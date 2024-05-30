HDM yeni telefonlarında Snapdragon işlemci kullanacak

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Nokia markasını bırakarak kendi markası ile akıllı telefonlar üretmeye başlayan HMD, ilk modellerinde UNISOC yonga setine yer vermişti. Firma yeni çıkaracağı 3 modelinde Snapdragon işlemci kullanarak performansı biraz daha arttırmayı amaçlıyor.

HMD markasının piyasaya süreceği 3 yeni modelinde artık çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Bu modellerde AMOLED ekran, yüksek çözünürlükte kamera sensörleri, hızlı şarj gibi özellikler devreye giriyor.

HMD Nighthawk özellikleri ve fiyatı

AMOLED FHD+, 120Hz ekran

108MP OIS + 2MP arka kamera

32MP ön kamera

Snapdragon 4 Gen2 yonga seti

8GB + 128GB, 256GB

5,000mAh

Android 14, Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, çift hoparlör

8/128GB – 250 Euro, 8/256GB – 290 Euro

HMD Tomcat özellikleri ve fiyatı

AMOLED FHD+ 120Hz, PureDisplay HDR10+ ekran

Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti

108MP OIS + 8MP + 2MP arka kamera

32MP ön kamera

8GB/12GB RAM

256GB depolama

Android 14

4900mAh, 33W hızlı şarj

8/256GB - 400 Euro, 12/256GB – 440 Euro

Project Fusion özellikleri

6.6 inçlik Full HD+ ekran

108MP arka kamera

Qualcomm QCM6490 (SD 770)

8GB RAM

4800mAh batarya, 30W hızlı şarj

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HMD Tomcat ve HMD Nighthawk firmanın orta seviye ve üst seviyeye yakın konumlanan telefonları olacak. Project Fusion ise modüler bir tarzda geliştiriliyor. HMD Outfit adı verilen aksesuarlarla telefonun fonksiyonelliği arttırılacak. Bu anlamda Moto Mods benzeri bir konsept bizi bekliyor.

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