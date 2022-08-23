Merakla beklenen oyun Hogwarts Legacy'den yeni bir fragman geldi

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Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'den yeni bir fragman geldi.

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Geçtiğimiz günlerde ertelenen oyundan Gamescom 2022 esnasında yeni bir fragman geldi. Fragmanda çok fazla yenilik gördüğümüzü söyleyemeyiz ancak yine de oyundan yeni görüntüler görmek sevindirdi.

Hogwarts Legacy Fragman

Hogwarts Legacy, ilk olarak Harry Potter kitaplarında tanıştığımız dünyada geçen, insanı içine çeken, açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Tanıdık ve yeni konumlarda bir yolculuğa çıkın, fantastik canavarlar keşfedin, karakterinizi özelleştirin, iksir üretin, büyü yapmada ustalaşın, yeteneklerinizi yükseltin ve hep olmayı istediğiniz büyücü olun.

1800'lerdeki Hogwarts'ı tecrübe edin. Bu oyunda karakteriniz, büyücülük dünyasını yerle bir etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Çeşitli müttefikler edinip Karanlık büyücülerle savaşırken ve nihayetinde büyücülük dünyasının kaderini tayin ederken Hogwarts'ta yaşamanın nasıl bir his olduğunu keşfedin. Mirasınız, onu nasıl kullandığınıza bağlı. Yazılmamış olanı yaşayın.

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Hogwarts Legacy'den yeni bir fragman geldi