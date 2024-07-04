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    Hibrit araçlar Çin otomobil pazarında keskin bir yükselişte

    Plug-in hibrit araçlar Çin otomobil pazarında oldukça revaçta görünüyor. Yüzde 47 gibi ciddi bir para ulaşan hibrit araçların gelecek dönemlerde de güçlü bir şekilde büyümesi bekleniyor.
    Hibrit araçlar Çin otomobil pazarında keskin bir yükselişte Tam Boyutta Gör
    Plug-in hibrit araçlar Çin otomobil pazarını adeta domine ediyor. Toplam 1,7 milyon adetlik elektrikli araç (tam ve hibrit) pazarının 812 bin adedini oluşturan hibritlerin payı da yüzde 47 seviyesine yükselmiş durumda. Ocak-Mayıs ayını kapsayan rapor aynı zamanda toplam satışların da 2023'ün aynı dönemindeki 2,5 milyona kıyasla 3,3 milyon adede yükseldiğini gösteriyor.

    Hibritler Çin'de yükselişte

    Pazar payı açısından bakıldığında Çin’de mayıs ayında hibrit araçların yüzde 47 gibi rekor bir pazar payına ulaştığı görülüyor. Tam elektrikli araçlar ise satışların yüzde 29’unu oluşturdu. Yıl geneline bakıldığında ise hibrit (PHEV) ve tam elektrikli araçların (BEV) yüzde 41’lik paya çıktığı belirtiliyor. Yıl sonuna kadar yüzde 50 pazar payına ulaşılabileceği söyleniyor. Bu sonuç Mayıs 2023 ile karşılaştırıldığında ise ilginçleşiyor. O tarihte hibrit araçların payı yüzde 35 (%24 BEV) seviyesindeydi. Dolayısıyla Çin’de elektrikli araçların hibritlere kıyasla ılımlı bir büyüme yaşadığı görülüyor.

    Hibrit araçlar Çin otomobil pazarında keskin bir yükselişte Tam Boyutta Gör
    Mayıs 2024’te Çin’de en çok satanlara bakıldığında ise zirvede BYD Song (55.552), BYD Qin Plus (48.668) ve Tesla Model Y’nin (39.985) olduğu görülüyor. Listenin alt sıralarında ise içten yanmalı geleneksel araçlar yer alıyor. Çin’deki çoğu otomotiv segmentinde (C segmenti hariç) lider aracın hibrit olduğunun da altını çizelim.
    Hibrit araçlar Çin otomobil pazarında keskin bir yükselişte Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç pazarında BYD’nin hakimiyeti Ocak-Mayıs döneminde de aynı şekilde devam ediyor ve ilk üç aracın sıralamasında değişiklik yaşanmıyor: BYD Song (246.772), BYD Qin Plus (202.471) ve Tesla Model Y’nin (166.707).

    Bu arada mayıs ayı özelinde genel pazara bakıldığında ise BYD’nin yüzde 18 büyüyerek yine lider olduğu görülüyor. Önceki yıla göre sıralamada bir değişim olmadan BYD’yi Volkswagen ve Toyota takip ediyor. Ancak her iki firma da sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 16 düşüş yaşamış durumda. Tesla ise mayıs ayında yıllık bazda yüzde 30 büyüme yaşadı.

    Hibrit araçlar Çin otomobil pazarında keskin bir yükselişte Tam Boyutta Gör
    BYD’nin Çin’deki hakimiyetinin en net göstergesi ise markalar bazında elektrikli araç satışları. BYD, bu alanda yüzde 29,7’lik pazar payıyla açık ara lider durumda. İkinci sırada ise Tesla bulunuyor ve pazar payı yüzde 6,6. Onu yüzde 5,1 pay ile Wuling takip ediyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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