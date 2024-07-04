Togg, ilk 6 ayında en çok elektrikli otomobil satan marka oldu: Açık ara lider

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Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) bir süre önce Haziran 2024 ve yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin otomotiv raporunu yayınladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında yüzde 3,7 artarak 577. 981 adet oldu. İlk altı aydaki tam elektrikli araç satışı ise 35.636 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg ise ilk altı ayda en yakın rakibini 4’e katlayarak açık ara lider oldu.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,7 oranında artarak 577.981 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil satışları altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115.026 adet olarak gerçekleşti. İlgili dönemdeki elektrikli araç satışı yüzde 223,1 artışla 35.636 oldu. Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı ise önceki yıla kıyasla yüzde 2,6'dan yüzde 7,7'ye yükseldi. Bu arada hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten yüzde 14'e yükseldi.

Togg T10X, en yakın rakibini 4’e katladı

Tam Boyutta Gör Rapora göre Togg’un halihazırda satışta bulunan tek modeli olan T10X SUV, yılın ilk 6 ayında toplam 13.021 adet satış yaptı. Böylelikle Togg’un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 36,53’e yükseldi. Togg’un önceki yılın aynı dönemindeki toplam satışları ise sadece 808 adetti.

Haziran ayında en çok satılan otomobiller: Tesla, Togg'u geçti 1 gün önce eklendi

Sıralamanın ikinci basamağında ise BMW yer alıyor. Otomotiv devi altı aylık dönemde 3,808 adet satış yaptı. Firmanın pazar payı ise yüzde 10,7 oldu. Böylelikle Togg, en yakın rakibini kabaca 4’e katlamış oldu; Togg, ikinci sıradaki firmadan 9.213 adet daha fazla satış gerçekleştirdi. Listenin üçüncü sırasında ise Tesla bulunuyor. Tesla bu dönemde toplamda 3.082 adet satış yapabildi. Firmanın satışlarının çok büyük bir kısmı sadece haziran ayından geldi.

Sadece haziran ayı dikkate alındığında toplamda 8.032 adet elektrikli araç satıldığı belirtiliyor. Haziran ayında en çok satış yapan firma 2.670 ile Tesla olurken onu 1.733 satış ile Togg ve 823 satış adediyle BMW takip etti.

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