Hidrojenle çalışan bisiklet tanıtıldı: Elektrikli bisikletlere ilginç bir alternatif

Küresel elektrikli bisiklet pazarının 2030 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Düşen batarya fiyatlarıyla elektrikli bisikletler giderek daha cazip hale gelse de, bataryaların uzun sürede şarj olması dezavantaj oluşturuyor. HydroRide, yakıt hücreli bisikletleriyle bu soruna çözüm bulduğunu belirtiyor.
60 km'ye kadar menzil sunabiliyor
Bisiklette, 25 cm boya ve 1 MPa basınca sahip şişe şeklindeki hidrojen tankı ve 180 W'lık yakıt hücresi yer alıyor. Hidrojen tankından alınan hidrojen yakıt hücresinde elektriğe dönüşerek elektrik motoru besleniyor. 60 km'ye kadar menzil sunabilen bisikletin hidrojen kabı saniyeler içerisinde değiştirilebiliyor. Böylece şarj etmek için beklemek zorunda kalınmıyor.
HydroRide'ın ürün yelpazesinde şu anda biri şehir içi bisiklet, biri spor ve diğeri katlanabilir olmak üzere üç model bulunuyor. Arka göbek motora sahip bisikletler, 23 km/sa hıza kadar pedal desteği sunabiliyor.
Bu ayın başlarında Amsterdam'daki MicroMobility'de teknolojilerini sergileyen HydroRide, bisikletlerini bireysel kullanıcılardan ziyade kiralama hizmetlerinde kullanmayı hedefliyor. Bu yüzden bisikletlerin fiyatlandırması hakkında bilgi sunmuyor. Firma, scooter'lar için batarya değiştirme hizmeti sunan Gogoro'ya benzer şekilde, hidrojen tanklarının kolaylıkla değiştirilebildiği bir hizmet sağlamayı da planlıyor.Kaynakça https://hydroride.eu/ https://newatlas.com/bicycles/hydroride-hyryd-hydrogen-fuel-cell-ebikes/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.