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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman 3'ün açılış sinematiği yayınlandı

    Oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hitman'in yeni oyunu Hitman 3'ten yeni bir video paylaşıldı. Video oyunun açılış sinematiğinden.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hitman 3'ün açılış sinematiği yayınlandı

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten açılış sinematiğinin bulunduğu yeni bir video yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın ekran görüntüleri ve hikayesine dair spoiler içeren detaylar sızdırıldı"

    2 dakika 13 saniyelik açılış sinematiği videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak. Oyunun tanıtım yazısını da yine aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    • World of Assassination üçlemesinin dramatik son yapımında bir kez daha ikonik suikastçı Ajan 47 olun.
    • Ajan 47, Hitman 3'te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Ortalık sakinleştiğinde 47 ve yaşadığı dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
    • Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, oldukça ayrıntılı yerleri ziyaret edin. Oyuncunun benzersiz seçimler yapabileceği, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun.
    • Hitman ve Hitman 2'deki tüm bölgeler Hitman 3'e aktarılabilir, böylece World of Assassination üçlemesindeki tüm oyunları oynama fırsatı yakalarsınız. Hitman 2'deki ilerlemeniz de Hitman 3 çıktığında doğrudan aktarılır.


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    warchief46 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu zamana kadar oynadığım oyunlar içinde en iyi yapay zeka ve buna bağlı diyalog gelişiminde en iyisi Hitman'in son üç oyunu. Sabırsızlıkla bekliyorum.



    Not: Henüz RDR 2'yi oynamadım.
    Şu zamana kadar oynadığım oyunlar içinde en iyi yapay zeka ve buna bağlı diyalog gelişiminde en iyisi Hitman'in son üç oyunu. Sabırsızlıkla bekliyorum.
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    warchief46 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu zamana kadar oynadığım oyunlar içinde en iyi yapay zeka ve buna bağlı diyalog gelişiminde en iyisi Hitman'in son üç oyunu. Sabırsızlıkla bekliyorum.



    Not: Henüz RDR 2'yi oynamadım.
    Yanıtla +4
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu cinematic görüntüde oynamıyorsam ps6 yı beklerim aga...
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