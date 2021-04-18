HDD/SSD’ler de elden gidiyor: Yeni kripto para birimi HDD/SSD’lerle kazılıyor

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Pandeminin etkisiyle bir çok donanımda talep patlaması yaşanıyor. Stok sıkıntısı listesine gün geçtikçe daha da şaşırtıcı donanımlar ekleniyor.

Bittorent’ın kurucusu Bram Cohen’in geliştirdiği Chia, Bitcoin’in emek ispatı modelinin aksine alan ve zaman ispatı modelini temel alıyor.

Chia ile SSD ve HDD'ler de tehdit altında

Chia coin’in çıkışında hali hazırda Bitcoin ve Ethereum kazılması için harcanan enerjinin korkutucu boyutlara ulaşması temel rol oynamış. Çevre dostu ve daha düşük maliyetle kazılmaya elverişli Chia HDD ve SSD’lerle kazılıyor.

Fiyat artışı bekleniyor

Bununla birlikte yeni kripto paranın olumsuzluklarını yine kullanıcılar çekecek. Öyle ki Çin’deki son raporlara göre madenciler piyasadaki 8 ve 16 TB kapasiteli HDD’leri silip süpürmeye başlamış bile. Bunun önümüzdeki dönemde 26-76 USD aralığında fiyat artışıyla sonuçlanması bekleniyor.

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Diğer taraftan madencilerin son kullanıcı SSD’leri yerine HDD’lere hücumunda devamlı okuma/yazma operasyonlarına dayanım temel rol oynuyor.

Bu her ne kadar son kullanıcılara yönelik katı hal sürücülerinden ziyade veri merkezleri için geliştirilen daha dayanıklı SSD’ler için tehdit oluştursa da madenciler rafta ne varsa almaya yeminli görünüyor.

Çin’deki büyük SSD üreticilerinden Jiahe Jinwei’ni açıklamasına göre firmanın yüksek performanslı Gloway ve Asgard SSD ailelerinin 1/2 TB kapasiteli üyelerinin stokları tükenmiş. Firma önümüzdeki dönemde SSD’lerin doğru ellere ulaşması için toplu alımlara karşı önlemler alacağını açıklamış.

Çevre dostu yüzüyle masum görünen yeni kripto para biriminin Chia’nın önümüzdeki dönemdeki başarısı kullanıcılar için HDD ve SSD fiyatlarında yükselişin yanı sıra stok sıkıntısı manasına da gelebilir.

Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake fiyatları şimdiden düşmeye başladı"

Olumlu düşünmek gerekirse elimizde madencilere karşı doğuştan dirençli bileşenlerimiz var. Kasa, PSU, kasa fanı, işlemci soğutucusu, monitör ve speaker bunlara örnek verilebilir.

https://wccftech.com/hard-drive-and-ssd-shortages-may-occur-in-the-near-future-if-new-cryptocurrency-succeeds/

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