Realme Pad 2 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni tabletin göz yorgunluğunu en aza indiren Eye Comfort Display teknolojisini desteklediğini belirtelim. Realme Pad 2 Lite, MediaTek Helio G99 yonga setiyle donatıldı. Bu işlemciye 4GB/6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı eşlik ediyor.
8.300 mAh pil ve dört hoparlör
Cihazın arka panelinde 8 megapiksellik bir ana kamera mevcut. Ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası görev yapıyor. Diğer özelliklerini 15W hızlı şarj destekli 8.300 mAh pil, dört hoparlör, 802.11 ac Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3 ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.
Realme Pad 2 Lite Özellikleri:
- Ekran: 10.95 inç, LCD, 2K, 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 4/6/8 GB
- Depolama: 128/256 GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Pil: 8.300 mAh (15W şarj)
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 14 (Realme UI 5.0)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.