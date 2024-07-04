Hibrit araçlar Çin otomobil pazarında keskin bir yükselişte

Pazar payı açısından bakıldığında Çin’de mayıs ayında hibrit araçların yüzde 47 gibi rekor bir pazar payına ulaştığı görülüyor. Tam elektrikli araçlar ise satışların yüzde 29’unu oluşturdu. Yıl geneline bakıldığında ise hibrit (PHEV) ve tam elektrikli araçların (BEV) yüzde 41’lik paya çıktığı belirtiliyor. Yıl sonuna kadar yüzde 50 pazar payına ulaşılabileceği söyleniyor. Bu sonuç Mayıs 2023 ile karşılaştırıldığında ise ilginçleşiyor. O tarihte hibrit araçların payı yüzde 35 (%24 BEV) seviyesindeydi. Dolayısıyla Çin’de elektrikli araçların hibritlere kıyasla ılımlı bir büyüme yaşadığı görülüyor.
Bu arada mayıs ayı özelinde genel pazara bakıldığında ise BYD’nin yüzde 18 büyüyerek yine lider olduğu görülüyor. Önceki yıla göre sıralamada bir değişim olmadan BYD’yi Volkswagen ve Toyota takip ediyor. Ancak her iki firma da sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 16 düşüş yaşamış durumda. Tesla ise mayıs ayında yıllık bazda yüzde 30 büyüme yaşadı.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.