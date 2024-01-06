Hibrit gemi ile emisyon miktarı yarı yarıya azalıyor

Tam Boyutta Gör Yüksek karbon emisyonuna neden olan deniz taşımacılığı sektörünün sıfır emisyon hedefleri yolunda büyük sorun teşkil ediyor. Belkide sıfır emisyon yakıtlar yerine onu olabildiğince elektrikli yapmalıyız.

Sıfır emisyona giden yolun en iyisi şirketlere kar getiren türünden olması. Güney Kıbrıs merkezli AtoB@C Shipping isimli şirket, hibrit gemilerden ciddi bir kazanç elde etmeyi planlıyor ki toplam 12 adet gemi siparişi vermiş. Bu gemiler 3’er ay arayla firmaya teslim edilmesi planlanıyor. Bu gemilerden ilki teslim edildi ve bu gemi ilk taşımacılık seferine başladı bile. Teslim edilen ilk geminin adı ise Electramar.

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Deniz üstü taşımacılık, dizele bağlı olduğu için oldukça ciddi bir karbon emisyonuna neden oluyor. Bunu azaltmak için bazı firmalar LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaza geçiyor. Bir sonraki adım ise hidrojen yada amonyak olmasını planlıyorlar. Tabii kısa mesafelerde elektrikli seferlerde yapanlar var.

Tam Boyutta Gör Problem şu ki dünyada hidrojen dolumu yapabilecek liman yok ve olsada ekonomik olmaktan çok uzak. Zaten gemicilik teknolojimiz, buna şimdilik yeterli değil. Elektrik ise bataryanın büyüklüğü ve yarattığı ağırlık nedeniyle onlarca gün süren görevlerde kullanmak mümkün değil.

Durum böyle olunca yenilebilir enerjiden elde edilen yapay yakıt türevleri kullanılabilir ama bunlarda ekonomik olmaktan çok uzaktalar. Bu nedenle önümüzdeki en kolay yol hibrit bir çözüm olabilir. Hibrit bir sistemle çok enerji tasarrufu olmayacağını düşünmüş olabilirsiniz ama bu yoldan giden ESL Shipping firması toplam karbon emisyonunu %50 azaltmayı başarmış. Nedeni ise denizciliğin tarzında saklı. Gemiye eklenen 1 MWh’lik bir batarya bazı durumlarda tamamen elektrikli hale gelmeyi başarıyor. Ayrıca gemi limana bağlı olduğu sürece tüm gücünü limandan çektiği elektrikten alıyor.

Gemiler kendi başlarına yaşamaya alışık oldukları için jeneratörlerine güvenirler. Bu nedenle her türlü elektrik ihtiyacı için geminin motoru veya jeneratörü durmadan çalışır. Firma bu kullanımı minimize etmek için tüm sistemlerini elektrikliye dönüştürüp, elektriği de dışarıdan almaya uygun hale getirmiş. Bu sayede limanda boşaltma ve yükleme esnasında motoru çalıştırmıyorlar. Bu karbon emisyonunu azalttığı gibi ses ve egzoz gazı çevre kirliliğinide bitirmekte.

Firma ayrıca kumanda kulesinin ve yaşam alanının ön tarafa alınarak güvertenin boşaltılması ve düzgün hale gelmesi ile %25’e yakın yükleme hacmi kazanıldığını iletiyor. Geminin uzunluğu 90 metre genişlik ise 16 metre, ağırlığı ise 5340 ton.

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