Hibrit araçlar Çin otomobil pazarında keskin bir yükselişte

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Tam Boyutta Gör Plug-in hibrit araçlar Çin otomobil pazarını adeta domine ediyor. Toplam 1,7 milyon adetlik elektrikli araç (tam ve hibrit) pazarının 812 bin adedini oluşturan hibritlerin payı da yüzde 47 seviyesine yükselmiş durumda. Ocak-Mayıs ayını kapsayan rapor aynı zamanda toplam satışların da 2023'ün aynı dönemindeki 2,5 milyona kıyasla 3,3 milyon adede yükseldiğini gösteriyor.

Hibritler Çin'de yükselişte

Pazar payı açısından bakıldığında Çin’de mayıs ayında hibrit araçların yüzde 47 gibi rekor bir pazar payına ulaştığı görülüyor. Tam elektrikli araçlar ise satışların yüzde 29’unu oluşturdu. Yıl geneline bakıldığında ise hibrit (PHEV) ve tam elektrikli araçların (BEV) yüzde 41’lik paya çıktığı belirtiliyor. Yıl sonuna kadar yüzde 50 pazar payına ulaşılabileceği söyleniyor. Bu sonuç Mayıs 2023 ile karşılaştırıldığında ise ilginçleşiyor. O tarihte hibrit araçların payı yüzde 35 (%24 BEV) seviyesindeydi. Dolayısıyla Çin’de elektrikli araçların hibritlere kıyasla ılımlı bir büyüme yaşadığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Mayıs 2024’te Çin’de en çok satanlara bakıldığında ise zirvede BYD Song (55.552), BYD Qin Plus (48.668) ve Tesla Model Y’nin (39.985) olduğu görülüyor. Listenin alt sıralarında ise içten yanmalı geleneksel araçlar yer alıyor. Çin’deki çoğu otomotiv segmentinde (C segmenti hariç) lider aracın hibrit olduğunun da altını çizelim.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç pazarında BYD’nin hakimiyeti Ocak-Mayıs döneminde de aynı şekilde devam ediyor ve ilk üç aracın sıralamasında değişiklik yaşanmıyor: BYD Song (246.772), BYD Qin Plus (202.471) ve Tesla Model Y’nin (166.707).

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Bu arada mayıs ayı özelinde genel pazara bakıldığında ise BYD’nin yüzde 18 büyüyerek yine lider olduğu görülüyor. Önceki yıla göre sıralamada bir değişim olmadan BYD’yi Volkswagen ve Toyota takip ediyor. Ancak her iki firma da sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 16 düşüş yaşamış durumda. Tesla ise mayıs ayında yıllık bazda yüzde 30 büyüme yaşadı.

Tam Boyutta Gör BYD’nin Çin’deki hakimiyetinin en net göstergesi ise markalar bazında elektrikli araç satışları. BYD, bu alanda yüzde 29,7’lik pazar payıyla açık ara lider durumda. İkinci sırada ise Tesla bulunuyor ve pazar payı yüzde 6,6. Onu yüzde 5,1 pay ile Wuling takip ediyor.

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Hibrit araçlar Çin otomobil pazarında keskin bir yükselişte