Nintendo Switch Hogwarts Legacy bir kez daha ertelendi

Nintendo Switch için Hogwarts Legacy 14 Kasım’da çıkış yapacak
Oyuncular ve incelemeler tarafından övülen Hogwarts Legacy, çıkışında ciddi problemler yaşadığı için Avalanche Software yapımın PS4 ve Xbox One versiyonlarını mayıs ayına, Switch versiyonunu ise nisan ayından temmuz ayına ertelemişti. Xbox One ve PS4 versiyonlarının çıkış yapması ile stüdyo, bu durumu bir kez daha değerlendirdi.
Avalanche Software ve Warner Bros. Games, yeni kararı ile Hogwarts Legacy’nin Nintendo Switch versiyonunu 14 Kasım 2023’e erteleme kararı aldı. Stüdyo, bu kararı Switch oyuncularına en iyi deneyimi sunmak için aldıklarını belirtti. Bakalım standart Xbox One ve PS4 konsollarını bile bu kadar zorlayan yapım güç sıkıntıları yaşayan Nintendo Switch’te nasıl gözükecek?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.