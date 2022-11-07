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    iPhone 13 ve iPhone 14 kullanıcıları ekran donması ve yeşil ekran sorunu ile karşı karşıya

    iOS 16.1 güncellemesi sebep olduğu ekran donması ve yeşil ekran sorunu yüzünden iPhone 13 ile iPhone 14 serisi için bir işkenceye döndü. Apple'ın başı bir kez daha ağrıyacak.
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    iPhone 13 yeşil ekran sorunu Tam Boyutta Gör
    iOS 16.1 güncellemesi ile akıllı telefonunu yenileyen iPhone 13 ve iPhone 14 kullanıcıları oldukça zor durumda. Görsellerde şahit olunan bozulmalar ve animasyon tabanlı verilerin neden olduğu hatalar iPhone modellerinin ekranını donduruyor.

     

    iOS 16.1 ekran donması ve yeşil ekran sorunu yaşatıyor

    Geçen hafta kullanıma açılan iOS 16.1 güncellemesi özellikle iPhone 13 ve iPhone 14 Pro modellerini vurdu. Ekranı donan ve ekranı yeşil renge bürünen kullanıcılar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Apple'ın kapısını çaldı.

    Bir YouTube kullanıcısı iPhone'undaki arama çubuğunda yaşadığı sorunu video eşliğinde paylaştı. Bu videoyu izlediğimizde bu kişinin arama çubuğu ile ana ekran arasında sıkışıp kaldığını görüyoruz. Zira bu model ne ana ekrana ulaşıyor ne de istenildiği şekilde çalışıyor.

    iPhone kullanıcıları yeşil ekran sorununa ek olarak kapanma problemleri ile de karşı karşıya. Ekranı yeşil renk ile kaplanan kullanıcılar cihazını tam anlamıyla kullanamıyor. Apple'ın bu sorunu derhal çözmesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 9 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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