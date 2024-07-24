Bilim insanları Ay'dan getirilen toprakta su molekülleri buldu

Tam Boyutta Gör Çin Bilimler Akademisi Fizik Araştırmaları Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Çinli bilim insanları, Chang’e-5 uzay aracının Ay’dan getirdiği örneklerde su ve amonyum tespit etti.

İlk doğrudan su kanıtı olarak kabul ediliyor

Bu buluş, Ay'ın geçmişi ve geleceği hakkındaki bilgilerimizi kökten değiştirebilir. 2020 yılında Chang'e-5 uzay aracı tarafından toplanan Ay toprağı örnekleri, Çin Bilimler Akademisi'ndeki (CAS) araştırmacılar tarafından incelendi.

Çinli bilim insanları tarafından Nature Astronomy dergisinde yakın tarihte yayımlanan araştırmada söz konusu bulguların su ve amonyum molekülleri açısından son derece zengin olan hidratlı bir mineral formunda tespit edildiği aktarıldı.

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Bu keşif, Ay'da suyun varlığına dair ilk doğrudan kanıt olma özelliğine sahip. Daha önce yapılan araştırmalar, Ay'ın kutuplarında su buzu olabileceğini gösteriyordu. Fakat bu kadar net bir su molekülü bulgusu ilk defa gerçekleşti. NASA'ya göre bu son keşif, on yıllar önce Amerikan Apollo astronotları tarafından getirilen ve hiçbir su izine rastlanmayan örneklere dayanan önceki sonucu çürütüyor.

Apollo astronotları tarafından getirilen örnekler, bilim insanlarının Ay toprağının tamamen kuru olması gerektiği sonucuna varmasına yol açmıştı. Araştırmacılar bu keşfin ardından Ay'daki suyun kaynağını ve dağılımını daha iyi anlamak için çalışmalarını sürdürecek.

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