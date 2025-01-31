Volkswagen boş duran üretim tesislerini Çinli rakiplerine devredebilir

Tam Boyutta Gör Avrupa ekonomisinin son dönemde oldukça sıkıntılı bir dönemden geçtiği artık herkesi malumu. Tabii bu durum bölgedeki otomobil üreticilerini de doğrudan etkiliyor. Buna bir de Çinli otomobil şirketlerinin yükselişi eklenince, Avrupalı otomobil üreticileri son dönemde ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Tabii Volkswagen de bu sıkıntılardan nasibini aldı.

Ekim ayında Almanya basınında çıkan haberler, Volkswagen'in ülkedeki üç fabrikasını kapatmayı planladığını ortaya çıkardı. Sendikalar tepki gösterince bu karardan vazgeçildi ama satışlar düştüğü için üretim kapasitesi azaltıldı. Bu da şirketin Almanya'daki fabrikalarında bazı üretim bantlarının boşa çıkmasına sebep oldu. Bir süredir atıl duran bu üretim tesislerini bir şekilde değerlendirmek isteyen Volkswagen, şimdi bu tesisleri Çin merkezli elektrikli otomobil üreticilerine kiralamayı düşünüyor.

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Volkswagen Yönetimi, Üretim Tesislerini Çinli Rakiplerine Devretme Fikrine Sıcak Bakıyor

Şirketin Audi markasının başındaki isim olan Gernot Döllner, bunun kesinlikle düşünebilecekleri bir şey olduğunu söylüyor. Volkswagen CFO'su David Powels da potansiyel iş birlikleri konusunda her şeye açık olduklarını söyleyerek, üretim tesislerini Çinli rakiplerine devretme fikrine açık kapı bırakıyor. Powels, "Dinamik bir dünyada tüm seçeneklere açık olmanız lazım." diyor.

Volkswagen, yılda 16 milyon otomobil üretme kapasitesine sahip. Ancak şu anda piyasadaki talep yaklaşık 14 milyon. Bu yüzden şirket iki fabrikasını kapatsa dahi talebi karşılayabilir. Ne var ki geçtiğimiz aylarda sendikalarla imzaladığı anlaşma bunu engelliyor. Bu yüzden şirketin şimdi yeni çözümler bulması gerekiyor. Üretim tesislerini Çinli rakiplerine devretme fikri de buradan ortaya çıkıyor.

Volkswagen gibi Avrupa endüstrisinin sembollerinden olan bir şirketin şimdi böyle bir seçeneği göz önüne alıyor olması, son yıllarda küresel dengelerin ne denli değiştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Çinli elektrikli otomobil üreticileri, Avrupalı rakiplerine karşı açıkça üstünlük kurmuş durumda. Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere gümrük vergisi getirerek Avrupalı üreticilere yardımcı olmaya çalışıyor olsa da şu ana kadar ortaya çıkan tablo, bunun da yeterli olmadığını gösteriyor.

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Volkswagen, üretim tesislerini Çinli rakiplerine devredebilir