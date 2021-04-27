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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hikaye odaklı macera oyunu Grotto, iOS için duyuruldu

    Hikaye odaklı macera oyunu Grotto; iOS için duyurulmasının yanı sıra PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One için de duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Nisan 2021, 01:30 (2 sa.)
    153
    6
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hikaye odaklı macera oyunu Grotto, iOS için duyuruldu
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    Yayıncılığını bağımsız oyun yayıncısı Digerati'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Brainwash Gang hikaye odaklı macera oyunu Grotto, iOS cihazlar için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Açık dünya rol yapma oyunu Elona Mobile, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

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    Grotto, bir mağarada yaşayan ve yerel bir kabile adına yıldızları okuması için çağrılan Soothsayer isimli bir keşişi konu alıyor. Siz yıldızları gözlemleyip okuyacaksınız ve kabileye yorumlarınızı söyleyeceksiniz. Yorumlarınıza göre kabile yaşayacak veya ölecek.

    Grotto, 2 ve 3 boyutlu tasarımları harmanlayan bir görselliğe sahip. Geliştirici stüdyonun daha önceki oyunları Nongunz: Doppelganger Edition ve The Longest Road on Earth. 

    Oyun, iOS için duyurulmasının yanı sıra PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One için de duyuruldu. Ne yazık ki oyunun iOS mağazası açılmadığı için daha fazla bilgi bulunmuyor. Oyunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.pocketgamer.com/articles/086450/grotto-is-an-offbeat-narrative-game-coming-to-ios-later-this-year/
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    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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