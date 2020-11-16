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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı

    Geçtiğimiz hafta iOS ve Android için duyurulan Viking temalı strateji oyunu Northgard'tan oynanış videosu paylaşıldı ve birkaç yeni detay açıklandı.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Shiro Games'in yaptığı Viking temalı şehir kurma oyunu Northgard, iOS ve Android cihazlar için duyurulmuştu. Geçtiğimiz gün de oyunun mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "The Binding of Isaac'in öncesini anlatan "The Legend of Bum-bo" Aralık'ta Android'e geliyor"

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    Paylaşılan bu yeni oynanış videosu oyunun gelişim sürecinin erken aşamalarından ancak Pocket Gamer'ın haberine göre oyun şu anda bile neredeyse kusursuz bir durumda. Şu an için geliştiriciler optimizasyon üzerinde çalışıyor. Ayrıca açıklanan bilgilere göre mobil versiyon, oyunun temel sürümü ile birebir aynı olacakmış. Sadece mobile optimize edildiği için kullanış rahatlığı açısından arayüz biraz değiştirelecekmiş. 

    Henüz direkt olarak bir açıklama yapılmasa da oyunun DLC'lerinin de eklenmesi bekleniyor. Bu konu ile ilgili bilgilerin 2021'de paylaşılması bekleniyor. 

    Oyunun henüz bir çıkış tarihi yok. Aynı şekilde mağaza sayfaları da açılmadığı için fiyat ve özellikler gibi detaylar da ne yazık ki bilinmiyor. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



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    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    6 saat önce
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