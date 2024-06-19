Hidrojenle çalışan bisiklet tanıtıldı: Elektrikli bisikletlere ilginç bir alternatif

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Tam Boyutta Gör Günümüzde bataryadan gücünü alan elektrikli bisikletler hızla yaygınlaşırken, İsviçreli şirket HydroRide farklı bir yaklaşım sunarak hidrojenle çalışan yakıt hücreli bisiklet geliştirdi. Şirket, bununla beraber hidrojen tanklarını doldurmak için kompakt bir dolum istasyonu da sunuyor.

Küresel elektrikli bisiklet pazarının 2030 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Düşen batarya fiyatlarıyla elektrikli bisikletler giderek daha cazip hale gelse de, bataryaların uzun sürede şarj olması dezavantaj oluşturuyor. HydroRide, yakıt hücreli bisikletleriyle bu soruna çözüm bulduğunu belirtiyor.

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60 km'ye kadar menzil sunabiliyor

Bisiklette, 25 cm boya ve 1 MPa basınca sahip şişe şeklindeki hidrojen tankı ve 180 W'lık yakıt hücresi yer alıyor. Hidrojen tankından alınan hidrojen yakıt hücresinde elektriğe dönüşerek elektrik motoru besleniyor. 60 km'ye kadar menzil sunabilen bisikletin hidrojen kabı saniyeler içerisinde değiştirilebiliyor. Böylece şarj etmek için beklemek zorunda kalınmıyor.

HydroRide'ın ürün yelpazesinde şu anda biri şehir içi bisiklet, biri spor ve diğeri katlanabilir olmak üzere üç model bulunuyor. Arka göbek motora sahip bisikletler, 23 km/sa hıza kadar pedal desteği sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca, hidrojen üretmek için kompakt boyutlara sahip bir hidrojen jeneratörü de sunuyor. Bu jeneratör, 200 ml saf sudan 5 ile 6 saatte 20 g hidrojen üretebiliyor. HydroRide, cihazın şebeke haricinde güneş panelleriyle de şarj edilebileceğini belirtiyor. Firma, cihazın verimliliği hakkında ise bir açıklamada bulunmuyor.

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Bu ayın başlarında Amsterdam'daki MicroMobility'de teknolojilerini sergileyen HydroRide, bisikletlerini bireysel kullanıcılardan ziyade kiralama hizmetlerinde kullanmayı hedefliyor. Bu yüzden bisikletlerin fiyatlandırması hakkında bilgi sunmuyor. Firma, scooter'lar için batarya değiştirme hizmeti sunan Gogoro'ya benzer şekilde, hidrojen tanklarının kolaylıkla değiştirilebildiği bir hizmet sağlamayı da planlıyor.

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