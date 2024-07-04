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    Togg, ilk 6 ayında en çok elektrikli otomobil satan marka oldu: Açık ara lider

    Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, yılın ilk altı aylık döneminde en çok elektrikli otomobil satan marka oldu. Togg, en yakın rakibini 4’e katladı.
    Togg, ilk 6 ayında en çok elektrikli otomobil satan marka oldu: A Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) bir süre önce Haziran 2024 ve yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin otomotiv raporunu yayınladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında yüzde 3,7 artarak 577. 981 adet oldu. İlk altı aydaki tam elektrikli araç satışı ise 35.636 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg ise ilk altı ayda en yakın rakibini 4’e katlayarak açık ara lider oldu.

    2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,7 oranında artarak 577.981 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil satışları altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115.026 adet olarak gerçekleşti. İlgili dönemdeki elektrikli araç satışı yüzde 223,1 artışla 35.636 oldu. Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı ise önceki yıla kıyasla yüzde 2,6'dan yüzde 7,7'ye yükseldi. Bu arada hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten yüzde 14'e yükseldi.

    Togg T10X, en yakın rakibini 4’e katladı

    Togg, ilk 6 ayında en çok elektrikli otomobil satan marka oldu: A Tam Boyutta Gör
    Rapora göre Togg’un halihazırda satışta bulunan tek modeli olan T10X SUV, yılın ilk 6 ayında toplam 13.021 adet satış yaptı. Böylelikle Togg’un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 36,53’e yükseldi. Togg’un önceki yılın aynı dönemindeki toplam satışları ise sadece 808 adetti.

    Sıralamanın ikinci basamağında ise BMW yer alıyor. Otomotiv devi altı aylık dönemde 3,808 adet satış yaptı. Firmanın pazar payı ise yüzde 10,7 oldu. Böylelikle Togg, en yakın rakibini kabaca 4’e katlamış oldu; Togg, ikinci sıradaki firmadan 9.213 adet daha fazla satış gerçekleştirdi. Listenin üçüncü sırasında ise Tesla bulunuyor. Tesla bu dönemde toplamda 3.082 adet satış yapabildi. Firmanın satışlarının çok büyük bir kısmı sadece haziran ayından geldi.

    Sadece haziran ayı dikkate alındığında toplamda 8.032 adet elektrikli araç satıldığı belirtiliyor. Haziran ayında en çok satış yapan firma 2.670 ile Tesla olurken onu 1.733 satış ile Togg ve 823 satış adediyle BMW takip etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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