Hepsiburada'nın en çok satan telefonlarından: Redmi Note 10S

Tam Boyutta Gör Telefonların fiyatının artmasıyla hem uygun fiyatlı telefon bulmak hem de güçlü bir telefon bulmak zorlaştı. Biz de bu videomuzda fiyatına baktığımızda rakiplerine göre daha iyi bir performans sunan Xiaomi Redmi Note 10S cihazına kısa bir bakış atalım dedik.

Öncelikle neden 6GB RAM’e sahip versiyonunu değil, 8GB RAM’e sahip olan versiyonu tavsiye ettiğimizi açıklayalım. Çünkü 8GB RAM’li versiyon ile arka planda daha fazla uygulama çalıştırabilir ve uygulamalar arası geçişi daha hızlı yapabilirsiniz. Bu da deneyimi ciddi bir şekilde etkiliyor elbette.

Hepsiburada ile Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 10S ayrıca 64MP’lik dörtlü kamera sistemi, AMOLED ekranı ve Mediatek Helio G95 işlemcisi ile dikkat çeken bir telefon. Dediğimiz gibi fiyatına baktığımızda rekabetçi bir fiyatla piyasada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Satın almak için de en uygun platform Hepsiburada çünkü, Hepsiburada’nın sattığı Xiaomi ürünleri Türkiye garantili. Ayrıca Hepsiburada’nın Efsane Kasım indirimlerinin de başlamasıyla kaçırılmayacak bir fırsat haline geliyor Xiaomi Redmi Note 10S. Ürünün Hepsiburada linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Redmi Note 10S 8 GB/128 GB: https://www.hepsiburada.com/xiaomi-redmi-note-10s-128-gb-8-gb-ram-xiaomi-turkiye-garantili-p-HBCV00002Z0V83

Redmi Note 10S 6 GB/128 GB: https://www.hepsiburada.com/xiaomi-redmi-note-10s-128-gb-6-gb-ram-xiaomi-turkiye-garantili-p-hbcv00000fo61m

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