HDM yeni telefonlarında Snapdragon işlemci kullanacak

- HMD Nighthawk özellikleri ve fiyatı
- HMD Tomcat özellikleri ve fiyatı
- Project Fusion özellikleri
- Yorumlar
HMD markasının piyasaya süreceği 3 yeni modelinde artık çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Bu modellerde AMOLED ekran, yüksek çözünürlükte kamera sensörleri, hızlı şarj gibi özellikler devreye giriyor.
HMD Nighthawk özellikleri ve fiyatı
AMOLED FHD+, 120Hz ekran
108MP OIS + 2MP arka kamera
32MP ön kamera
Snapdragon 4 Gen2 yonga seti
8GB + 128GB, 256GB
5,000mAh
Android 14, Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, çift hoparlör
8/128GB – 250 Euro, 8/256GB – 290 Euro
HMD Tomcat özellikleri ve fiyatı
AMOLED FHD+ 120Hz, PureDisplay HDR10+ ekran
Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti
108MP OIS + 8MP + 2MP arka kamera
32MP ön kamera
8GB/12GB RAM
256GB depolama
Android 14
4900mAh, 33W hızlı şarj
8/256GB - 400 Euro, 12/256GB – 440 Euro
Project Fusion özellikleri
6.6 inçlik Full HD+ ekran
108MP arka kamera
Qualcomm QCM6490 (SD 770)
8GB RAM
4800mAh batarya, 30W hızlı şarj
HMD Tomcat ve HMD Nighthawk firmanın orta seviye ve üst seviyeye yakın konumlanan telefonları olacak. Project Fusion ise modüler bir tarzda geliştiriliyor. HMD Outfit adı verilen aksesuarlarla telefonun fonksiyonelliği arttırılacak. Bu anlamda Moto Mods benzeri bir konsept bizi bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.