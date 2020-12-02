Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede

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Google’ın uygulama mağazasındaki yılın en iyilerini açıklamasının ardından App Store mağazasında da yılın en iyileri belirlendi. Android tarafında olduğu gibi Apple tarafında da benzer uygulamalar öne çıkıyor.

15 farklı kategori

Apple; kategorisinde öne çıkanlar yerine her cihaz segmentinde öne çıkan tek bir içeriği seçiyor. Bu bakımdan her cihazın birincisi ve Apple Arcade ile toplamda 15 içerik oluyor. Ayrıca 2020 yılının ilgi çekenleri de ayrı bir kategoride değerlendiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Türk yapımı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor"

iPhone ekosisteminde en dikkat çeken uygulama Wakeout! oldu. Minik egzersizlerle enerjinizi arttırmanızı ve rahatlamanızı sağlayan uygulama özellikle pandemi döneminde ilgi görüyor.

Wakeout!

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Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek

iPad tarafında Zoom öne çıkıyor. Apple TV ekosistemine yine Disney+ uygulamasını görüyoruz. Mac tarafında ise hava durumunu da işin içine katarak daha etkili randevular hazırlamanızı ve doğrudan görüntülü görüşme uygulamalarına geçmenizi sağlayan Fantastical ön sırada.

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Fantastical

Apple Watch kategorisinde ses kalıpları ile ruh halinize göre sizi yönlendiren ve rahatlatan Endel yer alıyor. Abonelik üzerinden çalışan uygulamayı akıllı saatiniz ile de kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz.

Endel

Oyun tarafında ise fantezi tabanlı Genshin Impact yine öne çıkıyor. iPad için Legends of Runeterra yine editörlerin seçimi olmuş. Mac tarafında ise geçen yılın beğenilen oyunlarından Disco Elysium yer alıyor. Apple TV kategorisinde ise 2018 yılının beğenilen oyunu Dandara: Trials of Fear seçilmiş. Apple Arcade ise görev tabanlı macera türünde Sneaky Sasquatch oyununu seçmiş.

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Sneaky Sasquatch

2020 yılının trend olan uygulamaları arasında ise ShareTheMeal bağış platformu yine öne çıkıyor. Bulut tabanlı ortak bir tahta uygulaması Explain Everything Whiteboard ve Pokemon GO yine beğenilenler arasında.

https://www.apple.com/newsroom/2020/12/apple-presents-app-store-best-of-2020-winners/?1606884961

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