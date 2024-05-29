Volkswagen, 2027 için 20 bin euro'luk giriş seviyesi elektrikli araç hazırlıyor

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, giriş seviyesinde yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobilini 2027 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Alman üretici yeni aracının 20 bin euro düzeyinde olacağını açıkladı.

Aracın ayrıntıları henüz bilinmiyor

Volkswagen şimdilik ayrıntıları gizli tutuyor ancak yönetim kurulunun giriş seviyesi elektrikli aracını onayladığını açıkladı. Hatchback formunda olacak olan araç, geçtiğimiz sene Mart ayında açıklanan ve 2025'in sonunda 25 bin euro fiyattan piyasaya sürülmesi planlanan ID.2all konseptinin altında konumlanacak.

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Volkswagen'in CEO'su Thomas Schäfer uygun fiyatlı elektrikli araçlarıyla ilgili şunları söyledi: "Elektromobilitenin yaygınlaşması için özellikle giriş seviyesi segmentinde çekici araçlara ihtiyaç var. Marka olarak vaadimiz şudur: herkes için elektromobilite. Elektrikli otomobillerimiz, cazip fiyatlarına rağmen teknoloji, tasarım, kalite ve müşteri deneyimi açısından giriş segmentinde standartları belirleyecek.”

Daha önce Wolkswagen'in Renault ile giriş seviyesi elektrikli araç geliştirmek için ortaklık yapacağı iddia edilmişti. Geçen hafta ise şirketlerin anlaşamadığı ve tek başlarına devam edecekleri bilgisi geldi. Volkswagen'in açıklaması bu iddiayı doğrular nitelikte.

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Volkswagen, 2027 için 20 bin euro'luk elektrikli araç hazırlıyor