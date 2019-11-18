Herkese açık şarj istasyonları risk barındırıyor

Bugün akıllı telefon sahiplerinin yanından ayırmadığı aksesuarlardan birisi taşınabilir şarj istasyonları haline geldi. Yine de şarj istasyonlarının yetişmediği anlarda belirli noktalara yerleştirilmiş umumi şarj istasyonları devreye giriyor.

Risk saçıyor

1TL ile çalışan bu istasyonlarda her türlü telefon ile uyumlu uçlar bulunabiliyor. Genelde 10-15 dakika ile sınırlı olan bu istasyonlar kısa bir süreliğine de olsa acil ihtiyacınızı giderebiliyor. Bununla birlikte düşük seviyede güvenlik olması riskleri de beraberinde getiriyor.

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Daha önce bir yonga entegre edilen kopya Lightning kablolarının kolay bir şekilde Mac cihazlarını ele geçirdiği gündeme gelmişti. Uzmanlar benzer yöntemlerle umumi şarj noktalarına bağladığınız telefonlarınızdan veri çalınabileceğini düşünüyor.

Los Angeles Bölge Savcılığı yaptığı açıklamada herkese açık şarj istasyonlarından uzak durulması gerektiğini dile getirdi. Juice Jacking adı verilen bu tür saldırılarda şarj istasyonlarından akıllı telefonlara zararlı yazılım bulaştırılabiliyor.

Umumi şarj istasyonlarının güvenlik açısından sürekli kontrol altında tutulmaması ve güvenlik çözümlerinin uygulanabileceği yapıda olmaması risklere kapı açıyor. Güvenlik açısından daha sağlam geliştirilmiş yeni nesil şarj istasyonları bu açıdan bir çözüm olabilir.

https://www.ubergizmo.com/2019/11/public-usb-charging-station-danger/