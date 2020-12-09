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    Hitman 3'ten 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı

    Oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hitman'in yeni oyunu Hitman 3'ten yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Video 4K 60FPS. Videoyu haberimizde bulabilirsiniz.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hitman 3'ten 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Project Athia, 2 yıl boyunca PlayStation 5'e özel kalacak"

    Yayınlanan fragman dışında geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili bir açıklama daha yapıldı. Hitman 3, PlayStation 5 DualSense kontrolcüsünün özelliklerinden faydalanacak. Call of Duty'dekine benzer bir şekilde her silahta benzersiz bir dokunsal geribildirim verilecek.

    Yayınlanan 4K 60 FPS oynanış videosunu ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak.

    Tanıtım Yazısı

    • World of Assassination üçlemesinin dramatik son yapımında bir kez daha ikonik suikastçı Ajan 47 olun.
    • Ajan 47, Hitman 3'te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Ortalık sakinleştiğinde 47 ve yaşadığı dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
    • Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, oldukça ayrıntılı yerleri ziyaret edin. Oyuncunun benzersiz seçimler yapabileceği, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun.
    • Hitman ve Hitman 2'deki tüm bölgeler Hitman 3'e aktarılabilir, böylece World of Assassination üçlemesindeki tüm oyunları oynama fırsatı yakalarsınız. Hitman 2'deki ilerlemeniz de Hitman 3 çıktığında doğrudan aktarılır.


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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rezalet. Resmen Robotumsu hareketler. Fizik sıfır..
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    ozkn-t (Özkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Severek oynayacağımdan hiç şüphem yok. Ama arkadaş hiç mi gelişme olmaz bi oyunda. Hitman 1 (yeni seri) de grafikler neyse 2 de ve göründüğü kadarıyla 3 te de birebir aynı. Millete Rtx kartları iteleyip Gtx 1050 lere göre oyun yapmayın artık. Şu grafikler 1050-1060 dan fazlasını haketmiyor.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bende diyorum 4k ile 1920x1080 neden aynı...bize valhalla yı iteleyenlerle hitmen i iteleyenler aynı kişilermiş.
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çevre tasarım vs iyide. Animasyonlar ve karakter modellemeleri vasat duruyor. Daha iyi olmalıydı.
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bakın bakın ps5 60 fps oynatıyo ne büyük yenilik! ps5 pcyi ezer diyen enayiler görsün!
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Grafikler, fizik falan çok mu dandik bizim beklentimiz mi çoğaldı?
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rezalet. Resmen Robotumsu hareketler. Fizik sıfır..
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    ARISLCK 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Cosmos2999
    Fazla fiziksel özgürlük tanısaydı bu oyun çok farklı olurdu. Bu şekilde çok daha güzel.
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