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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede

    App Store yılın en iyi uygulamaları ve oyunları listesi yayınlandı. Android tarafında gördüğümüz pek çok oyun ve uygulama Apple tarafında da öne çıkıyor. Tam liste haberimizde.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede
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    Google’ın uygulama mağazasındaki yılın en iyilerini açıklamasının ardından App Store mağazasında da yılın en iyileri belirlendi. Android tarafında olduğu gibi Apple tarafında da benzer uygulamalar öne çıkıyor.

    15 farklı kategori

    Apple; kategorisinde öne çıkanlar yerine her cihaz segmentinde öne çıkan tek bir içeriği seçiyor. Bu bakımdan her cihazın birincisi ve Apple Arcade ile toplamda 15 içerik oluyor. Ayrıca 2020 yılının ilgi çekenleri de ayrı bir kategoride değerlendiriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk yapımı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor"

    iPhone ekosisteminde en dikkat çeken uygulama Wakeout! oldu. Minik egzersizlerle enerjinizi arttırmanızı ve rahatlamanızı sağlayan uygulama özellikle pandemi döneminde ilgi görüyor.

    Wakeout!

    İlginizi Çekebilir Avatar Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek

    iPad tarafında Zoom öne çıkıyor. Apple TV ekosistemine yine Disney+ uygulamasını görüyoruz. Mac tarafında ise hava durumunu da işin içine katarak daha etkili randevular hazırlamanızı ve doğrudan görüntülü görüşme uygulamalarına geçmenizi sağlayan Fantastical ön sırada.

    Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede
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    Fantastical

    Apple Watch kategorisinde ses kalıpları ile ruh halinize göre sizi yönlendiren ve rahatlatan Endel yer alıyor. Abonelik üzerinden çalışan uygulamayı akıllı saatiniz ile de kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz.

    Endel

    Oyun tarafında ise fantezi tabanlı Genshin Impact yine öne çıkıyor. iPad için Legends of Runeterra yine editörlerin seçimi olmuş. Mac tarafında ise geçen yılın beğenilen oyunlarından Disco Elysium yer alıyor. Apple TV kategorisinde ise 2018 yılının beğenilen oyunu Dandara: Trials of Fear seçilmiş. Apple Arcade ise görev tabanlı macera türünde Sneaky Sasquatch oyununu seçmiş.

    Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede
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    Sneaky Sasquatch

    2020 yılının trend olan uygulamaları arasında ise ShareTheMeal bağış platformu yine öne çıkıyor. Bulut tabanlı ortak bir tahta uygulaması Explain Everything Whiteboard ve Pokemon GO yine beğenilenler arasında.



    https://www.apple.com/newsroom/2020/12/apple-presents-app-store-best-of-2020-winners/?1606884961 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mustafacoban (mustafa coban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim gibi bu uygulamalari duymayan var mi
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Wakeout uygulaması abone olmadan açılmıyor. Güzel de en azından birkaç şey bedava olsaydı. 7 gün deneme süresi veriyorlar ama.

    Bu sene seçilenler berbat uygulamalar.
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