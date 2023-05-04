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    Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştı

    Hepsiburada Premium'un 1 milyon üyeye ulaştığı duyuruldu. Hepsiburada Premium'lular 10 ayda toplam 1,2 milyar TL fayda elde etti.                                
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    Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştı Tam Boyutta Gör
    Hepsiburada’nın ayrıcalıklı üyelik platformu Hepsiburada Premium, önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Hepsiburada Premium üye sayısı 1 milyona ulaştı. Hepsiburada Premium’un üyelere sunduğu avantajların miktarı açıklandı.

    Hepsiburada Premium üyeleri; ücretsiz kargo, %3 Hepsipay Papel kazancı, hediye BluTV üyeliği, ücretsiz kapıdan iade, %50 indirimli mobilya ve lastik montajı imkanı elde ediyor.

    Toplam 1,2 milyar TL fayda sağladı

    Hepsiburada’nın verilerine göre müşteriler “her alışverişte %3 Hepsipay Papel kazancı” 10 ayda toplam 65,5 milyon TL değerinde Hepsiburada alışverişlerinde kullanabilecekleri Hepsipay Papel kazandı. Üyeler ücretsiz kargo avantajıyla 340 milyon TL değerinde fayda elde etti. 685 bin üye, BluTV’yi ücretsiz olarak kullandı. Premium’lular 7 bin mobilya ve 2 bin lastik siparişi yüzde 50 indirimli montaj kampanyasından faydalanarak 2 milyon TL fayda elde etti. Hepsiburada Premium’un diğer özellikleri ve çeşitli firmalarla yapılan iş birlikleriyle kullanıcılar toplam 1,2 milyar TL fayda elde etti.

    Hepsiburada Premium’lular en çok neler sipariş etti?

    Hepsiburada Premium üyeleri en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve oyuncak kategorilerinden alışveriş yaptı. Süpermarket kategorisinde, en çok satılan ürünler sırasıyla; çay, fındık kreması, ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı oldu. Premium’lular 10 ay içinde 280 ton yani 84 milyon bardak çay tüketti. 135 ton fındık kreması, 427 ton ayçiçek yağı satın alan Premium’luların sipariş verdiği 14 milyon adet tuvalet kağıdı ise dünyayı 6,5 kez dolaşacak uzunlukta. Premium’lular diğer kategorilerden züccaciyede en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih ederken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın aldı.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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