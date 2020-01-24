Her şeye rağmen Intel rekor kırmaya devam ediyor

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Bir yandan üretim verimliliğinde yaşanan sıkıntılar bir yandan da AMD'nin baskısını arttırması Intel'i zorluyor ancak gelirlere pek etki etmemiş görünüyor. Kurumsal tarafta talebin artması gelirleri rekor seviyeye çıkardı.

Yeni rekor

Yılın dördüncü çeyreği itibariyle 20 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 18.7 artış elde edildi. Faaliyet karı ise 6.9 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 33 civarında bir artış yakaladı.

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Şirket içerisinde en büyük artışı sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Mobileye bölümü yakaladı. Yıl genelinde yüzde 26 artışla 879 milyon dolar elde edildi. Kurumsal pazarda firma toplam 10 milyar dolar gelir elde etti. PC pazarında da aynı rakam elde edildi.

Yıl toplamı ise Intel'in 72 milyar dolar ile yüzde 2 civarında bir artış yakaladı. Kurumsal pazar 34.8 milyar dolar PC pazarı ise 37.1 milyar dolar ile gelirleri paylaştı. Toplam net kar ise 21 milyar dolar oldu.

Yeni yılda da Intel herhangi bir sarsıntı beklemiyor. Yıl genelinde toplam gelir 72.5 milyar dolar civarında gerçekleşecek ve firma tarihinde yeni bir rekora imza atacak.

https://www.techpowerup.com/263235/wheres-the-ryzen-effect-intel-posts-record-financials

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