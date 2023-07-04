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    İşte 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan otomobiller!

    Haziran ayını geride bırakmamızın ardından yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlar açıklanmaya başladı. Biz de Türkiye'de en çok satılan otomobilleri sizler için listeledik.
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    İşte 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan otomobiller! Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı verilere göre 2023'ün ilk yarısında yaklaşık 430 bin adet sıfır otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 artış anlamına geliyor. Peki 2023 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri? İşte sizler için hazırladığımız liste:

    Haziran ayında Renault Clio (9.365 adet) atağa kalkarak Egea Sedan'ın (7.240 adet) önüne geçmiş olsa da ilk yarıda genel olarak Egea'nın rahat bir üstünlüğü söz konusu. Öyle ki buna üçüncü sırada yer alan Egea Cross'u da dahil edersek satış adedi neredeyse 70 bine ulaşıyor. Duster ve Corsa ile ilk beş sıranın tamamlandığı liste şöyle:

    2023'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller 🚗
    Sıra Model Adet
    1. Fiat Egea Sedan 48.901
    2. Renault Clio 31.710
    3. Fiat Egea Cross 19.568
    4. Dacia Duster 14.050
    5. Opel Corsa 12.222
    6. Renault Megane Sedan 12.135
    7. Toyota Corolla 12.119
    8. Hyundai i20 11.546
    9. Peugeot 3008 10.039
    10. Peugeot 2008 9.454

    Satışlara marka bazında bakıldığı zaman yine Fiat'ın üstünlüğü ile karşılaşıyoruz. Yılın ilk yarısında 70.160 adet otomobil satışı gerçekleştiren marka böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70'in üzerinde büyüme kaydetmiş. İkinci sırada yer alan Renault ise 51.905 adet ile otomobil satışlarını geçen yıla göre yüzde 18,47 artırmış. Üçüncü sırada yer alan Opel ise yüzde 120 gibi kayda değer bir büyüme ile karşımıza çıkıyor.

    2023'de en çok otomobil satan markalar🥇
    Sıra Marka Adet Değişim(%)
    1. Fiat 70.160 70,49
    2. Renault 51.905 18,47
    3. Opel 31.999 120
    4. Volkswagen 31.321 23
    5. Peugeot 30.726 179
    6. Hyundai 25.371 13,44
    7. Citroen 21.959 116,94
    8. Dacia 21.425 19,57
    9. Toyota 18.406 -1,81
    10. Skoda 17.809 82,32
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 5 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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