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    Hollanda'da negatif fiyatlı elektrik süresi artıyor

    Yenilenebilir enerji üretimi arttıkça, negatif elektrik fiyatları bazı ülkelerde yaygınlaşıyor. Bu durum, tüketicilere düşük maliyetli elektrik kullanımı ve hatta kazanç sağlıyor.
    Hollanda'da negatif fiyatlı elektrik süresi artıyor Tam Boyutta Gör
    Tükettiğiniz elektrik için size yani tüketiciye ücret ödenmesi her ne kadar bizim için kulağa garip gelse de yenilenebilir enerjinin artması ile her geçen yıl bazı Avrupa ülkelerinde bu olay yaygınlaşarak gerçek oluyor. Negatif fiyatlı elektrikten dolayı tüketiciye ödeme yapılıyor.

    Devlet politikaları, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek amacıyla enerji şirketlerine önemli miktarda sübvansiyon sağlıyor. Bu sayede, rüzgarlı ve güneşli günlerde elektrik talebi azalsa ve fiyatlar negatife düşse bile, şirketler aldıkları teşviklerle kar etmeye devam edebiliyor.

    Bu süreçte, elektrik kullanan tüketiciler ve şirketler de faturalarını azaltma fırsatı yakalıyor. Bazı ülkeler bu durumu tüketicilere yansıtırken, bazıları ise yansıtmıyor.

    Örneğin, Hollanda bu yıl şu ana kadar 347 saat negatif elektrik fiyatı yaşadı ve geçen yılın 316 saatlik rekorunu kırdı. Bu yıl sonuna kadar toplam negatif saat sayısının 400-450’ye ulaşması bekleniyor.

    Hollanda'da negatif fiyatlı elektrik süresi artıyor
    Önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağı öngörülüyor. 2026'da negatif fiyatlı saatlerin 800-900’e, sonraki yıllarda ise 1000-1200 saate çıkması bekleniyor. Bir yılın 8760 saat olduğu düşünülürse, zamanın %13'ünde, yani günde ortalama 3 saatten fazla süre boyunca elektrik tüketiminiz için ödeme alabilirsiniz anlamına geliyor.

    Bu negatif fiyat saatlerinin yanı sıra, sıfıra çok yakın saatler de oldukça fazla. Bu durum, elektrik tüketiminin çok daha ucuza mümkün olduğu anlamına geliyor.

    Negatif fiyatlar genellikle yaz aylarında, hafta sonları ve tatil dönemlerinde, yani sanayinin daha az aktif olduğu dönemlerde görülüyor. Ancak, güçlü rüzgarların estiği soğuk kış gecelerinde de karşılaşılabiliyor.

    Bu durum, enerji yoğun sektörlere düşük fiyatlı elektrik dönemlerinde fazla enerji depolama veya bunu başka bir enerjiye dönüştürme fırsatı sunuyor. Örneğin, fabrikalarda elektrikle sağlanan yüksek ısıyı, geceleri yüksek ısı bataryalarında depolayıp gün içinde kullanmak mümkün olabilir.

    Diğer faydalı kullanım alanı ise şehirlerdeki ısıtma-soğutma sistemleri için. Isı pompaları kullanılarak bu saatlerde hem sıcak hem de soğuk su üretilip ticari binaların soğutulması veya sıcak su ihtiyacı gibi alanlarda değerlendirilebilir.

    Bataryalara sahip şirketler de bu saatlerde elektrik depolayıp, daha sonra daha yüksek fiyatlardan satış yapabilir. Hatta bazı firmalar, evlerdeki bataryaları sanal olarak birleştirip kazançlarını tüketicilerle paylaşıyor.

    Sonuç olarak, yenilenebilir enerjinin değişken doğası nedeniyle ortaya çıkan bu üretim fazlalığına uyum sağlamak için tüketimi buna göre ayarlayan dinamik çözümleri hayata geçirmemiz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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