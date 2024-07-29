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    Porsche bile dayanamıyor: Çin'in yükselişi lüks otomobil pazarını alt üst ediyor

    Lüks otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Porshce, Çin pazarında adeta günden güne erimeye başladı. Bu işe dur demek isteyen yönetim ise radikal bir kararla karşımıza çıktı.

    Porsche için Çin'de işler hiç de yolunda gitmiyor Tam Boyutta Gör

    Porsche, Çin pazarında yaşadığı zorluklarla başa çıkmak için yönetim değişikliğine gidiyor. Alexander Pollich, Porsche Çin’in yeni CEO’su olarak Michael Kirsch'in yerini alacak. Kirsch’in döneminde, Porsche'nin Çin pazarı markanın en büyük pazarı haline gelmişti, ancak son zamanlarda satışlarda yaşanan düşüşler ve yerel elektrikli araç markalarından gelen rekabet, yönetimde değişiklik yapılmasına neden oldu.

    2023 yılında Porsche'nin Çin'deki satışları yüzde 15 oranında azalarak 79,283 araca düştü. 2022'de ise 93,286 araç satılmıştı. Bu düşüş, Çin'deki zorlu ekonomik koşullara ve yerli markaların artan rekabetine bağlanıyor. Ayrıca, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Porsche’nin Çin satışları yüzde 40 gibi çarpıcı bir oranda geriledi. Bu durum, Çinli tüketicilerin lüks araç tercihlerinde önemli değişimlerin yaşandığını gösteriyor​.

    Porsche, dünya genelinde ise 2023 yılında toplam 320,221 araç teslim ederek, bir önceki yıla göre yüzde 3’lük bir artış kaydetti. En çok satılan modeller Cayenne ve Macan olurken, 911 modelinin satışları yüzde 24 arttı. Taycan modeli ise 40,629 adet satılarak önemli bir büyüme gösterdi​.

    Porsche'nin Çin pazarındaki bu gerileme, lüks otomobil sektöründe yaşanan genel değişimlerle de bağlantılı. Çinli tüketiciler, yeni enerji araçlarına yöneliyor ve geleneksel lüks araçların yerine daha teknolojik ve çevre dostu modelleri tercih ediyor. Bu durum, Porsche gibi markaların piyasadaki konumunu yeniden gözden geçirmesini gerektirebilir.

    Özetle, Pollich'in yeni görevi, Porsche'nin Çin pazarında yeniden ivme kazanması ve marka değerini koruması için kritik önem taşıyor. Yeni modellerin başarılı lansmanı ve elektrikli araç stratejisinin etkin bir şekilde uygulanması, Porsche'nin Çin ve dünya genelindeki başarısı için belirleyici olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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