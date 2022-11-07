Apple'dan yanlışlıkla açılan Siri için değişiklik: Hey Siri komutu kalkıyor

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone ve diğer Apple cihazlarda akıllı asistan Siri’yi sesle açmak için kullanılan Hey Siri komutunu değiştiriyor. Siri’yi eller serbest modunda açmak için Siri demek yeterli olacak.

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Test ediliyor

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple, bu değişiklik üzerinde birkaç aydır çalışıyor ve en geç 2024’te kullanıma sunmayı planlıyor. Bu değişiklik, Apple mühendisleri için teknik açıdan zor bir işlem. Siri, birden fazla dili anladığından doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için uzun süreli yapay zeka eğitimi ve temel mühendislik çalışması gerektiriyor.

Yapay zeka eğitimi gerektiriyor

Apple’ın kişisel asistan üzerinde yapacağı bu değişikliği rakipleri çok önceden yaptı. Örneğin; Amazon’un Alexa’sı, Microsoft’un Cortana’sı “Hey” komutunu vermeden sesle açılabiliyor. Google Asistan’ı açmak için “Hey” veya “Ok” Google komutunu vermek gerekiyor.

Asistan Siri, daha iyi anlayacak

Apple, ayrıca üçüncü parti uygulamalara ve hizmetlere entegrasyonu dahil Siri’nin diğer yönleri üzerinde de iyileştirmeler yapmak için çalışıyor. Kişisel asistan, kullanıcının söylediklerini anlama ve yerine getirme konusunda daha başarılı olacak.

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Hey Siri komutu değişiyor: iPhone sesli asistan nasıl açılacak?