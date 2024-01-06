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    Hibrit gemi ile emisyon miktarı yarı yarıya azalıyor

    Karayolu taşımacılığında olduğu gibi deniz taşımacılığında da hibrit teknolojilere geçiş hedefleniyor. ESL Shipping isimli bir üretici, hibrit gemi geliştirdi. İlk gemi müşteriye teslim edildi.
    Hibrit gemi ile emisyon miktarı yarı yarıya azalıyor Tam Boyutta Gör
    Yüksek karbon emisyonuna neden olan deniz taşımacılığı sektörünün sıfır emisyon hedefleri yolunda büyük sorun teşkil ediyor. Belkide sıfır emisyon yakıtlar yerine onu olabildiğince elektrikli yapmalıyız.

    Sıfır emisyona giden yolun en iyisi şirketlere kar getiren türünden olması. Güney Kıbrıs merkezli AtoB@C Shipping isimli şirket, hibrit gemilerden ciddi bir kazanç elde etmeyi planlıyor ki toplam 12 adet gemi siparişi vermiş. Bu gemiler 3’er ay arayla firmaya teslim edilmesi planlanıyor. Bu gemilerden ilki teslim edildi ve bu gemi ilk taşımacılık seferine başladı bile. Teslim edilen ilk geminin adı ise Electramar.

    Deniz üstü taşımacılık, dizele bağlı olduğu için oldukça ciddi bir karbon emisyonuna neden oluyor. Bunu azaltmak için bazı firmalar LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaza geçiyor. Bir sonraki adım ise hidrojen yada amonyak olmasını planlıyorlar. Tabii kısa mesafelerde elektrikli seferlerde yapanlar var.

    Hibrit gemi ile emisyon miktarı yarı yarıya azalıyor Tam Boyutta Gör
    Problem şu ki dünyada hidrojen dolumu yapabilecek liman yok ve olsada ekonomik olmaktan çok uzak. Zaten gemicilik  teknolojimiz, buna şimdilik yeterli değil. Elektrik ise bataryanın büyüklüğü ve yarattığı ağırlık nedeniyle onlarca gün süren görevlerde kullanmak mümkün değil.

    Durum böyle olunca yenilebilir enerjiden elde edilen yapay yakıt türevleri kullanılabilir ama bunlarda ekonomik olmaktan çok uzaktalar. Bu nedenle önümüzdeki en kolay yol hibrit bir çözüm olabilir. Hibrit bir sistemle çok enerji tasarrufu olmayacağını düşünmüş olabilirsiniz ama bu yoldan giden ESL Shipping firması toplam karbon emisyonunu %50 azaltmayı başarmış. Nedeni ise denizciliğin tarzında saklı. Gemiye eklenen 1 MWh’lik bir batarya bazı durumlarda tamamen elektrikli hale gelmeyi başarıyor. Ayrıca gemi limana bağlı olduğu sürece tüm gücünü limandan çektiği elektrikten alıyor.

    Hibrit gemi ile emisyon miktarı yarı yarıya azalıyor

    Gemiler kendi başlarına yaşamaya alışık oldukları için jeneratörlerine güvenirler. Bu nedenle her türlü elektrik ihtiyacı için geminin motoru veya jeneratörü durmadan çalışır. Firma bu kullanımı minimize etmek için tüm sistemlerini elektrikliye dönüştürüp, elektriği de dışarıdan almaya uygun hale getirmiş. Bu sayede limanda boşaltma ve yükleme esnasında motoru çalıştırmıyorlar. Bu karbon emisyonunu azalttığı gibi ses ve egzoz gazı çevre kirliliğinide bitirmekte.

    Firma ayrıca kumanda kulesinin ve yaşam alanının ön tarafa alınarak güvertenin boşaltılması ve düzgün hale gelmesi ile %25’e yakın yükleme hacmi kazanıldığını iletiyor. Geminin uzunluğu 90 metre genişlik ise 16 metre, ağırlığı ise 5340 ton.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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