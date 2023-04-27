Hepsiburada Premium ayda 14,90 TL’ye neler sunuyor?

- Hepsiburada Premium ne kadar? 💵
- Alışverişlerde Hepsipay Papel kazancı 🎁
- Tüm alışverişlerde kargo bedava 📦
- Ücretsiz kapıdan iade
- Hediye BluTV 📺
- Yüzde 50 indirimli mobilya ve lastik montajı 🪛
- Öncelikli çağrı merkezi 📞
- Premium’a özel kampanyalar
- Hepsiburada Premium ve Amazon Prime karşılaştırması
- Yorumlar
Hepsiburada Premium ne kadar? 💵
Hepsiburada Premium, aylık 14,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Daha önce Premium'a üye olmamış müşteriler ilk ay için 1 TL ödeyerek Hepsiburada Premium'a katılabiliyor. Hepsiburada Premium'u dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz.
Alışverişlerde Hepsipay Papel kazancı 🎁
Hepsiburada Premium üyesi olarak yapacağınız alışverişlerde yüzde 3 oranında Hepsipay Papel kazanabilir ve kazandığınız Hepsipay Papel’leri bir sonraki alışverişlerinizde indirim olarak kullanabilirsiniz. Hepsipay Papel’ler alışverişten 15 gün sonra hesabınıza yükleniyor ve yüklendikten sonraki 15 gün boyunca kullanılabiliyor.
Tüm alışverişlerde kargo bedava 📦
Hepsiburada Premium üyeleri, herhangi bir alt limit olmaksızın tüm alışverişlerinde ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor. Kargoya 23,99 TL ödemek yerine ayda 14,90 TL’ye Premium’a üye olarak kargo ücretinden tasarruf edebilirsiniz. Hepsiburada’nın online market platformu Hepsiburada Market’te de ücretsiz teslimat hizmeti sunuluyor.
Ayrıca Premium üyeleri Randevulu Teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Sipariş esnasında seçilen saatlerde teslimat yapılıyor.
Ücretsiz kapıdan iade
Satın aldığımız ürünler kapımıza kadar gelirken bir ürünü iade etmek istediğimizde kargo şubelerine gitmek gerekiyor ve bu durum pek çok kullanıcı için büyük zahmet oluyor. Hepsiburada, Premium üyelerinin iade kargolarını kapıdan teslim alıyor. Bu hizmet için ek ücret ödemek gerekmiyor.
Hediye BluTV 📺
Yüzde 50 indirimli mobilya ve lastik montajı 🪛
İnternetten satın aldığımız her ürün kutusundan çıktığı gibi kullanıma hazır olarak gelmiyor. Örneğin mobilya ürünleri ve lastikler için montaj yapmak gerekiyor. Hepsiburada Premium üyeleri, mobilya ve lastik montajlarında yüzde 50 indirim imkanından yararlanıyor.
Öncelikli çağrı merkezi 📞
Premium üyeleri Hepsiburada Çözüm Merkezi’ne bağlanırken daha az sıra bekliyor. Dilerse 0850 252 40 00 numaralı Hepsiburada Çağrı Merkezi’ni arayarak da hızlıca destek alabiliyor.
Premium’a özel kampanyalar
Hepsiburada’da sadece Premium üyelerinin yararlanabileceği çeşitli kampanyalar yapılıyor. Yılın belirli günlerinde düzenlenen Premium Günleri’nde sadece Premium’a özel avantajlı fiyatlar sunuluyor. Ayrıca çeşitli markalarla yapılan iş birlikleri ile müşterilere her gün faydalanabileceği ek indirimler sunuluyor.
Hepsiburada Premium'a özel kampanyalardan bazıları şunlar:
- Visa kartınla 20.000 TL’ye 2.000 TL indirim
- Visa kartınla 15.000 TL’ye 1.000 TL indirim
- Seçili kitaplarda 2. üründe yüzde 50 indirim
- Petrol ofisinden yakıt alımlarında 5 kat puan
- Pişir’de yüzde 50 indirim
- Alfred araç muayene ve servis hizmetlerinde yüzde 30 indirim
- Doggo’dan tüm hizmetlerde yüzde 10 indirim
- Alfy özel şoför hizmetinde yüzde 20 indirim
- Doggo’dan ilk yürüyüşün ücretsiz
Hepsiburada Premium ve Amazon Prime karşılaştırması
|-
|Hepsiburada Premium
|Amazon Prime
|Fiyat
|Ayda 14,90 TL
|Ayda 39 TL
|Kargo
|
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|İndirim
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|Kazanç
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|Yok
|Dijital Servisler
|Ücretsiz BluTV aboneliği
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Hepsiburada Premium ayda 14,90 TL'ye sunulurken son gelen zamla birlikte Amazon Prime üyelik ücreti ayda 39 TL'ye yükseldi.
Premium ve Prime üyeleri tüm alışverişerinde ücretsiz kargo fırsatından yararlanabiliyor. Her iki platformda da üyelere özel indirimler yapılıyor ve üyelere ücretsiz dijital içerik platformu üyeliği sunuluyor.
Amazon Prime üyeleri ücretsiz aynı gün teslimat ve 50 ilde ücretsiz ertesi gün teslimat hizmetinden yararlanabiliyor. Hepsiburada Premium'un hızlı kargo konusunda herhangi bir ayrıcalığı bulunmuyor. Amazon Prime, hızlı kargo konusunda öne çıkıyor. Hepsiburada Premium, ücretsiz kapıdan iade hizmetiyle öne çıkarken Prime'da böyle bir hizmet bulunmuyor.
Hepsiburada Premium, ücretsiz BluTV üyeliği ile gelirken Prime üyeleride de Amazon'un dijital içerik platformu Prime Video'yu ücretsiz olarak kullanabiliyor. Prime üyeleri ayrıca Amazon'un oyunculara yönelik avantajlar sunulan Prime Gaming platformundaki ayrıcalıklardan ücretsiz olarak yararlanıyor. Her ay çeşitli oyunlar ve oyun içi ekipmanlar Prime üyelerine ücretsiz olarak sunuluyor.
Hepsiburada Premium üyelerine alışverişlerinin yüzde 3'ü oranında Hepsipay Papel hediye ediliyor. Bu sayede müşteriler tüm alışverişlerinden tasarruf elde ediyor. Amazon Prime'da ise böyle bir hizmet bulunmuyor.
Her iki üyelikte de müşterilere çeşitli indirimler uygulanıyor. Hepsiburada Premium Günleri ve Amazon Prime Day indirimlerinden sadece üyeler yararlanabiliyor. Diğer günlerde de üyelere özel indirimler ve sepette ek indirimler uygulanıyor.Hepsiburada'nın Visa, Petrol Ofisi, Pişir, Alfred, Doggo gibi çeşitli firmalarla yaptığı iş birlikleriyle ek indirimler sunulurken Amazon Prime'ın henüz ülkemizde diğer firmalarla bir iş birliği bulunmuyor. Amazon Prime hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetleriyle Hepsiburada Premium'a karşı dikkat çekerken, Hepsiburada Premium ise yüzde 3 Hepsipay Papel kazancı, ücretsiz kapıdan iade, yüzde 50 indirimli montaj hizmeti ve diğer firmalarda indirimleriyle öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”