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    Anlık Bildirim

    Hidrojenle çalışan bisiklet tanıtıldı: Elektrikli bisikletlere ilginç bir alternatif

    İsviçreli HydroRide şirketi, farklı bir yaklaşım sunarak hidrojenle çalışan yakıt hücreli bisiklet geliştirdi. Bu sayede şarjda bekleme süresini ortadan kaldıran ilginç bisiklete yakından bakalım.
    Hidrojenle çalışan bisiklet tanıtıldı: Şarj için beklemeye son Tam Boyutta Gör
    Günümüzde bataryadan gücünü alan elektrikli bisikletler hızla yaygınlaşırken, İsviçreli şirket HydroRide farklı bir yaklaşım sunarak hidrojenle çalışan yakıt hücreli bisiklet geliştirdi. Şirket, bununla beraber hidrojen tanklarını doldurmak için kompakt bir dolum istasyonu da sunuyor.

    Küresel elektrikli bisiklet pazarının 2030 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Düşen batarya fiyatlarıyla elektrikli bisikletler giderek daha cazip hale gelse de, bataryaların uzun sürede şarj olması dezavantaj oluşturuyor. HydroRide, yakıt hücreli bisikletleriyle bu soruna çözüm bulduğunu belirtiyor.

    Hidrojenle çalışan bisiklet tanıtıldı: Şarj için beklemeye son Tam Boyutta Gör

    60 km'ye kadar menzil sunabiliyor

    Bisiklette, 25 cm boya ve 1 MPa basınca sahip şişe şeklindeki hidrojen tankı ve 180 W'lık yakıt hücresi yer alıyor. Hidrojen tankından alınan hidrojen yakıt hücresinde elektriğe dönüşerek elektrik motoru besleniyor. 60 km'ye kadar menzil sunabilen bisikletin hidrojen kabı saniyeler içerisinde değiştirilebiliyor. Böylece şarj etmek için beklemek zorunda kalınmıyor.

    HydroRide'ın ürün yelpazesinde şu anda biri şehir içi bisiklet, biri spor ve diğeri katlanabilir olmak üzere üç model bulunuyor. Arka göbek motora sahip bisikletler, 23 km/sa hıza kadar pedal desteği sunabiliyor.

    Hidrojenle çalışan bisiklet tanıtıldı: Şarj için beklemeye son Tam Boyutta Gör
    Şirket ayrıca, hidrojen üretmek için kompakt boyutlara sahip bir hidrojen jeneratörü de sunuyor. Bu jeneratör, 200 ml saf sudan 5 ile 6 saatte 20 g hidrojen üretebiliyor. HydroRide, cihazın şebeke haricinde güneş panelleriyle de şarj edilebileceğini belirtiyor. Firma, cihazın verimliliği hakkında ise bir açıklamada bulunmuyor.

    Bu ayın başlarında Amsterdam'daki MicroMobility'de teknolojilerini sergileyen HydroRide, bisikletlerini bireysel kullanıcılardan ziyade kiralama hizmetlerinde kullanmayı hedefliyor. Bu yüzden bisikletlerin fiyatlandırması hakkında bilgi sunmuyor. Firma, scooter'lar için batarya değiştirme hizmeti sunan Gogoro'ya benzer şekilde, hidrojen tanklarının kolaylıkla değiştirilebildiği bir hizmet sağlamayı da planlıyor. 

    Kaynakça https://hydroride.eu/ https://newatlas.com/bicycles/hydroride-hyryd-hydrogen-fuel-cell-ebikes/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    berberin kullananların yorumları baymak sıcak su sensörü değişimi flo iade ve değişim şartları öpüşmeyi bilmiyorum o/d off

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