Volkswagen, 2027 için 20 bin euro'luk giriş seviyesi elektrikli araç hazırlıyor

Aracın ayrıntıları henüz bilinmiyor
Volkswagen şimdilik ayrıntıları gizli tutuyor ancak yönetim kurulunun giriş seviyesi elektrikli aracını onayladığını açıkladı. Hatchback formunda olacak olan araç, geçtiğimiz sene Mart ayında açıklanan ve 2025'in sonunda 25 bin euro fiyattan piyasaya sürülmesi planlanan ID.2all konseptinin altında konumlanacak.
Volkswagen'in CEO'su Thomas Schäfer uygun fiyatlı elektrikli araçlarıyla ilgili şunları söyledi: "Elektromobilitenin yaygınlaşması için özellikle giriş seviyesi segmentinde çekici araçlara ihtiyaç var. Marka olarak vaadimiz şudur: herkes için elektromobilite. Elektrikli otomobillerimiz, cazip fiyatlarına rağmen teknoloji, tasarım, kalite ve müşteri deneyimi açısından giriş segmentinde standartları belirleyecek.”
Daha önce Wolkswagen'in Renault ile giriş seviyesi elektrikli araç geliştirmek için ortaklık yapacağı iddia edilmişti. Geçen hafta ise şirketlerin anlaşamadığı ve tek başlarına devam edecekleri bilgisi geldi. Volkswagen'in açıklaması bu iddiayı doğrular nitelikte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.