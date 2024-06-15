Valencia şehrine, elektrik üreten "güneş ağaçları" kuruldu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İspanyanın Valencia şehrinde, küçük elektrikli araçları, bisikletleri ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için 4 adet ağaç şeklinde güneş paneli direği kuruldu.

Elektriğin yanında gölgelik alan da yaratacak

Valencia Şehir Meclisi tarafından 370 bin euro yatırımla kurulan paneller, küçük elektrikli araçlara ve elektronik cihazlara güç vermenin yanında, şehirde gölgelik alanlar yaratarak ikincil bir fayda da sağlıyor. Her "ağaç", sahip olduğu 3.6 kW kapasiteli paneller ile kurulan bölgeye göre yılda 1550 kWh ile 5600 kWh elektrik üretilecek. Dört güneş ağacının yılda ürettiği elektrik miktarının 18.596 kWh olması bekleniyor.

Elektrikli araç satışları artmaya devam edecek 2 gün önce eklendi

Valencia Şehir Meclisi aynı zamanda kentin iki bölgesinde güneş enerjili akıllı kaldırım kurulumunu tamamlamak üzere. Bu kaldırımlar, mobil araçlar için güneş enerjili şarj istasyonu olarak çalışacak ve 4 scooter ile 3 elektrikli bisikleti şarj etme imkanı tanıyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.