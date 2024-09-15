Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HMD Fusion satışları AB’de başladı: Fiyatı ile dikkat çekiyor

    Geçtiğimiz haftalarda modüler tasarımlı Fusion akıllı telefonunu satışa çıkaran HMD, telefonun satışlarına başlıyor. Fusion; İtalya, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde satışa çıktı.
    HMD Fusion Tam Boyutta Gör
    Nokia isim lisansının bitmesi ile kendi marka adı altında yeni ürünler üretmeye başlayan HMD, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Fusion akıllı telefonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Modüler tasarımı ve değiştirilebilir bileşenleri ile modern akıllı telefonlara meydan okuyan ürün, AB’de satışa çıktı.

    HMD Fusion satışları başladı

    HMD’nin dikkat çeken yeni akıllı telefonu Fusion; Almanya, Fransa, İspanya, Finlandiya, İtalya ve İrlanda gibi AB ülkelerinde satışa çıktı. Cihazın 8GB bellek ve 256GB depolama alanına sahip modeli için satış fiyatı 299€, 6GB bellek ve 128GB depolama alanına sahip modeli için ise 269€ fiyat etiketi belirlenmiş. Cihazın Birleşik Krallık fiyatı ise 229£ ve 249£ olarak listelenmiş. Stokların limitli olduğunu belirten firma, ürünün bazı pazarlarda çoktan bittiğini de belirtti.

    HMD Fusion fiyatı Tam Boyutta Gör
    Göz alıcı tasarım anlayışına ve kişiselleştirilebilir özelliklere sahip olan HMD Fusion, hali hazırda gelen çeşitli aksesuarların yanı sıra 3D yazıcılarda basılan arka kapaklarla da uyumlu. Cihazın teknik özelliklerini ise 4, 6 ve 8GB RAM, 128 ve 256GB depolama alanı, 6.56 inç IPS ekran (HD+, 90Hz), 108MP arka kamera, 50MP selfie kamerası ve Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti oluşturuyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 6 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oc ne demek büyükçekmece nasıl bir yer dogs coin ne zaman listelenecek opel astra 1.4 t dynamic yorum p0420 arıza kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız