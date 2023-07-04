Hidrojenle çalışan otomobil tek depoyla Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı

Hidrojen yakıt ile 2,488 km menzil
Geliştirilen konsept otomobil Eco Runner, tek hidrojen deposuyla 2,488 km gibi inanılmaz bir menzile ulaştı. Bununla birlikte günümüzdeki elektrikli araçlar için menzil kaygısı çok sık duyduğumuz bir sorun değil. Artık elektrikli otomobiller tek bir şarjla uzun mesafeler kat edebiliyor ancak bataryanın tekrar doldurulması noktasında gelişimin sağlanması gerekiyor.
Öte yandan hidrojen yakıt hücreleri yakıt ikmali için daha hızlı bir alternatif sunuyor ve ağır taşımacılık için yeterli güç üretiyor. Şirketler hidrojeni bir araç yakıtı olarak kullanmak üzere çalışmalar yürütüyor ancak rekor bir öğrenci grubundan geldi. Esasında EcoRunner daha önceden de rekorlar kıran bir “miras” projesi konumunda. TU Delft’teki öğrenciler 2005 yılında aracın ilk versiyonu olan üç tekerlekli Eco1’i yapmış ve bir litre benzinle 557 km giderek rekor kırmıştı. Kısa süre sonra öğrenci ekibi yakıt kaynağını hidrojene çevirdi ve EcoRunner, bir öğrenci projesinden çok bir şehir arabasına benzeyecek şekilde modifiye edildi.
Rekorlar aracı
Araç pistte saatte ortalama 45 km hızla ilerledi ki bu da bir önceki aracın ulaştığı hızın iki katıydı. Ekip bu denemede daha önceki 2,056 km rekorunu kırmayı hedefliyordu, ancak iki günlük sürüşün ve bu kilometre taşının geçilmesinin ardından aracın deposunda hala biraz hidrojen kalmıştı. Ekip son yakıtı bitirene kadar devam etti ve rekoru ciddi oranda geliştirerek 2,488 km menzile ulaştı.Kaynakça https://www.ecorunner.nl/world-record-attempt-2023/ https://interestingengineering.com/transportation/guinness-world-record-hydrogen-car-distance-traveled Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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