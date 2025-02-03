Hidrojenli araç kullanmak, elektrikli araç kullanmaktan 14 kat daha maliyetli

Tam Boyutta Gör Karbon yakıtlı araçlardan uzaklaşmak için girişilen alternatif arayışında elektrikli araçlar ön plana çıkıyor olsa da hidrojen motorlu ve hidrojen yakıt hücreli araçların da gelecekte önemli bir yer tutacağını düşünenler var. Örneğin Toyota yönetimi, otomotiv endüstrisinin geleceğinin hidrojenli araçlarda olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu yüzden Toyota ve Hyundai gibi bazı şirketler bu alana önemli yatırımlar yapıyorlar. Ne var ki bu araçların yüksek yakıt maliyeti, önlerindeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Hydrogen Insight tarafından paylaşılan verilere göre, hidrojenli araçların yaygın olarak kullanıldığı ender bölgelerden biri olan Kaliforniya eyaletinde hidrojenli araç kullanmanın maliyeti, ortalama bir elektrikli araç kullanmanın maliyetinden 14 kat daha yüksek.

Hidrojenli Araç Sahipleri Yakıt İstasyonu Bulmakta Zorlanıyorlar

Hidrojen araç sahipleri şu anda Toyota'yla mahkemelik olmuş durumda. Çünkü hidrojenli Toyota Mirai'yi alırken kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyorlar. Zamanla sayıları daha da artacağı söylenen hidrojen yakıt istasyonlarının sayısı tam tersine azaldı.

Kaliforniya'da hidrojen yakıt istasyonları kuran şirketlerden biri olan Shell, çok sık bozulan bu istasyonlardan kayda değer ölçüde zarar ettiği için istasyonları kapatma kararı aldı. Shell istasyonlarını kapatınca, hâlihazırda epey az olan yakıt dolum noktalarının sayısı daha da azaldı. Bu noktada hidrojenli araç sahipleri artık şehir içinde dolaşırken bile yakıt sorunu yaşıyorlar. Çünkü koca eyalette sadece 53 yakıt istasyonu bulunuyor.

Bu 56 istasyonun 37'si True Zero tarafından işletiliyor. True Zero kısa süre önce hidrojen yakıt ücretlerine bir kez daha zam yaptı ve hidrojen yakıtının kilogram ücretini 30 dolardan 36 dolara çıkardı. Oysa daha geçtiğimiz kilogram bedeli 21 dolardı. 2021'in nisan ayında ise Kaliforniya'daki ortalama hidrojen yakıtı fiyatı kilogram başına 12 dolardı. Zamanla düşeceği umulan yakıt ücretinin dört yılda üç katına çımış olması bu araçların geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

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Tam Boyutta Gör Şu anda Kaliforniya'da en popüler hidrojenli araç olan Toyota Mirai'nin 5.6 kilogramlık yakıt deposunu doldurmak yaklaşık 201 dolar tutuyor. Bu da Mirai'nin 2 milde (3.2 km) ortalama 1 dolar yaktığı anlamına geliyor ki o da Toyota tarafından açıklanan maksimum menzile göre hesaplarsak. Gündelik kullanımda neredeyse kimse bu menzile ulaşamadığı için km başına yakıt maliyeti daha da artıyor.

2 milde 1 dolar olarak kabul etsek bile bu Kaliforniya'da Supercharger istasyonlarından şarj edilen bir Tesla'nın yaktığının yaklaşık 14 katına denk geliyor. Araçlarını evinde ya da işyerinde şarj edenler içinse bu fark daha da büyüyor.

Hidrojenli Araç Satın Alanlar Araçlarını Değiştirmeyi Düşünüyor

Şu anda Kaliforniya eyaletinde yaklaşık 17 bin hidrojenli araç bulunuyor. Bunların çok büyük bir bölümünü Toyota Mirai oluşturuyor. Çünkü Toyota kullanıcıları bu araçlara teşvik etmek için yaklaşık 15 bin dolara satılan Mirai alan herkese yakıt alırken kullanabilecekleri 15 bin dolarlık hediye çeki veriyordu. Mirai satın alanlar, bu 15 bin doların üç yıl boyunca araçlarını ücretsiz olarak doldurmaya yeteceğini düşünüyordu. Ancak hidrojen yakıtının fiyatı 12 dolardan 36 dolara kadar çıkınca bu süre de git gide azaldı. Bu yüzden Mirai satın alanların kayda değer bir bölümü bu kararlarından pişman olduklarını söylüyor. Bu kullanıcılardan önemli bir bölümü 15 bin dolarlık hediye çeki bittikten sonra hidrojenli olmayan yeni bir araca geçmeyi planlıyor.

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Hidrojenli araçların yakıt masrafı cep yakıyor