Realme Pad 2 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Realme yeni bir orta segment tablet piyasaya sürdü. Hindistan'da resmiyet kazanan Pad 2 Lite isimli model 2K çözünürlük (1920 x 1200 piksel), 90 Hz yenileme hızı ve 450 nit maksimum parlaklık sunan 10.95 inç boyutunda bir IPS ekrana taşıyor.

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Yeni tabletin göz yorgunluğunu en aza indiren Eye Comfort Display teknolojisini desteklediğini belirtelim. Realme Pad 2 Lite, MediaTek Helio G99 yonga setiyle donatıldı. Bu işlemciye 4GB/6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı eşlik ediyor.

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8.300 mAh pil ve dört hoparlör

Cihazın arka panelinde 8 megapiksellik bir ana kamera mevcut. Ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası görev yapıyor. Diğer özelliklerini 15W hızlı şarj destekli 8.300 mAh pil, dört hoparlör, 802.11 ac Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3 ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.

Tam Boyutta Gör Realme Pad 2 Lite'ın yazılım tarafı Android 14 tabanlı Realme UI 5.0'e emanet edilmiş. Tabletin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel modeli 178 dolara satılacak. 8+128 GB'lık versiyonunun fiyatı ise 202 dolar olarak açıklandı.

Realme Pad 2 Lite Özellikleri:

Ekran: 10.95 inç, LCD, 2K, 90 Hz

10.95 inç, LCD, 2K, 90 Hz İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 4/6/8 GB

4/6/8 GB Depolama: 128/256 GB (microSD kart desteği)

128/256 GB (microSD kart desteği) Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Pil: 8.300 mAh (15W şarj)

8.300 mAh (15W şarj) Bağlantı: Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C İşletim sistemi: Android 14 (Realme UI 5.0)

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Realme Pad 2 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı