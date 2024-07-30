Nvidia yeni teknolojisiyle oyunlarda yeni bir devrim yapacak

Nvidia, Neural Appearance Models (Nöral Görünüm Modelleri) ile birlikte hesaplama açısından yoğun gölgelendirme grafiklerine güvenmek yerine, ince ayrıntılardan karmaşık ışık efektlerine kadar bir nesnenin her ayrıntısını yakalamak için sinir ağlarınıkullanıyor. Bu yaklaşım yalnızca daha hızlı hesaplama sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özellikle karmaşık görsel sahneler için faydalı olan daha ayrıntılı işleme de sağlıyor. Firmaya göre bu yenilikçi yaklaşım, geleneksel yöntemlere kıyasla 24 kata kadarperformans artışı sağlıyor.
Açıkçası Nvidia’nın yeni yaklaşımı, dokuların ve nesnelerin gerçek zamanlı olarak işlenme şeklini temelden değiştirme potansiyeline sahip. Geliştiriciler ve içerik oluşturucular, uygulamalarının performansını artırırken daha gerçekçi materyalleri daha hızlı oluşturabilirler. Bu teknolojinin daha da sürükleyici ve ayrıntılı bir deneyim sağlamak için gelecekteki oyunlarda ve uygulamalarda kullanılması bekleniyor. Dolayısıyla yeni bir DLSS anının eşiğindeyiz.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.