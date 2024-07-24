Bilim insanları Ay'dan getirilen toprakta su molekülleri buldu

İlk doğrudan su kanıtı olarak kabul ediliyor
Bu buluş, Ay'ın geçmişi ve geleceği hakkındaki bilgilerimizi kökten değiştirebilir. 2020 yılında Chang'e-5 uzay aracı tarafından toplanan Ay toprağı örnekleri, Çin Bilimler Akademisi'ndeki (CAS) araştırmacılar tarafından incelendi.
Çinli bilim insanları tarafından Nature Astronomy dergisinde yakın tarihte yayımlanan araştırmada söz konusu bulguların su ve amonyum molekülleri açısından son derece zengin olan hidratlı bir mineral formunda tespit edildiği aktarıldı.
Bu keşif, Ay'da suyun varlığına dair ilk doğrudan kanıt olma özelliğine sahip. Daha önce yapılan araştırmalar, Ay'ın kutuplarında su buzu olabileceğini gösteriyordu. Fakat bu kadar net bir su molekülü bulgusu ilk defa gerçekleşti. NASA'ya göre bu son keşif, on yıllar önce Amerikan Apollo astronotları tarafından getirilen ve hiçbir su izine rastlanmayan örneklere dayanan önceki sonucu çürütüyor.
Apollo astronotları tarafından getirilen örnekler, bilim insanlarının Ay toprağının tamamen kuru olması gerektiği sonucuna varmasına yol açmıştı. Araştırmacılar bu keşfin ardından Ay'daki suyun kaynağını ve dağılımını daha iyi anlamak için çalışmalarını sürdürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.