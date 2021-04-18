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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HDD/SSD’ler de elden gidiyor: Yeni kripto para birimi HDD/SSD’lerle kazılıyor

    Donanım dünyası ardı ardına gelen stok sıkıntılarının şokunu atlatamazken listeye yenileri eklenmeye devam ediyor. Router ve LAN/Ses yongalarının ardından sıra HDD/SSD’lerde.
    18 Nisan 2021, 22:00 (3 sa.)
    3,3b
    58
    24
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5

    HDD/SSD’ler de elden gidiyor: Yeni kripto para birimi HDD/SSD’lerle kazılıyor
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    Pandeminin etkisiyle bir çok donanımda talep patlaması yaşanıyor. Stok sıkıntısı listesine gün geçtikçe daha da şaşırtıcı donanımlar ekleniyor.

    Bittorent’ın kurucusu Bram Cohen’in geliştirdiği Chia, Bitcoin’in emek ispatı modelinin aksine alan ve zaman ispatı modelini temel alıyor.

    Chia ile SSD ve HDD'ler de tehdit altında

    Chia coin’in çıkışında hali hazırda Bitcoin ve Ethereum kazılması için harcanan enerjinin korkutucu boyutlara ulaşması temel rol oynamış. Çevre dostu ve daha düşük maliyetle kazılmaya elverişli Chia HDD ve SSD’lerle kazılıyor.

    Fiyat artışı bekleniyor

    Bununla birlikte yeni kripto paranın olumsuzluklarını yine kullanıcılar çekecek. Öyle ki Çin’deki son raporlara göre madenciler piyasadaki 8 ve 16 TB kapasiteli HDD’leri silip süpürmeye başlamış bile. Bunun önümüzdeki dönemde 26-76 USD aralığında fiyat artışıyla sonuçlanması bekleniyor.

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    Diğer taraftan madencilerin son kullanıcı SSD’leri yerine HDD’lere hücumunda devamlı okuma/yazma operasyonlarına dayanım temel rol oynuyor.

    Bu her ne kadar son kullanıcılara yönelik katı hal sürücülerinden ziyade veri merkezleri için geliştirilen daha dayanıklı SSD’ler için tehdit oluştursa da madenciler rafta ne varsa almaya yeminli görünüyor.

     Çin’deki büyük SSD üreticilerinden Jiahe Jinwei’ni açıklamasına göre firmanın yüksek performanslı Gloway ve Asgard SSD ailelerinin 1/2 TB kapasiteli üyelerinin stokları tükenmiş. Firma önümüzdeki dönemde SSD’lerin doğru ellere ulaşması için toplu alımlara karşı önlemler alacağını açıklamış.

    Çevre dostu yüzüyle masum görünen yeni kripto para biriminin Chia’nın önümüzdeki dönemdeki başarısı kullanıcılar için HDD ve SSD fiyatlarında yükselişin yanı sıra stok sıkıntısı manasına da gelebilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake fiyatları şimdiden düşmeye başladı"

    Olumlu düşünmek gerekirse elimizde madencilere karşı doğuştan dirençli bileşenlerimiz var. Kasa, PSU, kasa fanı, işlemci soğutucusu, monitör ve speaker bunlara örnek verilebilir.



    https://wccftech.com/hard-drive-and-ssd-shortages-may-occur-in-the-near-future-if-new-cryptocurrency-succeeds/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanki bu kripto işleri ile üreticiler arasında bağlantı varmış gibi geliyor bana.
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    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tost makinesine kadar yolunuz var 😂😂
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    LVL99 13 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    kripto işi son kullanıcının yeni donanım almasının önüne geçiyor, bıktırdı artık.
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    1ses1 (hasan türk) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat artırmaya HDD ailesi su baskını, elektrik kesintisi, yangın birde coinde eklendi. Bahane çok tabi tutarsa derken tutsada yapacaklar tutmasada zammı.
    Zamanında rem ler içinde yapmışlardı yedikleri ceza ile kaldılar ama olan son kullanıcıya oluyor. Hele ki bizim gibi parası değersiz ülkelere daha doğrusu kazanılan paranın emeğin karşılığı olmayan ülkelerde en basit bir gereç bile asgari ücret maaaşı olmuş.
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    C Clusive 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Süper bir haber bu! Mantıken olmalı zaten, ayrıca işlemcilerin gücüne odaklı kripto paralar çıkmalı. İşlemcinin bu kadar pasif durumda kalmasına sebep olacak kadar düşük h/s vermesi saçma...
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    Nevfel (T. I.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cep telefonu ile mining yapılırsa o zaman şapa oturduk işte.



    Ben her an bekliyorum, cep telefonu tablet vs ile kazılabilen bir coin. O zaman gör sen tantanayı.
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    monitör ile kazım ne zaman gelecek :D
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    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynen, en kötü senaryoda kasa alabilecek durumda olacağız, kasa ile de kazma yapılamaz ya. Hiç değilse kasa alabiliriz, eve koyarız.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten vardıki ssd ile kazma olayı 2016 dan beri. yenimi haberini almis DH
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    ankaland (mehmet yok) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    minning kazma yöntemi değiştirilmeli, stake etme yöntemleri işe yarayabilir.. elektriğe yazık.. minning küresel ısınmada ilk sırada olması an meselesi..
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    K kordexa 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Korkmayın la tutmaz bu coin
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    BU NE HAKİKİ BOK?
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