Hidrojen yakıt hücreli yeni Hyundai Nexo tanıtıldı

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Hyundai, geçtiğimiz yıl tanıttığı Initium konseptiyle hem yeni tasarım dilinin hem de yeni hidrojen yakıt hücreli otomobilinin ön gösterimini gerçekleştirmişti. Tamamen yeni Hyundai Nexo, bu gösterimlerin nihai sonucu olarak karşımızda.

Yeni Hyundai Nexo, özellikleriyle neler sunuyor❓

“Art of Steel” olarak adlandırılan yeni tasarım diliyle üretilen ilk seri üretim model olan ikinci nesil Hyundai Nexo, yaşlanan selefinden oldukça farklı bir görünüme sahip. Bugün makyajlı Ioniq 6 ile birlikte Seul Mobilite Fuarı’nda tanıtılan yeni Nexo, Initium konseptine sadık kalan tasarımıyla dikkat çekiyor. Köşeli tasarımı ve hem önde hem de arkada bulunan dört noktalı aydınlatmaları oldukça dikkat çekici görünen modelde geleneksel yan aynalar yerine kameralar yer alıyor.

Yeni Nexo, 4750 milimetre uzunluğuyla önceki modelden yaklaşık 8 cm daha uzun ancak aks mesafesi (2790 mm) aynı kalmış. Hidrojen yakıt hücreli modelin genişliği ise 1865 milimetre yani selefine göre 5 milimetre daha geniş. Müşteriler, versiyona bağlı olarak 18 veya 19 inçlik jant seçenekleri arasından seçim yapabilecek.

İç mekan ve teknolojik yenilikler

Tam Boyutta Gör İç mekanda, 12.3 inçlik çift ekran kurulumunu saymazsak, yeni Nexo'nun selefiyle çok az ortak noktası var. Hyundai, fiziksel düğme sayısını azalttı ancak klima ayarları için bağımsız kontrollerin korunmuş olması sevindirici. Yüzer orta konsol artık kokpitle birleşmiyor ancak yine de soğutma özelliğine sahip çift kablosuz şarj ünitesine sahip.

Kabin daha sade hale getirilirken, vites seçici düğmeler merkez konsoldan kaldırılarak direksiyon kolonuna taşınmış. Hyundai ayrıca 14 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi, 12 inçlik head-up display ve baldır destekli daha konforlu ön koltuklar sunuyor. Arka yolcular ise daha fazla yaslanma açısına sahip havalandırmalı koltuklarda rahatlayabiliyor. Ayrıca, arkadaki yolcular için daha geniş bir baş ve omuz mesafesi ile daha geniş açılan kapılar sunuluyor.

Performans ve menzil

Tam Boyutta Gör Önceki Nexo 181 beygir gücüne sahipken, yeni model 255 beygir güç sunuyor. Güçteki bu ciddi artış, 0-100 km/s hızlanma süresini 9.2 saniyeden 7.8 saniyeye düşürmüş. Son hız ise 179 km/s olarak belirlenmiş. Hyundai, hidrojen deposunu da geliştirdi ve artık 6.33 kilogram yerine 6.69 kilogram hidrojen depolayabiliyor.

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Bir hidrojen istasyonu bulabildiğiniz sürece depoyu tamamen doldurmak sadece beş dakika sürüyor yani benzinli bir otomobilde yakıt doldurma süresiyle hemen hemen aynı. Tam dolu bir depoyla, yeni Nexo’nun Kore test döngüsüne göre 700 kilometreden fazla menzil sunabileceği belirtiliyor.

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Hidrojen yakıt hücreli yeni Hyundai Nexo tanıtıldı