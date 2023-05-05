Teşekkürler iPhone: Herkes dibi görürken Apple beklentileri aştı

iPhone kurtardı
- iPhone geliri: 51,33 milyar dolar
- Mac geliri: 7,17 milyar dolar
- iPad geliri: 6,67 milyar dolar
- Diğer Ürünler geliri: 8,76 milyar dolar
- Hizmet geliri: 20,91 milyar dolar
Apple’ın diğer rakipleriyle aynı sert düşüşü yaşamamasının nedeni yüzde 15 daralan akıllı telefon sektöründe iPhone satışlarını bir önceki çeyreğe göre artırmayı başarmış olması. iPhone gelirleri 1 Nisan'da sona eren çeyrekte yüzde 2 artarak, son birkaç yıldır yaşanılan parça sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunlarının (geçen yılın sonlarında iPhone fabrikasının kapanması dahil) nihayet azaldığını gösteriyor. Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada "iPhone açısından oldukça iyi bir çeyrekti, özellikle de pazar istatistiklerine baktığınızda.” dedi.
Mac ve iPad çakıldı
Apple'ın, aylık abonelikleri, App Store'dan elde edilen geliri ve Google gibi şirketlerden elde edilen lisans gelirlerini içeren Hizmetler işi bölümü bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla 20,9 milyar dolar getiri sağladı. Apple Watch ve AirPods gibi kulaklıkları içeren Apple'ın giyilebilir ürünler bölümü, sadece yüzde 1 düştü.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/05/04/apple-aapl-earnings-report-q2-2023.html https://www.apple.com/newsroom/2023/05/apple-reports-second-quarter-results/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah