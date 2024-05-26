HMD Aura sessiz sedasız duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Nokia markasını akıllı telefonlarda geride bıraktıktan sonra HMD Pulse serisini tanıtan Finli ortaklık, bu kez keşke bırakmasaydı dedirtecek HMD Aura adlı yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon daha duyurdu.

HMD Aura özellikleri ve fiyatı

6.56 inçlik 900x1600 piksel LCD ekran

Unisoc SC9863A1 (8x Cortex-A55)

4GB RAM

64GB depolama

13MP arka kamera

5MP ön kamera

5000mAh batarya, 10W şarj

Wi-Fi N, Bluetooth 4.2

120$

HMD Pulse Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

HMD Aura akıllı telefon modeli sessiz sedasız Avusturalya’da satışa sunuldu. Sessiz olması manidar zira Nokia markasında yapılan hatalar tekrar ediliyor. 28nm yonga seti bizi yıllar öncesine götürürken eski bağlantı teknolojileri sorun yaratabilir. Üstelik yeni telefon olmasına karşın herhangi bir işletim sistemi güncellemesi sözü de verilmiyor. Bu fiyat bandında Çinli markaların daha iddialı akıllı telefonları mevcut.

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