Teşekkürler iPhone: Herkes dibi görürken Apple beklentileri aştı

Tam Boyutta Gör Apple, kısa bir süre önce 2023’ün ikinci mali çeyrek raporunu açıkladı. Teknoloji devi güçlü iPhone satışlarının etkisiyle birlikte beklentileri aşmayı başardı. Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada çeyreğin "beklediğimizden daha iyi" olduğunu söyledi. Ancak Apple'ın genel satışları üst üste ikinci çeyrekte de düştü.

iPhone kurtardı

Tam Boyutta Gör Apple, bu çeyrekte 94,8 milyar dolar gelir ve 24,1 milyar dolar net gelir elde etmeyi başardı. Brüt kar marjı yüzde 44,3 olarak gerçekleşirken toplam gelir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında düştü. Net gelirdeki düşüşte yine yüzde 3 civarında gerçekleşti. Apple’ın ürün bazlı gelirleri ise şu şekilde tablolara yansıdı:

iPhone geliri : 51,33 milyar dolar

: 51,33 milyar dolar Mac geliri : 7,17 milyar dolar

: 7,17 milyar dolar iPad geliri : 6,67 milyar dolar

: 6,67 milyar dolar Diğer Ürünler geliri : 8,76 milyar dolar

: 8,76 milyar dolar Hizmet geliri: 20,91 milyar dolar

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Apple’ın diğer rakipleriyle aynı sert düşüşü yaşamamasının nedeni yüzde 15 daralan akıllı telefon sektöründe iPhone satışlarını bir önceki çeyreğe göre artırmayı başarmış olması. iPhone gelirleri 1 Nisan'da sona eren çeyrekte yüzde 2 artarak, son birkaç yıldır yaşanılan parça sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunlarının (geçen yılın sonlarında iPhone fabrikasının kapanması dahil) nihayet azaldığını gösteriyor. Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada "iPhone açısından oldukça iyi bir çeyrekti, özellikle de pazar istatistiklerine baktığınızda.” dedi.

Mac ve iPad çakıldı

Tam Boyutta Gör Apple'ın Mac ve iPad işleri ise aynı ölçüde iyi gitmedi. Şirket geçtiğimiz çeyrekte her iki iş kolunun da kısmen parça sıkıntısı nedeniyle gerileyeceği uyarısında bulunmuştu ancak satışlar beklenenden daha fazla düştü. Apple'ın Mac satışları yüzde 31'den fazla düşerek 7,17 milyar dolar gelir sağladı. iPad'lerden elde edilen gelir ise yaklaşık yüzde 13 düşüşle 6,67 milyar dolara geriledi.

Apple'ın, aylık abonelikleri, App Store'dan elde edilen geliri ve Google gibi şirketlerden elde edilen lisans gelirlerini içeren Hizmetler işi bölümü bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla 20,9 milyar dolar getiri sağladı. Apple Watch ve AirPods gibi kulaklıkları içeren Apple'ın giyilebilir ürünler bölümü, sadece yüzde 1 düştü.

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Herkes dibi görürken Apple beklentileri aştı