iPhone 13 ve iPhone 14 kullanıcıları ekran donması ve yeşil ekran sorunu ile karşı karşıya

Tam Boyutta Gör iOS 16.1 güncellemesi ile akıllı telefonunu yenileyen iPhone 13 ve iPhone 14 kullanıcıları oldukça zor durumda. Görsellerde şahit olunan bozulmalar ve animasyon tabanlı verilerin neden olduğu hatalar iPhone modellerinin ekranını donduruyor.

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iOS 16.1 ekran donması ve yeşil ekran sorunu yaşatıyor

Geçen hafta kullanıma açılan iOS 16.1 güncellemesi özellikle iPhone 13 ve iPhone 14 Pro modellerini vurdu. Ekranı donan ve ekranı yeşil renge bürünen kullanıcılar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Apple'ın kapısını çaldı.

Bir YouTube kullanıcısı iPhone'undaki arama çubuğunda yaşadığı sorunu video eşliğinde paylaştı. Bu videoyu izlediğimizde bu kişinin arama çubuğu ile ana ekran arasında sıkışıp kaldığını görüyoruz. Zira bu model ne ana ekrana ulaşıyor ne de istenildiği şekilde çalışıyor.

iPhone kullanıcıları yeşil ekran sorununa ek olarak kapanma problemleri ile de karşı karşıya. Ekranı yeşil renk ile kaplanan kullanıcılar cihazını tam anlamıyla kullanamıyor. Apple'ın bu sorunu derhal çözmesi bekleniyor.

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iOS 16.1 ekran donması ve yeşil ekran sorunu ile gündemde