Hitman 3'ten 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı
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Yayınlanan fragman dışında geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili bir açıklama daha yapıldı. Hitman 3, PlayStation 5 DualSense kontrolcüsünün özelliklerinden faydalanacak. Call of Duty'dekine benzer bir şekilde her silahta benzersiz bir dokunsal geribildirim verilecek.
Yayınlanan 4K 60 FPS oynanış videosunu ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak.
Tanıtım Yazısı
- World of Assassination üçlemesinin dramatik son yapımında bir kez daha ikonik suikastçı Ajan 47 olun.
- Ajan 47, Hitman 3'te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Ortalık sakinleştiğinde 47 ve yaşadığı dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
- Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, oldukça ayrıntılı yerleri ziyaret edin. Oyuncunun benzersiz seçimler yapabileceği, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun.
- Hitman ve Hitman 2'deki tüm bölgeler Hitman 3'e aktarılabilir, böylece World of Assassination üçlemesindeki tüm oyunları oynama fırsatı yakalarsınız. Hitman 2'deki ilerlemeniz de Hitman 3 çıktığında doğrudan aktarılır.
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