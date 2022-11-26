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    Çin’e uygulanan ambargo Hollanda’yı vuruyor

    Çin’in ileri yonga üretim süreçlerine erişmesine ambargo konması, ekipman pazarının lideri Hollanda’yı sarsmaya başladı. Yetkililer ülke çıkarlarının daha önemli olduğunu belirtiyor. 
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    ASML Tam Boyutta Gör
    Küresel çip krizinde değerini altıya katlayan ve 300 milyar dolara ulaşan Hollandalı yonga ekipmanı üreticisi ASML, global ekonomik krizden payını alıyor. Firma yavaş yavaş Çin ambargosunu eleştirmeye başladı.

    ASML Çin’e tedarik yapmak istiyor

    Daha verimli yonga üretimini sağlayan EUV teknolojisi tabanlı döküm makinelerinin tek üreticisi Hollandalı ASML. 200 tonluk bu cihazlar 100 bin parça barındırıyor ve fiyatı 150 milyon dolar. Ne var ki Çin’in bu makinelere erişimi yasak.

    Biraz daha az verimli DUV teknolojisine sahip döküm makinelerini ise ASML yanında Canon, Nikon gibi devler de üretiyor. Çin’in bu cihazlara erişimi var ancak rekabet nedeniyle ASML biraz sıkıntı yaşıyor.

    Ambargoya rağmen Çin’in kullanıma hazır yonga tasarlayan bir düzine firması var. Yine ambargo altındaki SMIC bir şekilde 7nm üretim sürecine geçmeyi başardı. Ekosistemini yavaş yavaş oturtmaya çalışan Çin yonga sektörü çok önemli bir gelir kapısı haline gelecek. Haliyle Hollanda hükümeti fırsatı kaçırmak istemiyor.

    Hükümet yetkilileri bitmek bilmeyen ambargolardan bıkmış durumda. Ülkenin çıkarları doğrultusunda Çin ile ticaretin eski haline dönmesi gerektiğini zira mevcut durumda gelir kayıplarının çıkarlarına zarar verdiğini dile getiriyor. G-20 toplantısında da Çin devlet başkanı Xi, Hollanda Başbakanı ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirdi. ABD ısrarla Çin’in devlet destekli siber ajanlık faaliyetleri gerçekleştirdiğini dile getirse menfaatler başka şeyler söylüyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 12 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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