Porsche bile dayanamıyor: Çin'in yükselişi lüks otomobil pazarını alt üst ediyor

Tam Boyutta Gör

Porsche, Çin pazarında yaşadığı zorluklarla başa çıkmak için yönetim değişikliğine gidiyor. Alexander Pollich, Porsche Çin’in yeni CEO’su olarak Michael Kirsch'in yerini alacak. Kirsch’in döneminde, Porsche'nin Çin pazarı markanın en büyük pazarı haline gelmişti, ancak son zamanlarda satışlarda yaşanan düşüşler ve yerel elektrikli araç markalarından gelen rekabet, yönetimde değişiklik yapılmasına neden oldu.

2023 yılında Porsche'nin Çin'deki satışları yüzde 15 oranında azalarak 79,283 araca düştü. 2022'de ise 93,286 araç satılmıştı. Bu düşüş, Çin'deki zorlu ekonomik koşullara ve yerli markaların artan rekabetine bağlanıyor. Ayrıca, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Porsche’nin Çin satışları yüzde 40 gibi çarpıcı bir oranda geriledi. Bu durum, Çinli tüketicilerin lüks araç tercihlerinde önemli değişimlerin yaşandığını gösteriyor​.

Realme 13 5G’nin kamera ve batarya özellikleri sızdırıldı 18 sa. önce eklendi

Porsche, dünya genelinde ise 2023 yılında toplam 320,221 araç teslim ederek, bir önceki yıla göre yüzde 3’lük bir artış kaydetti. En çok satılan modeller Cayenne ve Macan olurken, 911 modelinin satışları yüzde 24 arttı. Taycan modeli ise 40,629 adet satılarak önemli bir büyüme gösterdi​.

Porsche'nin Çin pazarındaki bu gerileme, lüks otomobil sektöründe yaşanan genel değişimlerle de bağlantılı. Çinli tüketiciler, yeni enerji araçlarına yöneliyor ve geleneksel lüks araçların yerine daha teknolojik ve çevre dostu modelleri tercih ediyor. Bu durum, Porsche gibi markaların piyasadaki konumunu yeniden gözden geçirmesini gerektirebilir.

Özetle, Pollich'in yeni görevi, Porsche'nin Çin pazarında yeniden ivme kazanması ve marka değerini koruması için kritik önem taşıyor. Yeni modellerin başarılı lansmanı ve elektrikli araç stratejisinin etkin bir şekilde uygulanması, Porsche'nin Çin ve dünya genelindeki başarısı için belirleyici olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Porsche için Çin'de işler hiç de yolunda gitmiyor