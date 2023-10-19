Hogwarts Legacy’nin Nintendo Switch versiyonundan ilk görüntüler geldi: Oyun ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör Harry Potter evreninde geçen ve 2023’ün en başarılı oyunlarından olan Hogwarts Legacy, birkaç farklı ertelenme sürecinin ardından sonunda Nintendo Switch’e geliyor. Merakla beklenen yapım Nintendo eShop üzerinde ön siparişe açıldı ve oyunun ilk ekran görüntüleri yayınlandı.

Yönetmen açıkladı: Deadpool 3 ertelenebilir 22 sa. önce eklendi

Hogwarts Legacy Switch’te yalnızca 7GB yer kaplayacak

Geçtiğimiz aylarda Switch versiyonu ertelenen Hogwarts Legacy sonunda Nintendo’nun hibrit konsoluna geliyor. 14 Kasım’da çıkış yapacak olan yapım eShop üzerinde 59.99$ olarak ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun ekran görüntüleri ve bazı detayları da paylaşıldı.

Görünüşe göre yapımın Switch versiyonu, Control ve Resident Evil Village gibi yapımların aksine bulut üzerinden oynanmayacak ve tamamen yerel bir sürüm olacak. Hibrit konsolda yalnızca 7GB yer kaplayacak olan yapımın görselleri de elbette diğer konsol sürümlerinin bir hayli gerisinde kalacak. Versiyonun performansı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak 30fps sınırında olması muhtemel görünüyor. Bakalım sihir dünyasının en başarılı yapımlarından olan Hogwarts Legacy Nintendo Switch üzerinde nasıl çalışacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Hogwarts Legacy gelecek ay Nintendo Switch için çıkış yapacak