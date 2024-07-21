Türksat 6A test yörüngesine başarıyla yerleşti

Türksat 6A kasım ayında hizmete başlayacak
Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından Türksat 6A, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine yerleştiğini ve alanını genişletecek görev yükü antenlerinin başarıyla açıldığını açıkladı.
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türksat 6A, 35 bin 786 kilometrede test yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesine doğru yola çıkacak.
Uydumuzdaki Türkiye'nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Ayyıldız'ın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak.
Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.