan tanıdığımız Park Chan-wook'un yönettiği bu mini dizide, ana karakterlerden birini yıldız oyuncu Robert Downey Jr. canlandırıyor.
The Sympathizer, Pulitzer Ödüllü Romandan Uyarlandı
Viet Thanh Nguyen'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan dizi, Batı güçlerinin desteklediği Kuzey Vietnam tarafından Güney Vietnam ordusuna yerleştirilen Captain kod adlı casusun hikâyesini anlatıyor. Vietnam Savaşı'nın ardından ABD'ye göç etmek zorunda kalan Captain, burada Güney Vietnamlılar arasında yaşamını sürdürürken, casusluk faaliyetlerini de devam ettiriyor. Ancak Güneyliler arasında geçirdiği zaman, Captain'ın Kuzey'e olan bağlılığını sorgulamaya başlamasına sebep oluyor.
Captain'a Vietnam asıllı oyuncu Hoa Xuande'nin hayat verdiği dizide Robert Downey Jr., sürekli farklı kılıklara bürünen Amerikalı bir casusu canlandırıyor.
Yedi bölümlük bir mini dizi olan The Sympathizer, 14 Nisan'da başlayacak. Dizi ülkemizde ise 15 Nisan'dan itibaren BluTV platformunda izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.