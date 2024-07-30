Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia yeni teknolojisiyle oyunlarda yeni bir devrim yapacak

    Nvidia materyallerin gerçek zamanlı render işlemini hızlandırmak için yapay zeka kullanan “Neural Appearance Models” adlı yeni bir yaklaşım sunarak 24 kata kadar performans artışı vadediyor.
    Nvidia yeni teknolojisiyle oyunlarda yeni bir devrim yapacak Tam Boyutta Gör
    Oyunlardaki grafik kalitesi her geçen gün artıyor ve materyallerin neredeyse gerçek dünyadaki gibi göründüğü bir döneme doğru uzanıyoruz. Ancak, gerçek dünyadaki bir malzemenin görünümünü ve hissini oyunlara yansıtmak hem büyük zaman hem de işlem gücü gerektiriyor. Nvidia ise “Neural Appearance Models” adlı yeni bir yaklaşım sunarak gerçek zamanlı render işlemini radikal olarak hızlandırmayı vadediyor.

    Oyunlarda yeni görsel devrim

    Nvidia, Neural Appearance Models (Nöral Görünüm Modelleri) ile birlikte hesaplama açısından yoğun gölgelendirme grafiklerine güvenmek yerine, ince ayrıntılardan karmaşık ışık efektlerine kadar bir nesnenin her ayrıntısını yakalamak için sinir ağlarını kullanıyor. Bu yaklaşım yalnızca daha hızlı hesaplama sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özellikle karmaşık görsel sahneler için faydalı olan daha ayrıntılı işleme de sağlıyor. Firmaya göre bu yenilikçi yaklaşım, geleneksel yöntemlere kıyasla 24 kata kadar performans artışı sağlıyor.

    Nvidia yeni teknolojisiyle oyunlarda yeni bir devrim yapacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia, geçtiğimiz yıl 16 kat doku detay sağlayabilen Neural Compression (Nöral Sıkıştırma) tekniğini tanıtırken bu yeni yönteminde doku oluşturma ve gölgelendirme performansının hızlandırılmasına odaklanıyor. Yeni yaklaşım, sanatçılar tarafından yakalanan gerçek nesneler, ölçümler veya üretken yapay zeka kullanılarak metin istemlerinden üretilenler dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen tüm materyallere uygulanabiliyor.

     

    Nvidia yeni teknolojisiyle oyunlarda yeni bir devrim yapacak Tam Boyutta Gör
    Yeni model, toz, su lekeleri, çizik, aydınlatma ve hatta çeşitli ışık kaynakları ve renklerin karışımıyla ortaya çıkan ışınlar gibi inanılmaz derecede hassas ayrıntılar gibi işlenecek nesnenin her bir ayrıntısını yakalamaya yardımcı oluyor. En yalın haliyle özetlemek gerekirse: Oyun içi nesneler her zamankinden daha iyi görünecek.
    Nvidia yeni teknolojisiyle oyunlarda yeni bir devrim yapacak Tam Boyutta Gör
    Haber içindeki örneklerde de görüleceği üzere yeni teknik ile işlenen materyaller referans görüntünün ayrıntılarıyla büyük oranda eşleşiyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi, bu görüntünün alınması da 24 kata kadar daha hızlı oluyor. Neural Materials yaklaşımı kullanılarak işlenen tüm modeller 16K'ya kadar doku çözünürlüğü sunarak oyunlarda derinlemesine ve ayrıntılı nesneler sunuyor. Bu rafine modeller oyunlara da daha az yük bindiriyor ve daha önce mümkün olandan daha iyi performans sağlıyor.

    Açıkçası Nvidia’nın yeni yaklaşımı, dokuların ve nesnelerin gerçek zamanlı olarak işlenme şeklini temelden değiştirme potansiyeline sahip. Geliştiriciler ve içerik oluşturucular, uygulamalarının performansını artırırken daha gerçekçi materyalleri daha hızlı oluşturabilirler. Bu teknolojinin daha da sürükleyici ve ayrıntılı bir deneyim sağlamak için gelecekteki oyunlarda ve uygulamalarda kullanılması bekleniyor. Dolayısıyla yeni bir DLSS anının eşiğindeyiz.

    Kaynakça https://wccftech.com/nvidia-real-time-neural-materials-models-up-to-24x-shading-speedup/ https://research.nvidia.com/labs/rtr/neural_appearance_models/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uğur mu? şenocak mi samsung ses yükseltme kodu krank keçesi değişimi fiyatı 2024 eczanede boy uzatma ilacı izopropil alkol nerede satılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 FE
    Samsung Galaxy S23 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız