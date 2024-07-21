Türksat 6A test yörüngesine başarıyla yerleşti

Tam Boyutta Gör Uzay çalışmalarında dikkat çeken adımlar atmayı sürdüren Türkiye, uzay alanında bağımsızlığını güçlendirme yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine başarıyla ulaştı.

Türksat 6A kasım ayında hizmete başlayacak

Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından Türksat 6A, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine yerleştiğini ve alanını genişletecek görev yükü antenlerinin başarıyla açıldığını açıkladı.

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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türksat 6A, 35 bin 786 kilometrede test yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesine doğru yola çıkacak.

Uydumuzdaki Türkiye'nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Ayyıldız'ın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak.

Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

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Türksat 6A test yörüngesine başarıyla yerleşti