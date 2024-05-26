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    HMD Aura sessiz sedasız duyuruldu

    HMD Aura akıllı telefon modelinde 6.56 inçlik LCD ekran, 28nm UNISOC yonga seti, 13MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.    
    HMD Aura özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nokia markasını akıllı telefonlarda geride bıraktıktan sonra HMD Pulse serisini tanıtan Finli ortaklık, bu kez keşke bırakmasaydı dedirtecek HMD Aura adlı yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon daha duyurdu.

    HMD Aura özellikleri ve fiyatı

    • 6.56 inçlik 900x1600 piksel LCD ekran
    • Unisoc SC9863A1 (8x Cortex-A55)
    • 4GB RAM
    • 64GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 10W şarj
    • Wi-Fi N, Bluetooth 4.2
    • 120$

    HMD Aura akıllı telefon modeli sessiz sedasız Avusturalya’da satışa sunuldu. Sessiz olması manidar zira Nokia markasında yapılan hatalar tekrar ediliyor. 28nm yonga seti bizi yıllar öncesine götürürken eski bağlantı teknolojileri sorun yaratabilir. Üstelik yeni telefon olmasına karşın herhangi bir işletim sistemi güncellemesi sözü de verilmiyor. Bu fiyat bandında Çinli markaların daha iddialı akıllı telefonları mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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