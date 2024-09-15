HMD Fusion satışları AB’de başladı: Fiyatı ile dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Nokia isim lisansının bitmesi ile kendi marka adı altında yeni ürünler üretmeye başlayan HMD, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Fusion akıllı telefonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Modüler tasarımı ve değiştirilebilir bileşenleri ile modern akıllı telefonlara meydan okuyan ürün, AB’de satışa çıktı.

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HMD Fusion satışları başladı

HMD’nin dikkat çeken yeni akıllı telefonu Fusion; Almanya, Fransa, İspanya, Finlandiya, İtalya ve İrlanda gibi AB ülkelerinde satışa çıktı. Cihazın 8GB bellek ve 256GB depolama alanına sahip modeli için satış fiyatı 299€, 6GB bellek ve 128GB depolama alanına sahip modeli için ise 269€ fiyat etiketi belirlenmiş. Cihazın Birleşik Krallık fiyatı ise 229£ ve 249£ olarak listelenmiş. Stokların limitli olduğunu belirten firma, ürünün bazı pazarlarda çoktan bittiğini de belirtti.

Tam Boyutta Gör Göz alıcı tasarım anlayışına ve kişiselleştirilebilir özelliklere sahip olan HMD Fusion, hali hazırda gelen çeşitli aksesuarların yanı sıra 3D yazıcılarda basılan arka kapaklarla da uyumlu. Cihazın teknik özelliklerini ise 4, 6 ve 8GB RAM, 128 ve 256GB depolama alanı, 6.56 inç IPS ekran (HD+, 90Hz), 108MP arka kamera, 50MP selfie kamerası ve Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti oluşturuyor.

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