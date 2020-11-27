Hikaye odaklı Apple Arcade oyunu Over the Alps'e büyük bir güncelleme geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Stave Studios'un yaptığı hikaye odaklı öyküsel macera oyunu Over The Alps'e yeni bir güncelleme geliyor.

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Apple Arcade'in sevilen oyunlarından biri olan Over The Alps'e yeni bir güncelleme geliyor ve oyuna bazı yenilikler getiriliyor. Yeni özellik polislerle olan karşılaşmalarınızı biraz daha zorlaştıracak, aynı zamanda yeni güncelleme ile birlikte oyuna geliştirilmiş ayak izi ve yanlış yönlendirme sistemi ve son olarak birkaç yeni hikaye içeriği ekliyor. Güncelleme 27 Kasım'da gün içerisinde yayınlanacak. Yayınladığı zaman oyunun yenilikler bölümünden tüm detayları okuyabilirsiniz.

Oyunun App Store mağazasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun şu anda Apple Arcade oyunu. Apple Arcade ise ilk ay ücretsiz sonrasında ise aylık 34,99 TL. Oyunun boyutu 541MB ve oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 13.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

2020 yılının başlarında yayınlanan Over the Alps, şu anda ayrıca Steam ve Nintendo Switch üzerinde de erişilebilir durumda.

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