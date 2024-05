Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık gişede başarısını sürdürüyor

Tam Boyutta Gör Heyecanla beklenen yeni Maymunlar Cehennemi filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes), 10 Mayıs'ta vizyona girdi. Sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin üstünde bir açılış yaptı. Bu sayede gişedeki yolculuğuna hızlı bir başlangıç yapan film, ikinci haftasında da başarılı bir performans sergiledi.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, bu hafta ABD'de 25 milyon dolar hasılat yaparken, geri kalan ülkelerden ise 40 milyon dolar topladı. Böylece filmin toplam hasılatı 237 milyon dolara ulaştı. Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesine sahip olan filmin kâra geçmesi için 237 milyondan çok daha fazlasına ihtiyacı olsa da şimdilik son derece başarılı bir performans sergiliyor. Ancak önümüzdeki hafta Furiosa: A Mad Max Saga'nın vizyona girmesiyle birlikte Yeni Krallık'ın işi biraz daha zorlaşacaktır.

Gladyatör dizisi Those About to Die'dan ilk görseller geldi 22 sa. önce eklendi

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık Başarılı Olursa Yeni Bir Seri Başlatacak

The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un yönettiği Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni film, o üçlemenin doğrudan devamı olmasa da aynı evrende geçiyor ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerliyor.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ta, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti görüyoruz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Film, genç bir kadın (Freya Allan) ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip ediyor.

Disney'in niyeti, Yeni Krallık'la birlikte uzun yıllar sürecek yeni bir seri başlatmak. Altı film sürmesi beklenen bu serinin kaderini Yeni Krallık'ın gişe performansı belirleyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.