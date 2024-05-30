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    HDM yeni telefonlarında Snapdragon işlemci kullanacak

    Akıllı telefon pazarında yavaş yavaş vites arttırmaya başlayan HMD ortaklığı, asıl silahlarını en sona sakladı. Firmanın segmentinde iddialı yeni akıllı telefonları ortaya çıktı. 
    HMD Tam Boyutta Gör
    Nokia markasını bırakarak kendi markası ile akıllı telefonlar üretmeye başlayan HMD, ilk modellerinde UNISOC yonga setine yer vermişti. Firma yeni çıkaracağı 3 modelinde Snapdragon işlemci kullanarak performansı biraz daha arttırmayı amaçlıyor.
    HMD markasının piyasaya süreceği 3 yeni modelinde artık çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Bu modellerde AMOLED ekran, yüksek çözünürlükte kamera sensörleri, hızlı şarj gibi özellikler devreye giriyor.

    HMD Nighthawk özellikleri ve fiyatı

    AMOLED FHD+, 120Hz ekran

    108MP OIS + 2MP arka kamera

    32MP ön kamera

    Snapdragon 4 Gen2 yonga seti

    8GB + 128GB, 256GB

    5,000mAh

    Android 14, Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, çift hoparlör

    8/128GB – 250 Euro, 8/256GB – 290 Euro

    HMD Tomcat özellikleri ve fiyatı

    AMOLED FHD+ 120Hz, PureDisplay HDR10+ ekran

    Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti

    108MP OIS + 8MP + 2MP arka kamera

    32MP ön kamera

    8GB/12GB RAM

    256GB depolama

    Android 14

    4900mAh, 33W hızlı şarj

    8/256GB - 400 Euro, 12/256GB – 440 Euro

    Project Fusion özellikleri

    6.6 inçlik Full HD+ ekran

    108MP arka kamera

    Qualcomm QCM6490 (SD 770)

    8GB RAM

    4800mAh batarya, 30W hızlı şarj

    HMD Tomcat ve HMD Nighthawk firmanın orta seviye ve üst seviyeye yakın konumlanan telefonları olacak. Project Fusion ise modüler bir tarzda geliştiriliyor. HMD Outfit adı verilen aksesuarlarla telefonun fonksiyonelliği arttırılacak. Bu anlamda Moto Mods benzeri bir konsept bizi bekliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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