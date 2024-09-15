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    Realme Pad 2 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme markası yeni bir tablet piyasaya sürdü. Pad 2 Lite olarak adlandırılan cihaz 10.95 inç ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8.300 mAh pil ve dört hoparlör içeriyor.
    Realme Pad 2 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme yeni bir orta segment tablet piyasaya sürdü. Hindistan'da resmiyet kazanan Pad 2 Lite isimli model 2K çözünürlük (1920 x 1200 piksel), 90 Hz yenileme hızı ve 450 nit maksimum parlaklık sunan 10.95 inç boyutunda bir IPS ekrana taşıyor.

    Yeni tabletin göz yorgunluğunu en aza indiren Eye Comfort Display teknolojisini desteklediğini belirtelim. Realme Pad 2 Lite, MediaTek Helio G99 yonga setiyle donatıldı. Bu işlemciye 4GB/6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı eşlik ediyor.

    Realme Pad 2 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    8.300 mAh pil ve dört hoparlör

    Cihazın arka panelinde 8 megapiksellik bir ana kamera mevcut. Ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası görev yapıyor. Diğer özelliklerini 15W hızlı şarj destekli 8.300 mAh pil, dört hoparlör, 802.11 ac Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3 ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.

    Realme Pad 2 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme Pad 2 Lite'ın yazılım tarafı Android 14 tabanlı Realme UI 5.0'e emanet edilmiş. Tabletin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel modeli 178 dolara satılacak. 8+128 GB'lık versiyonunun fiyatı ise 202 dolar olarak açıklandı.

    Realme Pad 2 Lite Özellikleri:

    • Ekran: 10.95 inç, LCD, 2K, 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • RAM: 4/6/8 GB
    • Depolama: 128/256 GB (microSD kart desteği)
    • Arka Kamera: 8 MP
    • Ön Kamera: 5 MP
    • Pil: 8.300 mAh (15W şarj)
    • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 14 (Realme UI 5.0)
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 5 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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