Apple'dan yanlışlıkla açılan Siri için değişiklik: Hey Siri komutu kalkıyor

Test ediliyor
Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple, bu değişiklik üzerinde birkaç aydır çalışıyor ve en geç 2024’te kullanıma sunmayı planlıyor. Bu değişiklik, Apple mühendisleri için teknik açıdan zor bir işlem. Siri, birden fazla dili anladığından doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için uzun süreli yapay zeka eğitimi ve temel mühendislik çalışması gerektiriyor.
Yapay zeka eğitimi gerektiriyor
Apple’ın kişisel asistan üzerinde yapacağı bu değişikliği rakipleri çok önceden yaptı. Örneğin; Amazon’un Alexa’sı, Microsoft’un Cortana’sı “Hey” komutunu vermeden sesle açılabiliyor. Google Asistan’ı açmak için “Hey” veya “Ok” Google komutunu vermek gerekiyor.
Asistan Siri, daha iyi anlayacak
Apple, ayrıca üçüncü parti uygulamalara ve hizmetlere entegrasyonu dahil Siri’nin diğer yönleri üzerinde de iyileştirmeler yapmak için çalışıyor. Kişisel asistan, kullanıcının söylediklerini anlama ve yerine getirme konusunda daha başarılı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence