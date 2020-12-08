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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Project Athia, 2 yıl boyunca PlayStation 5'e özel kalacak

    PlayStation oyunları için yeni bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda hem şu anda erişime açık oyunları hem de önümüzdeki süreçte çıkacak oyunları görüyoruz.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Project Athia, 2 yıl boyunca PlayStation 5'e özel kalacak
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    Geçtiğimiz saatlerde PlayStation 5 oyunları için yeni bir video yayınlandı. Bu videoda hem şu anda erişime açık olan PlayStation 5 oyunlarını hem de önümüzdeki dönemde çıakcak oyunları görebiliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "The Game Awards etkinliğinde 5 yeni oyun duyurulacak"

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    Yayınlanan videoda yeni duyurulan veya ilk kez gördüğümüz bir oyun bulunmuyor ancak bir oyun özellikle ilgi çekiyor: Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Luminous Productions'ın yaptığı Project Athia. 2020 yılının haziran ayında duyurulan Project Athia, PlayStation 5 ve PC için duyurulmuştu. Diğer konsollar için bir duyuru yapılmamıştı.

    Bugün yayınlanan video ile de şunu gördük; Project Athia, çıkışından sonra 2 yıl boyunca konsollar özelinde PlayStation 5'e özel olacak. 2 yıl sonra ise oyun, PlayStation 5 özel oyunu olmaktan çıkacak. Şu anda hangi konsola geleceğine dair resmi bir duyuru yok ancak büyük bir ihtimalle Xbox Series X/S için yayınlanacaktır. Project Athia'nın oyunun resmi ismi olmadığını hatırlatalım.

    Project Athia dışında videoda; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Deathloop, Project Athia, Demon’s Souls, Ghostwire: Tokyo, Ratchet & Clank: Rift Apart, Godfall, Sackboy: A Big Adventure, Destruction AllStars, NBA 2K21, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Resident Evil Village'ı görüyoruz. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://www.dualshockers.com/project-athia-will-apparently-remain-exclusive-to-ps5-and-pc-for-two-years/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuklacini (bugra aslan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sürdülebilir model olmadığını anlayınca Sony stratejisini değiştirdi.Büyük ihtimal 4-5 yıla tüm oyunlar PC vs diğer platformlara gelir.
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    Cortana12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hhahahaha.
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konsol özel olan godfall i gördük
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    konsoldede 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    cokda umurumdaydi isterse 1000 sene ps5 e ps1000 e kadar özel olsun
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ps5 den şuan için tek beklentim god of war.
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