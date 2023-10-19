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    Anlık Bildirim

    Hogwarts Legacy’nin Nintendo Switch versiyonundan ilk görüntüler geldi: Oyun ön siparişe açıldı

    2023’ün en başarılı oyunlarından olan Hogwarts Legacy sonunda Nintendo Switch’e geliyor. Yapımın bu versiyonu ön siparişe açıldı ve oyunun ilk ekran görüntüleri yayınlandı.
    Hogwarts Legacy gelecek ay Nintendo Switch için çıkış yapacak Tam Boyutta Gör
    Harry Potter evreninde geçen ve 2023’ün en başarılı oyunlarından olan Hogwarts Legacy, birkaç farklı ertelenme sürecinin ardından sonunda Nintendo Switch’e geliyor. Merakla beklenen yapım Nintendo eShop üzerinde ön siparişe açıldı ve oyunun ilk ekran görüntüleri yayınlandı.

    Hogwarts Legacy Switch’te yalnızca 7GB yer kaplayacak

    Geçtiğimiz aylarda Switch versiyonu ertelenen Hogwarts Legacy sonunda Nintendo’nun hibrit konsoluna geliyor. 14 Kasım’da çıkış yapacak olan yapım eShop üzerinde 59.99$ olarak ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun ekran görüntüleri ve bazı detayları da paylaşıldı.

    Görünüşe göre yapımın Switch versiyonu, Control ve Resident Evil Village gibi yapımların aksine bulut üzerinden oynanmayacak ve tamamen yerel bir sürüm olacak. Hibrit konsolda yalnızca 7GB yer kaplayacak olan yapımın görselleri de elbette diğer konsol sürümlerinin bir hayli gerisinde kalacak. Versiyonun performansı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak 30fps sınırında olması muhtemel görünüyor. Bakalım sihir dünyasının en başarılı yapımlarından olan Hogwarts Legacy Nintendo Switch üzerinde nasıl çalışacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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