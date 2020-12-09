Hitman 3'ten 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

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Yayınlanan fragman dışında geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili bir açıklama daha yapıldı. Hitman 3, PlayStation 5 DualSense kontrolcüsünün özelliklerinden faydalanacak. Call of Duty'dekine benzer bir şekilde her silahta benzersiz bir dokunsal geribildirim verilecek.

Yayınlanan 4K 60 FPS oynanış videosunu ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak.

Tanıtım Yazısı

World of Assassination üçlemesinin dramatik son yapımında bir kez daha ikonik suikastçı Ajan 47 olun.

Ajan 47, Hitman 3'te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Ortalık sakinleştiğinde 47 ve yaşadığı dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak.

Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, oldukça ayrıntılı yerleri ziyaret edin. Oyuncunun benzersiz seçimler yapabileceği, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun.

Hitman ve Hitman 2'deki tüm bölgeler Hitman 3'e aktarılabilir, böylece World of Assassination üçlemesindeki tüm oyunları oynama fırsatı yakalarsınız. Hitman 2'deki ilerlemeniz de Hitman 3 çıktığında doğrudan aktarılır.

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