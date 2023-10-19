Hogwarts Legacy’nin Nintendo Switch versiyonundan ilk görüntüler geldi: Oyun ön siparişe açıldı

Hogwarts Legacy Switch’te yalnızca 7GB yer kaplayacak
Geçtiğimiz aylarda Switch versiyonu ertelenen Hogwarts Legacy sonunda Nintendo’nun hibrit konsoluna geliyor. 14 Kasım’da çıkış yapacak olan yapım eShop üzerinde 59.99$ olarak ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun ekran görüntüleri ve bazı detayları da paylaşıldı.
Görünüşe göre yapımın Switch versiyonu, Control ve Resident Evil Village gibi yapımların aksine bulut üzerinden oynanmayacak ve tamamen yerel bir sürüm olacak. Hibrit konsolda yalnızca 7GB yer kaplayacak olan yapımın görselleri de elbette diğer konsol sürümlerinin bir hayli gerisinde kalacak. Versiyonun performansı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak 30fps sınırında olması muhtemel görünüyor. Bakalım sihir dünyasının en başarılı yapımlarından olan Hogwarts Legacy Nintendo Switch üzerinde nasıl çalışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.