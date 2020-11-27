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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hikaye odaklı Apple Arcade oyunu Over the Alps'e büyük bir güncelleme geliyor

    Öyküsel macera türündeki Apple Arcade oyunlarından Over the Alps'e yeni bir güncelleme geliyor ve oyuna birçok yenilik getirecek. Güncelleme bugün yayınlanacak.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hikaye odaklı Apple Arcade oyunu Over the Alps'e büyük bir güncelleme geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Stave Studios'un yaptığı hikaye odaklı öyküsel macera oyunu Over The Alps'e yeni bir güncelleme geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Hikaye odaklı macera oyunu Embracelet, iOS cihazlar için yayınlandı"

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    Apple Arcade'in sevilen oyunlarından biri olan Over The Alps'e yeni bir güncelleme geliyor ve oyuna bazı yenilikler getiriliyor. Yeni özellik polislerle olan karşılaşmalarınızı biraz daha zorlaştıracak, aynı zamanda yeni güncelleme ile birlikte oyuna geliştirilmiş ayak izi ve yanlış yönlendirme sistemi ve son olarak birkaç yeni hikaye içeriği ekliyor. Güncelleme 27 Kasım'da gün içerisinde yayınlanacak. Yayınladığı zaman oyunun yenilikler bölümünden tüm detayları okuyabilirsiniz.

    Oyunun App Store mağazasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun şu anda Apple Arcade oyunu. Apple Arcade ise ilk ay ücretsiz sonrasında ise aylık 34,99 TL. Oyunun boyutu 541MB ve oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 13.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

    2020 yılının başlarında yayınlanan Over the Alps, şu anda ayrıca Steam ve Nintendo Switch üzerinde de erişilebilir durumda.



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    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    5 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    koçari (ali burak) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu fiyatları görünce Steam'e ARO dememek elde değil.
    Yanıtla
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çar çöp oyunlar
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