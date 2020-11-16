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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hızlı tempoya sahip aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakında iOS için ücretsiz olarak yayınlanacak

    Hızlı bir tempoya sahip olan Ninja temalı aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakın bir zamanda iOS cihazlar için çıkışını gerçekleştirecek.
    3 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hızlı tempoya sahip aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakında iOS için ücretsiz olarak yayınlanacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Quadrilateral Games LLC'nin yaptığı aksiyon oyunu Shinobi Run Endless'ın çıkış fragmanı paylaşıldı ve yakın bir zamanda çıkış yapacağı açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı"

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    Öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor olarak tanımlanan Shinobi Run Endless'ın Amerika'daki çıkışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ancak ne yazık ki dünya geneli için net bir tarih verilmedi. Sadece yakın bir zamanda çıkacağı açıklandı. Oyun çıkacağı zaman ücretsiz olacak. 

    Oyun şu anda Google Play üzerinde Android cihazlar için erişime açık bir durumda. Fakat erken erişimde olduğunu ve hatalar içerebileceğini hatırlatalım. Android'te 90MB boyuta sahip olan oyun aynı şekilde burada da ücretsiz. 

    Oyun iOS'ta ise 151MB'lık bir boyuta sahip olacak ve oynayabilmek için şimdilik iOS 12.0 veya üzeri bir sürümü kullanıyor olmanız gerekecek. Eğre incelemek isterseniz oyunun Amerika versiyonundaki App Store mağazasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun çıkış fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
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