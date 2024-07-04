Togg, ilk 6 ayında en çok elektrikli otomobil satan marka oldu: Açık ara lider

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,7 oranında artarak 577.981 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil satışları altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115.026 adet olarak gerçekleşti. İlgili dönemdeki elektrikli araç satışı yüzde 223,1 artışla 35.636 oldu. Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı ise önceki yıla kıyasla yüzde 2,6'dan yüzde 7,7'ye yükseldi. Bu arada hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten yüzde 14'e yükseldi.
Togg T10X, en yakın rakibini 4’e katladı
Sıralamanın ikinci basamağında ise BMW yer alıyor. Otomotiv devi altı aylık dönemde 3,808 adet satış yaptı. Firmanın pazar payı ise yüzde 10,7 oldu. Böylelikle Togg, en yakın rakibini kabaca 4’e katlamış oldu; Togg, ikinci sıradaki firmadan 9.213 adet daha fazla satış gerçekleştirdi. Listenin üçüncü sırasında ise Tesla bulunuyor. Tesla bu dönemde toplamda 3.082 adet satış yapabildi. Firmanın satışlarının çok büyük bir kısmı sadece haziran ayından geldi.
Sadece haziran ayı dikkate alındığında toplamda 8.032 adet elektrikli araç satıldığı belirtiliyor. Haziran ayında en çok satış yapan firma 2.670 ile Tesla olurken onu 1.733 satış ile Togg ve 823 satış adediyle BMW takip etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.