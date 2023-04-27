Hepsiburada Premium ayda 14,90 TL’ye neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Hepsiburada’nın ayrıcalıklı üyelik platformu Hepsiburada Premium, ayda 14,90 TL’ye Hepsiburada müşterilerine pek çok ayrıcalık sunuyor. Bu içeriğimizde Hepsiburada Premium üyesi olarak elde edeceğiniz avantajlardan bahsediyoruz.

Hepsiburada Premium ne kadar? 💵

Hepsiburada Premium, aylık 14,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Daha önce Premium'a üye olmamış müşteriler ilk ay için 1 TL ödeyerek Hepsiburada Premium'a katılabiliyor. Hepsiburada Premium'u dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz.

Alışverişlerde Hepsipay Papel kazancı 🎁

Hepsiburada Premium üyesi olarak yapacağınız alışverişlerde yüzde 3 oranında Hepsipay Papel kazanabilir ve kazandığınız Hepsipay Papel’leri bir sonraki alışverişlerinizde indirim olarak kullanabilirsiniz. Hepsipay Papel’ler alışverişten 15 gün sonra hesabınıza yükleniyor ve yüklendikten sonraki 15 gün boyunca kullanılabiliyor.

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Tüm alışverişlerde kargo bedava 📦

Hepsiburada Premium üyeleri, herhangi bir alt limit olmaksızın tüm alışverişlerinde ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor. Kargoya 23,99 TL ödemek yerine ayda 14,90 TL’ye Premium’a üye olarak kargo ücretinden tasarruf edebilirsiniz. Hepsiburada’nın online market platformu Hepsiburada Market’te de ücretsiz teslimat hizmeti sunuluyor.

Ayrıca Premium üyeleri Randevulu Teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Sipariş esnasında seçilen saatlerde teslimat yapılıyor.

Ücretsiz kapıdan iade

Satın aldığımız ürünler kapımıza kadar gelirken bir ürünü iade etmek istediğimizde kargo şubelerine gitmek gerekiyor ve bu durum pek çok kullanıcı için büyük zahmet oluyor. Hepsiburada, Premium üyelerinin iade kargolarını kapıdan teslim alıyor. Bu hizmet için ek ücret ödemek gerekmiyor.

Hediye BluTV 📺

Tam Boyutta Gör Alışverişlerin yanı sıra eğlence alanında da müşterilere avantajlar sunuluyor. Hepsiburada Premium’a üye olarak dijital içerik platformu BluTV’yi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle ayda 39,90 TL ücrete sahip BluTV’yi çok daha düşük bir ücrete kullanmış olursunuz. Hepsiburada Premium üyeliği devam ettiği sürece BluTV aboneliğiniz de ücretsiz olarak devam edecek.

Yüzde 50 indirimli mobilya ve lastik montajı 🪛

İnternetten satın aldığımız her ürün kutusundan çıktığı gibi kullanıma hazır olarak gelmiyor. Örneğin mobilya ürünleri ve lastikler için montaj yapmak gerekiyor. Hepsiburada Premium üyeleri, mobilya ve lastik montajlarında yüzde 50 indirim imkanından yararlanıyor.

Öncelikli çağrı merkezi 📞

Premium üyeleri Hepsiburada Çözüm Merkezi’ne bağlanırken daha az sıra bekliyor. Dilerse 0850 252 40 00 numaralı Hepsiburada Çağrı Merkezi’ni arayarak da hızlıca destek alabiliyor.

Premium’a özel kampanyalar

Hepsiburada’da sadece Premium üyelerinin yararlanabileceği çeşitli kampanyalar yapılıyor. Yılın belirli günlerinde düzenlenen Premium Günleri’nde sadece Premium’a özel avantajlı fiyatlar sunuluyor. Ayrıca çeşitli markalarla yapılan iş birlikleri ile müşterilere her gün faydalanabileceği ek indirimler sunuluyor.

