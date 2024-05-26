HMD Aura sessiz sedasız duyuruldu

HMD Aura özellikleri ve fiyatı
- 6.56 inçlik 900x1600 piksel LCD ekran
- Unisoc SC9863A1 (8x Cortex-A55)
- 4GB RAM
- 64GB depolama
- 13MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 10W şarj
- Wi-Fi N, Bluetooth 4.2
- 120$
HMD Aura akıllı telefon modeli sessiz sedasız Avusturalya’da satışa sunuldu. Sessiz olması manidar zira Nokia markasında yapılan hatalar tekrar ediliyor. 28nm yonga seti bizi yıllar öncesine götürürken eski bağlantı teknolojileri sorun yaratabilir. Üstelik yeni telefon olmasına karşın herhangi bir işletim sistemi güncellemesi sözü de verilmiyor. Bu fiyat bandında Çinli markaların daha iddialı akıllı telefonları mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.