Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hidrojenle çalışan otomobil tek depoyla Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı

    Hidrojenin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yaygınlaşma potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyeli görmek için ise tek depoyla menzil rekoru kıran hidrojenle çalışan otomobile bakmak yeterli.
    1
    Hidrojenle çalışan otomobil tek depoyla menzil rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi (TU Delft) öğrencilerinden oluşan bir ekip, tek bir depo hidrojen rekor mesafede yol kat ederek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Rekor, 2005 yılından bu yana öğrenci ekipleri tarafından üzerinde çalışılan bir konsept otomobil olan Eco Runner ile elde edildi.

    Hidrojen yakıt ile 2,488 km menzil

    Geliştirilen konsept otomobil Eco Runner, tek hidrojen deposuyla 2,488 km gibi inanılmaz bir menzile ulaştı. Bununla birlikte günümüzdeki elektrikli araçlar için menzil kaygısı çok sık duyduğumuz bir sorun değil. Artık elektrikli otomobiller tek bir şarjla uzun mesafeler kat edebiliyor ancak bataryanın tekrar doldurulması noktasında gelişimin sağlanması gerekiyor.

    Öte yandan hidrojen yakıt hücreleri yakıt ikmali için daha hızlı bir alternatif sunuyor ve ağır taşımacılık için yeterli güç üretiyor. Şirketler hidrojeni bir araç yakıtı olarak kullanmak üzere çalışmalar yürütüyor ancak rekor bir öğrenci grubundan geldi. Esasında EcoRunner daha önceden de rekorlar kıran bir “miras” projesi konumunda. TU Delft’teki öğrenciler 2005 yılında aracın ilk versiyonu olan üç tekerlekli Eco1’i yapmış ve bir litre benzinle 557 km giderek rekor kırmıştı. Kısa süre sonra öğrenci ekibi yakıt kaynağını hidrojene çevirdi ve EcoRunner, bir öğrenci projesinden çok bir şehir arabasına benzeyecek şekilde modifiye edildi.

    Rekorlar aracı

    Hidrojenle çalışan otomobil tek depoyla menzil rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Bu konseptlerden ilki ancak 2020 yılında ortaya çıktı ve tek bir hidrojen deposuyla 36 saatte 1.195 km boyunca durmaksızın seyahat ederek bir rekor kırdı. İlerleyen yıllarda yine ciddi başarılara imza atılırken bu yıl aracın aerodinamik şekli iyileştirildi ve hafifletildi. EcoRunner XIII olarak adlandırılan araç, Almanya'daki Immendingen test pistinde rekor için deneme çıktı.

    Araç pistte saatte ortalama 45 km hızla ilerledi ki bu da bir önceki aracın ulaştığı hızın iki katıydı. Ekip bu denemede daha önceki 2,056 km rekorunu kırmayı hedefliyordu, ancak iki günlük sürüşün ve bu kilometre taşının geçilmesinin ardından aracın deposunda hala biraz hidrojen kalmıştı. Ekip son yakıtı bitirene kadar devam etti ve rekoru ciddi oranda geliştirerek 2,488 km menzile ulaştı.

    Kaynakça https://www.ecorunner.nl/world-record-attempt-2023/ https://interestingengineering.com/transportation/guinness-world-record-hydrogen-car-distance-traveled
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

    Profil resmi
    DreamSs 9 saat önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2014 sigara fiyatları cipralex kafa yapar mı askere ilaç sokmak sakız çiğnemek jawline yapar mı izmir yüksek teknoloji enstitüsü yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro
    Apple iPhone 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 14s
    HP 14s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız