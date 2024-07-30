Nvidia yeni teknolojisiyle oyunlarda yeni bir devrim yapacak

Tam Boyutta Gör Oyunlardaki grafik kalitesi her geçen gün artıyor ve materyallerin neredeyse gerçek dünyadaki gibi göründüğü bir döneme doğru uzanıyoruz. Ancak, gerçek dünyadaki bir malzemenin görünümünü ve hissini oyunlara yansıtmak hem büyük zaman hem de işlem gücü gerektiriyor. Nvidia ise “Neural Appearance Models” adlı yeni bir yaklaşım sunarak gerçek zamanlı render işlemini radikal olarak hızlandırmayı vadediyor.

Oyunlarda yeni görsel devrim

Nvidia, Neural Appearance Models (Nöral Görünüm Modelleri) ile birlikte hesaplama açısından yoğun gölgelendirme grafiklerine güvenmek yerine, ince ayrıntılardan karmaşık ışık efektlerine kadar bir nesnenin her ayrıntısını yakalamak için sinir ağlarını kullanıyor. Bu yaklaşım yalnızca daha hızlı hesaplama sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özellikle karmaşık görsel sahneler için faydalı olan daha ayrıntılı işleme de sağlıyor. Firmaya göre bu yenilikçi yaklaşım, geleneksel yöntemlere kıyasla 24 kata kadar performans artışı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, geçtiğimiz yıl 16 kat doku detay sağlayabilen Neural Compression (Nöral Sıkıştırma) tekniğini tanıtırken bu yeni yönteminde doku oluşturma ve gölgelendirme performansının hızlandırılmasına odaklanıyor. Yeni yaklaşım, sanatçılar tarafından yakalanan gerçek nesneler, ölçümler veya üretken yapay zeka kullanılarak metin istemlerinden üretilenler dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen tüm materyallere uygulanabiliyor.

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Tam Boyutta Gör Yeni model, toz, su lekeleri, çizik, aydınlatma ve hatta çeşitli ışık kaynakları ve renklerin karışımıyla ortaya çıkan ışınlar gibi inanılmaz derecede hassas ayrıntılar gibi işlenecek nesnenin her bir ayrıntısını yakalamaya yardımcı oluyor. En yalın haliyle özetlemek gerekirse: Oyun içi nesneler her zamankinden daha iyi görünecek.

Tam Boyutta Gör Haber içindeki örneklerde de görüleceği üzere yeni teknik ile işlenen materyaller referans görüntünün ayrıntılarıyla büyük oranda eşleşiyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi, bu görüntünün alınması da 24 kata kadar daha hızlı oluyor. Neural Materials yaklaşımı kullanılarak işlenen tüm modeller 16K'ya kadar doku çözünürlüğü sunarak oyunlarda derinlemesine ve ayrıntılı nesneler sunuyor. Bu rafine modeller oyunlara da daha az yük bindiriyor ve daha önce mümkün olandan daha iyi performans sağlıyor.

Açıkçası Nvidia’nın yeni yaklaşımı, dokuların ve nesnelerin gerçek zamanlı olarak işlenme şeklini temelden değiştirme potansiyeline sahip. Geliştiriciler ve içerik oluşturucular, uygulamalarının performansını artırırken daha gerçekçi materyalleri daha hızlı oluşturabilirler. Bu teknolojinin daha da sürükleyici ve ayrıntılı bir deneyim sağlamak için gelecekteki oyunlarda ve uygulamalarda kullanılması bekleniyor. Dolayısıyla yeni bir DLSS anının eşiğindeyiz.

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Nvidia yeni teknolojisiyle oyunlarda yeni bir devrim yapacak