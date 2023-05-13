Nintendo Switch Hogwarts Legacy bir kez daha ertelendi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda yeni nesil ve PC için çıkış yapan Hogwarts Legacy, kısa sürede oldukça yüksek satış sayılarına ulaşmıştı. Yeni nesildeki başarısının ardından yapım, geçtiğimiz hafta Playstation 4 ve Xbox One konsolları için de çıkış yaptı. Bu platformlarından ardından oyun, temmuz ayında Nintendo Switch platformu için yayınlanacaktı ancak bu versiyon bir kez daha ertelendi.

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Nintendo Switch için Hogwarts Legacy 14 Kasım’da çıkış yapacak

Oyuncular ve incelemeler tarafından övülen Hogwarts Legacy, çıkışında ciddi problemler yaşadığı için Avalanche Software yapımın PS4 ve Xbox One versiyonlarını mayıs ayına, Switch versiyonunu ise nisan ayından temmuz ayına ertelemişti. Xbox One ve PS4 versiyonlarının çıkış yapması ile stüdyo, bu durumu bir kez daha değerlendirdi.

Avalanche Software ve Warner Bros. Games, yeni kararı ile Hogwarts Legacy’nin Nintendo Switch versiyonunu 14 Kasım 2023’e erteleme kararı aldı. Stüdyo, bu kararı Switch oyuncularına en iyi deneyimi sunmak için aldıklarını belirtti. Bakalım standart Xbox One ve PS4 konsollarını bile bu kadar zorlayan yapım güç sıkıntıları yaşayan Nintendo Switch’te nasıl gözükecek?

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Switch için Hogwarts Legacy ertelendi