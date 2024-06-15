Valencia şehrine, elektrik üreten "güneş ağaçları" kuruldu

Elektriğin yanında gölgelik alan da yaratacak
Valencia Şehir Meclisi tarafından 370 bin euro yatırımla kurulan paneller, küçük elektrikli araçlara ve elektronik cihazlara güç vermenin yanında, şehirde gölgelik alanlar yaratarak ikincil bir fayda da sağlıyor. Her "ağaç", sahip olduğu 3.6 kW kapasiteli paneller ile kurulan bölgeye göre yılda 1550 kWh ile 5600 kWh elektrik üretilecek. Dört güneş ağacının yılda ürettiği elektrik miktarının 18.596 kWh olması bekleniyor.
Valencia Şehir Meclisi aynı zamanda kentin iki bölgesinde güneş enerjili akıllı kaldırım kurulumunu tamamlamak üzere. Bu kaldırımlar, mobil araçlar için güneş enerjili şarj istasyonu olarak çalışacak ve 4 scooter ile 3 elektrikli bisikleti şarj etme imkanı tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.