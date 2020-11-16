Hızlı tempoya sahip aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakında iOS için ücretsiz olarak yayınlanacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Quadrilateral Games LLC'nin yaptığı aksiyon oyunu Shinobi Run Endless'ın çıkış fragmanı paylaşıldı ve yakın bir zamanda çıkış yapacağı açıklandı.

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Öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor olarak tanımlanan Shinobi Run Endless'ın Amerika'daki çıkışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ancak ne yazık ki dünya geneli için net bir tarih verilmedi. Sadece yakın bir zamanda çıkacağı açıklandı. Oyun çıkacağı zaman ücretsiz olacak.

Oyun şu anda Google Play üzerinde Android cihazlar için erişime açık bir durumda. Fakat erken erişimde olduğunu ve hatalar içerebileceğini hatırlatalım. Android'te 90MB boyuta sahip olan oyun aynı şekilde burada da ücretsiz.

Oyun iOS'ta ise 151MB'lık bir boyuta sahip olacak ve oynayabilmek için şimdilik iOS 12.0 veya üzeri bir sürümü kullanıyor olmanız gerekecek. Eğre incelemek isterseniz oyunun Amerika versiyonundaki App Store mağazasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun çıkış fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.

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