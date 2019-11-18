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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Herkese açık şarj istasyonları risk barındırıyor

    Şarjınızın sıfıra yaklaştığı bir anda çareyi herkese açık şarj istasyonlarında buluyorsanız bir kez daha düşünün. Yetkililer umumi şarj istasyonlarının tehlike saçtığını belirtiyor.
    4 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Herkese açık şarj istasyonları risk barındırıyor

    Bugün akıllı telefon sahiplerinin yanından ayırmadığı aksesuarlardan birisi taşınabilir şarj istasyonları haline geldi. Yine de şarj istasyonlarının yetişmediği anlarda belirli noktalara yerleştirilmiş umumi şarj istasyonları devreye giriyor.

    Risk saçıyor

    1TL ile çalışan bu istasyonlarda her türlü telefon ile uyumlu uçlar bulunabiliyor. Genelde 10-15 dakika ile sınırlı olan bu istasyonlar kısa bir süreliğine de olsa acil ihtiyacınızı giderebiliyor. Bununla birlikte düşük seviyede güvenlik olması riskleri de beraberinde getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi"

    Daha önce bir yonga entegre edilen kopya Lightning kablolarının kolay bir şekilde Mac cihazlarını ele geçirdiği gündeme gelmişti. Uzmanlar benzer yöntemlerle umumi şarj noktalarına bağladığınız telefonlarınızdan veri çalınabileceğini düşünüyor.

    Los Angeles Bölge Savcılığı yaptığı açıklamada herkese açık şarj istasyonlarından uzak durulması gerektiğini dile getirdi. Juice Jacking adı verilen bu tür saldırılarda şarj istasyonlarından akıllı telefonlara zararlı yazılım bulaştırılabiliyor.

    Umumi şarj istasyonlarının güvenlik açısından sürekli kontrol altında tutulmaması ve güvenlik çözümlerinin uygulanabileceği yapıda olmaması risklere kapı açıyor. Güvenlik açısından daha sağlam geliştirilmiş yeni nesil şarj istasyonları bu açıdan bir çözüm olabilir.



    https://www.ubergizmo.com/2019/11/public-usb-charging-station-danger/ Yorum Yaz
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    V4LKyR 3 gün en beğenilen
    Kernele bir özellik ekledim, şarj esnasında veri aktarımını durdurmak.

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    DH Misafiri 2 gün
    Sadece güç aktaran kablo kullanın hacklenmezsiniz.
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    Askaparta 3 gün
    Sabah kahvaltıyı telefonla beraber yapıyorum, tok geziyoruz.
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    fuckulteli 3 gün
    Şarj pinleri ile veri transfer pinleri (bağlantı kabloları) ayrı değil mi.. Bu tarz herkese açık şarj istasyonları için 10 cm'lik sadece şarj kablolarının olduğu, veri bağlantı kablolarının olmadığı uzatma kablosu kullanmak mümkün mü acaba? (yazılımsal her engel, fiziksel bağlantı varsa aşılabilir.)
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    cem650 3 gün
    telefon soruyor zaten bu cihaz erişsinmi diye hayır diyince sadece şarj oluyor elemanın biride yazmış tüm verileriniz sadece 30 sn süreye bakar ulan 30 sn de 2 resim atamazsın nereye 30 sn de data alıyorsun :)))
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    ti7800 3 gün
    sadece şarj özellikli kablo kullanırsan hiç bir şey olmaz. kablo varsa da USB data hattı olmayan çevirici kullanır öyle şarj edersin.
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    skater4 3 gün
    kernel'e o özelliği nasıl ekledin. tarif edebilir misin? biz de ekleyelim
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    SEO19 3 gün
    telefonu kapatıp şarja katarsanız bi halt olmaz :)
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    V4LKyR 3 gün en beğenilen
    Kernele bir özellik ekledim, şarj esnasında veri aktarımını durdurmak.

    Benlik bir sıkıntı yok.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    kaya123450 3 gün V4LKyR
    Bu durumda Şarj kesilirse veri akışı sağlanır
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    telefon, umumi şarj istasyonları ve
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