Hepsiburada Premium'a özel kampanyalardan bazıları şunlar:

Visa kartınla 20.000 TL’ye 2.000 TL indirim

Visa kartınla 15.000 TL’ye 1.000 TL indirim

Seçili kitaplarda 2. üründe yüzde 50 indirim

Petrol ofisinden yakıt alımlarında 5 kat puan

Pişir’de yüzde 50 indirim

Alfred araç muayene ve servis hizmetlerinde yüzde 30 indirim

Doggo’dan tüm hizmetlerde yüzde 10 indirim

Alfy özel şoför hizmetinde yüzde 20 indirim

Doggo’dan ilk yürüyüşün ücretsiz

Hepsiburada Premium ve Amazon Prime karşılaştırması

- Hepsiburada Premium Amazon Prime Fiyat Ayda 14,90 TL Ayda 39 TL Kargo Ücretsiz Kargo

Ücretsiz Kapıda İade

Ücretsiz Randevulu Teslimat Ücretsiz Kargo

Ücretsiz Aynı Gün Teslimat

Ücretsiz Ertesi Gün Teslimat

Ücretsiz Randevulu Teslimat İndirim Premium Günleri indirimleri

Çeşitli firmalarla iş birlikleri

Mobilya ve lastik montajında %50 indirim Prime Day indirimleri

Prime'a özel sepette ek indirimler Kazanç Tüm alışverişlerde %3 kazanç Yok Dijital Servisler Ücretsiz BluTV aboneliği Ücretsiz Prime Video Aboneliği

Prime Gaming ayrıcalıkları

Hepsiburada Premium ayda 14,90 TL'ye sunulurken son gelen zamla birlikte Amazon Prime üyelik ücreti ayda 39 TL'ye yükseldi.

Premium ve Prime üyeleri tüm alışverişerinde ücretsiz kargo fırsatından yararlanabiliyor. Her iki platformda da üyelere özel indirimler yapılıyor ve üyelere ücretsiz dijital içerik platformu üyeliği sunuluyor.

Amazon Prime üyeleri ücretsiz aynı gün teslimat ve 50 ilde ücretsiz ertesi gün teslimat hizmetinden yararlanabiliyor. Hepsiburada Premium'un hızlı kargo konusunda herhangi bir ayrıcalığı bulunmuyor. Amazon Prime, hızlı kargo konusunda öne çıkıyor. Hepsiburada Premium, ücretsiz kapıdan iade hizmetiyle öne çıkarken Prime'da böyle bir hizmet bulunmuyor.

Hepsiburada Premium, ücretsiz BluTV üyeliği ile gelirken Prime üyeleride de Amazon'un dijital içerik platformu Prime Video'yu ücretsiz olarak kullanabiliyor. Prime üyeleri ayrıca Amazon'un oyunculara yönelik avantajlar sunulan Prime Gaming platformundaki ayrıcalıklardan ücretsiz olarak yararlanıyor. Her ay çeşitli oyunlar ve oyun içi ekipmanlar Prime üyelerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Hepsiburada Premium üyelerine alışverişlerinin yüzde 3'ü oranında Hepsipay Papel hediye ediliyor. Bu sayede müşteriler tüm alışverişlerinden tasarruf elde ediyor. Amazon Prime'da ise böyle bir hizmet bulunmuyor.

Her iki üyelikte de müşterilere çeşitli indirimler uygulanıyor. Hepsiburada Premium Günleri ve Amazon Prime Day indirimlerinden sadece üyeler yararlanabiliyor. Diğer günlerde de üyelere özel indirimler ve sepette ek indirimler uygulanıyor.Hepsiburada'nın Visa, Petrol Ofisi, Pişir, Alfred, Doggo gibi çeşitli firmalarla yaptığı iş birlikleriyle ek indirimler sunulurken Amazon Prime'ın henüz ülkemizde diğer firmalarla bir iş birliği bulunmuyor. Amazon Prime hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetleriyle Hepsiburada Premium'a karşı dikkat çekerken, Hepsiburada Premium ise yüzde 3 Hepsipay Papel kazancı, ücretsiz kapıdan iade, yüzde 50 indirimli montaj hizmeti ve diğer firmalarda indirimleriyle öne çıkıyor.

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Hepsiburada Premium ayda 14,90 TL’ye neler sunuyor?