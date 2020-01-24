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    Her şeye rağmen Intel rekor kırmaya devam ediyor

    Yılın dördüncü çeyreğinde tarihi bir rekora imza atan Intel ne kadar sorun yaşarsa yaşasın gelir açısından sarsılmayacak güçlü bir pazar ağı kurduğunu herkese göstermiş oldu.
    12 sa.
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    12
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Her şeye rağmen Intel rekor kırmaya devam ediyor
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    Bir yandan üretim verimliliğinde yaşanan sıkıntılar bir yandan da AMD'nin baskısını arttırması Intel'i zorluyor ancak gelirlere pek etki etmemiş görünüyor. Kurumsal tarafta talebin artması gelirleri rekor seviyeye çıkardı.

    Yeni rekor

    Yılın dördüncü çeyreği itibariyle 20 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 18.7 artış elde edildi. Faaliyet karı ise 6.9 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 33 civarında bir artış yakaladı.

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    Şirket içerisinde en büyük artışı sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Mobileye bölümü yakaladı. Yıl genelinde yüzde 26 artışla 879 milyon dolar elde edildi. Kurumsal pazarda firma toplam 10 milyar dolar gelir elde etti. PC pazarında da aynı rakam elde edildi.

    Yıl toplamı ise Intel'in 72 milyar dolar ile yüzde 2 civarında bir artış yakaladı. Kurumsal pazar 34.8 milyar dolar PC pazarı ise 37.1 milyar dolar ile gelirleri paylaştı. Toplam net kar ise 21 milyar dolar oldu.

    Yeni yılda da Intel herhangi bir sarsıntı beklemiyor. Yıl genelinde toplam gelir 72.5 milyar dolar civarında gerçekleşecek ve firma tarihinde yeni bir rekora imza atacak.



    https://www.techpowerup.com/263235/wheres-the-ryzen-effect-intel-posts-record-financials Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ilkerinanç 11 sa. en beğenilen
    Laptop ve sunucu pazarı.
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    Hoca 5 sa.
    İntel'in yıllardır kırılamayan tek rekoru rekoru, her zaman kar etmektir. Çünkü bütçesinin büyük bir bölümünü, kendisini alkışlatacak dedikoducu magazin teknoloji sayfaları yazarlarına ayırmaktadır.
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    Draken 24 10 sa. yeni yorumcu
    amd nin dandik islemcilerini alan var mi gercekten oyle cok watt cekiyor ki evin sigortalarini attirdi cin mali klima.gibi mubarek
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    Morichannnn 10 sa. Draken 24
    Hıhı tabii tabii
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    clarq26 9 sa. Draken 24
    kardeısm benım i3 8100 var 2.el satam sana 2080'e bile darboğaz yapmaz ?
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    by__metallica 10 sa.
    Bitti demediniz mi lan ?
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    ilkerinanç 11 sa. en beğenilen
    Laptop ve sunucu pazarı.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    ebavamqko 9 sa. yeni yorumcu ilkerinanç
    laptop piyasasini da elinden alacak.

    sunucu piyasasinda ise degisimler o kadar kolay yapilamadigi icin su anda intel o tarafta daha guvende bir sure daha.
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    eskibirkurt 11 sa.
    varlıktan çıldıran lüksemburg gibi ülkemizde intelimizle ne kadar gurur duysak azdır (!?)

    "çok laf yalansız çok para haramsız olmaz."
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    darkaura 12 sa.
    masaustu satislarinda su an amd cok iyi ama laptop ve sunucu sistemlerinde islemci secimleri uzun vade anlasmalar ve sirketler arasi ortakliklar ile baglantili. bu yuzden elinde iyi bir urun olsada onu bu alanlara yaymasi daha uzun suruyor.
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    Feyzuli 12 sa.
    Ne kadar önce olduğunu değil rakibinin ne kadar hızlı arayı kapattığının farkında olan Intel böyle süslü-püslü hisselerini korumaya devam etmeye çalışa dursun AMD %2500 hisseleri yükseltti. Yılların getirdiği bir lüks olarak sözleşmeler ve kurulu sistemler zamanını doldurduğunda pazarda pek bir şansı kalmayacak. Intel'in 14+++++++++++NM lik kendine kazdığı geniş bir mezarı görmek bize bu günlere nasipmiş.
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    Mutlak.Sıfır 12 sa.
    Bu durum masaüstü pazarındaki başarısızlığını kapatmıyor maalesef. Amd gerçekten böyle güzel işlemciler üretmeseydi halen daha o 4 çekirdekli kısır döngüde dolaşmaya devam edecektik. Üstelik pazara fiyat anlamında çok sıkı bir rekabet geldi. Şimdi ise Intel artık indirime gitmek zorunda, ikinci elde halen daha 4790k gibi işlemcilere 800 tl fiyat çekenler düşünsün. Artık oyun performansı muhabbetiniz de bitiyor yavaştan artık insanlar sistem geçişlerinde Amd seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye başladı, 4000 serisiyle birlikte Amd işi iyice şova dökecek ikinci elde fahiş fiyat çekenlere de ayarı verecek.
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    1374 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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